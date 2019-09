Tin thể thao HOT 10/9: Djokovic ngợi ca Nadal và Medvedev hậu US Open

Thứ Ba, ngày 10/09/2019 06:30 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Trên trang cá nhân, Djokovic đã có những lời tốt đẹp dành cho 2 đồng nghiệp.

Djokovic ngợi ca Nadal và Medvedev. Trên trang cá nhân, Nole đã gửi những lời tốt đẹp tới 2 người đồng nghiệp sau trận chung kết US Open: "Xin chúc mừng Rafa vì đã tạo nên một cột mốc mới trong lịch sử tennis đồng thời thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Về Medvedev, bạn hoàn toàn có thể tự hào về những gì đã làm được. Những thứ tốt đẹp nhất đang chờ bạn phía trước."

Canelo Alvarez tranh đai Light Heavyweight từ Sergey Kovalev. Ông vua hạng trung Canelo Alvarez sẽ dời lên hạng Light Heavyweight cho trận đấu tiếp theo. Ngôi sao Mexico sẽ thách thức Sergey Kovalev giành đai vô địch WBO Light Heavyweight. Theo tờ The Athletic, trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 11. Địa điểm của trận đấu vẫn chưa được chọn, nhưng dự đoán sẽ diễn ra tại Las Vegas.

Quang Liêm, Trường Sơn ra quân ở Cup Thế giới. Hai kỳ thủ Việt Nam Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đánh ván tiêu chuẩn hôm nay 10/9, tại Cup Cờ vua Thế giới ở Khanty Mansi, Nga. Quang Liêm (Elo 2.708) cầm quân trắng gặp Aleksej Aleksandrov (2.577) ở vòng một, trong khi Trường Sơn (2.638) đứng trước thử thách lớn hơn ở vòng một, đó là Kirill Alekseenko (2.671).

Khabib giàu to sau khi vô địch hạng nhẹ UFC. Chiến thắng trước Dustin Poirier trong trận thống nhất đai vô địch hạng nhẹ UFC mang về cho Khabib Nurmagomedov 6 triệu USD. So với lần thượng đài gần nhất chạm trán Conor McGregor năm 2018, khoản tiền võ sĩ người Nga nhận được tăng gấp 3 lần. The Sun cho biết Khabib thu về 2 triệu USD phí thượng đài trong lần đánh bại "Gã điên" McGregor ở UFC 229 diễn ra tại Las Vegas (Nevada, Mỹ).