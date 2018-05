Tin thể thao HOT 10/5: Học Federer, Serena định bỏ Roland Garros

Thứ Năm, ngày 10/05/2018 05:05 AM (GMT+7)

Sau khi bỏ qua Madrid Master, Serena Williams tiếp tục thông báo không dự Rome Master và nhiều khả năng "lỗi hẹn" luôn với Roland Garros.

Lewis Hamilton “sành điệu” dự Met Gala 2018: Không chỉ đua xe giỏi, Lewis Hamilton còn khiến mọi người trầm trồ về gu thời trang của mình. Mới đây, tay lái người Anh vừa tham dự sự kiện thời trang nổi tiếng, Met Gala 2018 và được giới chuyên môn đánh giá cao với bộ vest trắng kết hợp với giầy Loriblu. Hiện tại, Hamilton đang dẫn đầu BXH F1 mùa này với 70 điểm, hơn 4 điểm so với đại kình địch Vettel của Ferrari.

Lewis Hamilton sành điệu khi đi dự Met Gala 2018

Warriors vào chung kết lần thứ tư liên tiếp: Golden State Warriors vừa vượt qua New Orleans Pelicans với tổng tỉ số 4-1 ở trận bán kết miền Đông qua đó tiến vào chung kết. Đây là năm thứ tư liên tiếp, Steph Curry cùng các đồng đội góp mặt trong trận chung kết miền Đông. Đối thủ của họ sẽ là Rocket Houston, đội bóng vừa qua Utah Jazz cũng với tổng tỉ số 4-1 trong trận bán kết còn lại.

Thắng Nole, Kyle Edmund lần đầu lọt top 20: Tay vợt trẻ người Anh vừa vượt qua cựu số một thế giới, Novak Djokovic với tỉ số 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) để tiến vào vòng 3 Madrid Open. Theo tính toán của trang BBC, Edmund sẽ có lần đầu tiên lọt vào top 20 thế giới sau chiến thắng này. Hiện tại, tay vợt 23 tuổi đang xếp hạng 22 thế giới trên BXH của ATP.

Tiger Wood dự The Open Championships: Tay golf 42 tuổi người Mỹ mới trở lại thi đấu hồi tháng Mười Hai năm ngoái sau 16 tháng điều trị đa chấn thương. Tiger Wood chỉ xếp thứ 32 trong lần đầu tiên trở lại giải Major tháng Tư vừa qua. Mới đây, cựu số một thế giới xác nhận sẽ chơi tại The One Championship diễn ra tại Scotland trong tháng 7 tới đây. Đây là một trong bốn giải Major lâu đời nhất trong làng golf quốc tế và Tiger Wood từng đăng quang ba lần tại đây vào các năm 2000, 2005 và 2006.

Serena Williams tiếp tục “học” Federer: Tay vợt 34 tuổi người Mỹ mới sinh con hồi tháng Chín năm ngoái và chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao. Vài hôm trước, cô quyết định bỏ giải Madrid Open và hôm nay, cô tiếp tục thông báo không tham dự Rome Master. Với quyết định này, giới mộ điệu đang đồn đoán cựu số một thế giới sẽ “lỗi hẹn” luôn với Roland Garros. Giống như Roger Federer, Serena Williams bỏ qua các giải sân đất nện trong 2 năm gần nhất.