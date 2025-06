Đức Minh cùng dàn sao bi-a tranh 1,9 tỷ đồng: Cựu số 1 thế giới bị loại sốc

Kim Jun Tae, Ngô Đình Nại bị loại sau lượt penalty

Woori Financial Capital PBA Championship 2025 diễn ra từ ngày 17-23/6 tại Hàn Quốc. Chặng đấu thuộc hệ thống PBA Tour, chuỗi giải carom 3 băng dành cho nam có tổng giải thưởng lên đến 250 triệu won (gần 4,8 tỷ đồng) cho mỗi chặng. Trong đó, nhà vô địch nhận số tiền thưởng là 100 triệu won (hơn 1,9 tỷ đồng). Giải đấu thu hút nhiều cơ thủ giỏi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Kim Jun Tae bất ngờ bị loại từ vòng đầu

Ở lượt trận vòng 128 kết thúc khuya ngày 17/6 mới đây, giải đã chứng kiến nhiều bất ngờ. Đáng chú ý nhất là việc cựu số 1 thế giới Kim Jun Tae đã bị loại. Đối đầu với người đồng hương Jung Gyeong Seop, Kim Jun Tae khởi đầu rất tốt khi thắng trắng set đầu với tỉ số 15-0. Jung Gyeong Seop thắng liền 2 set tiếp theo với các tỉ số 15-11 và 15-8. Tuy thắng áp đảo set 4 với tỉ số 15-2, Kim Jun Tae để thua trong lượt penalty quyết định.

Việc Kim Jun Tae dừng bước ngay lượt trận đầu tiên là cú sốc rất lớn cho giải bởi tay cơ này từng đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thế giới của Liên đoàn carom thế giới (UMB) vào năm 2024. Ngoài ra, Kim Jun Tae cũng đang 1 trong 5 cơ thủ giữ kỷ lục series cao điểm nhất thế giới là 28 điểm.

Ngô Đình Nại dừng bước

Đáng chú ý, “vua cơ điên” Ngô Đình Nại cũng dừng bước sau lượt penalty trước Oh Jung Soo (Hàn Quốc). Đây là trận đấu mà Oh Jung Soo cho thấy kỹ năng a băng để 2 điểm rất tốt, trong đó có một series 9 điểm để ngược dòng thắng 15-12 trong set đầu dù Đình Nại đã dẫn trước 12-6. Ngoài ra, một tên tuổi lớn khác là Cho Jae Ho cũng đã bị loại khi để thua sau lượt penalty trước No Jong Hyun.

Trần Đức Minh thắng ấn tượng, hai cơ thủ Việt Nam thoát hiểm

Trần Đức Minh đánh dấu sự trở lại đấu trường PBA Tour của mình bằng chiến thắng trước Ju Si Yoon. Dù bị tay cơ nước chủ nhà đưa vào một thế trận so kè điểm số rất quyết liệt, Đức Minh chứng tỏ đẳng cấp của nhà vô địch TP.HCM Word Cup 2024 khi thắng trọn vẹn 3-0 lần lượt với các tỉ số 15-12, 15-12 và 15-10.

Trần Đức Minh thắng ấn tượng

Song song đó, hai cơ thủ Việt Nam khác là Mã Minh Cẩm và Nguyễn Đức Anh Chiến cũng có suất đi tiếp đều sau những loạt penalty kịch tính. Ngoài ra, một số tay cơ mạnh có được kết quả thuận lợi ở vòng đấu này như Daniel Sanchez, Murat Naci Coklu, Lufit Cenet, Eddy Leppens…

Trong ngày 18/6, giải tiếp tục diễn ra các lượt trận còn lại của vòng 128 với sự góp mặt của nhiều hảo thủ như Nguyễn Quốc Nguyện, “phù thủy” Semih Sayginer, Nguyễn Huỳnh Phương Linh, Robinson Morales hay Mori Yosuke.