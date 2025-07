Scottie Scheffler bá chủ The Open 2025: Robot sân golf & những con số kinh khủng

Đã có rất nhiều mỹ từ, cũng như nhận định, về một triều đại mới của làng golf sau khi Tiger Woods, người đàn ông có lẽ là duy nhất trong golf đạt đến giới hạn, dần khép lại sự nghiệp.

Scottie Scheffler giành danh hiệu The Open 2025

Giờ đây, triều đại mới với cái tên Scottie Scheffler được ví như một con robot đã cài đặt sẵn chế độ chiến thắng tại các giải đấu, khi anh không hề bộc lộ quá nhiều cảm xúc bản thân, cứ lầm lũi đến mức nhàm chán tiến lên, để đem về những chiến thắng liên tiếp tại các giải đấu quan trọng của golf thế giới.

Chiếc cup major thứ 4 trong sự nghiệp để tiến gần với Grand Slam

Có lẽ rất lâu rồi, ngày chủ nhật của vòng chung kết The Open khán giả mới có cảm giác thong dong, ung dung tự tại vì cái tên cho chiếc cup bạc danh giá Claret Jug được dự báo có đến hơn 90% sẽ thuộc về golfer số 1 hành tinh Scottie Scheffler.

Sự hấp dẫn cũng như ganh đua của các golfer tại vòng chung kết có lẽ chỉ là vị trí thứ 2 khi Scheffler gần như đã tạo ra thế trận 1 chiều. Sau 5 hố đấu đầu tiên, anh củng cố vững chắc vị trí đỉnh bảng khi bổ sung 3 birdie. Mặc dù, Scheffler bất ngờ gặp sự cố nhỏ tại hố đấu số 8 với điểm double – bogey, nhưng vẫn như thói quen đã giúp anh thống trị làng golf trong gần 3 năm qua, golfer số 1 thế giới lập tức trở lại và có điểm birdie tại hố đấu số (9) để kết thúc 9 đường đầu với (-2) gậy được bổ sung vào bảng điểm.

Scheffler thể hiện sự điềm tĩnh trong thi đấu ở suốt hành trình tại The Open 2025

Sang 9 đường sau, khi các đối thủ cố gắng bám đuổi Scheffler lại liên tiếp mắc những sai lầm thì anh thể hiện sự điềm tĩnh, đĩnh đạc và vô cùng thong dong trên sân đấu. Scheffler nhẹ nhàng giữ game đấu, đồng thời bổ sung 1 birdie nữa tại hố đấu (12) và khép lại chặng đường chinh phục The Open 2025.

Scheffler ghi danh bảng vàng lịch sử The Open

Với tổng điểm (-17) sau 4 vòng đấu (68, 64, 67, 68) Scottie Scheffler đã lên ngôi vô địch xứng đáng và anh trở thành người thứ 7 trong lịch sử The Open hoàn thành cả 4 vòng đấu đánh dưới par (đánh âm gậy).

Chiến thắng tại The Open 2025, giúp cho Scheffler có được danh hiệu major thứ 2 trong năm 2025. Đây cũng là chiếc cúp major thứ 4 đến thời điểm hiện tại để tiệm cận với việc hoàn thành Grand Slam trong sự nghiệp khi anh sẽ được dự đoán trở thành huyền thoại thứ 7 của làng golf.

Xác lập và tiệm cận những kỷ lục trong lịch sử

Với chiến thắng thuyết phục tại major cuối cùng trong năm ở độ tuổi 29, Scottie Scheffler trở thành người thứ 4 trong lịch sử, sau các huyền thoại Jack Nicklaus, Gary Player, Tiger Woods có được 3 danh hiệu major (bao gồm, The Masters, The PGA Championship, The Open) trước năm 30 tuổi.

Scheffler có 3 danh hiệu major trước khi chạm mốc 30 tuổi vào năm sau

Anh là người thứ 2 trong lịch sử sau huyền thoại Seve Ballesteros chiến thắng 4 danh hiệu major đầu tiên với cách biệt từ (3) gậy trở lên. Anh cũng là người toàn thắng cả 10 lần sau khi đã dẫn đầu sau 54 hố trong sự nghiệp đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra, cùng với Tiger Woods, Scheffler vô địch The Open khi đang là golfer số 1 thế giới.

Nếu tính rộng hơn, trong vòng 3 năm qua với 16 giải major được tổ chức thì Scottie Scheffler đã giành chiến thắng 4 major tương đương với tỷ lệ chiến thắng 25%, một con số quá kinh khủng.

Scottie Scheffler & “Siêu hổ” Tiger Woods: Sự tương đồng kỳ lạ

Trải qua hơn 3 năm với 1.197 ngày kể từ ngày Scheffler khoác lên mình chiếc vest màu xanh danh giá tại thánh địa Augusta năm 2022 cho đến thời điểm nâng cup Claret Jug tại The Open 2025, anh có được 4 danh hiệu major. Khoảng thời gian này đúng bằng với thời điểm của “Siêu hổ” Tiger Woods đạt 4 danh hiệu major trong tổng số 15 danh hiệu major của mình. Điều đáng nói là “Siêu hổ” cũng bắt đầu bằng chiếc cup tại The Masters và kết thúc là chiếc cup Claret Jug tại The Open.

Một sự trùng hợp có lẽ được sắp đặt bởi tạo hoá để từng bước chúng ta thấy được cuộc chuyển giao thế hệ khi Scottie Scheffler đang là người ở rất gần với huyền thoại Tiger vĩ đại để thiết lập nên 1 triều đại mới, triều đại Robot Scottie Scheffler.

Nhà vô địch không ồn ào, nhưng đẳng cấp

Chúng ta biết rằng, thời đại hiện nay với sự phát triển rất nhanh của công nghệ thông tin, giới truyền thông luôn săn đón và đưa những thông tin về các siêu sao, những người nổi tiếng. Cuộc sống của họ vì vậy bị bao phủ rất nhiều bởi những thứ ngoài chuyên môn.

Tuy nhiên, với golfer số 1 thế giới, Scheffler dường như bỏ lại tất cả những ánh hào quang của “ánh đèn sân khấu” khi anh trở lại với cuộc sống bình thường sau các giải đấu. Scheffler coi trọng cuộc sống gia đình, anh muốn trở thành người bình thường như bao người bình thường khác và điều này đã đem đến 1 số đánh giá cũng như nhận định về 1 Scheffler nhàm chán, tẻ nhạt và đôi khi rất tầm thường.

Scheffler chỉ thiếu 1 danh hiệu nữa để hoàn tất trọn bộ Grand Slam

Nhưng, thực tế chúng ta thấy rằng, những gì diễn ra trên sân, cùng với các giải đấu, đều trả lời cho những câu hỏi hoàn toàn ngược lại. Hãy lấy ví dụ tại The Open năm nay, khi Rory McIlroy được săn đón, được yêu mến, được chú ý nhiều nhất thì golfer số 1 thế giới bằng kỹ năng, sự dung dị, khiêm nhường, Scheffler bỏ lại hết những ồn ào quanh sân. “Con robot sân golf” chỉ tập chung vào game đấu của mình, để rồi anh tiến bước không có ai có thể ngăn cản.

Xem Scottie Scheffler thi đấu, mọi người cảm thấy chiến thắng đến với anh rất đơn thuần. Tuy nhiên, anh cũng chỉ là một con người, cũng có những hố đấu, hoặc ngày thi đấu dưới sức. Golf mà, trò chơi khó lắm, nay bạn hay thì chưa chắc mai bạn cũng hay. Nhưng khả năng đứng dậy, khả năng sửa chữa sai lầm có lẽ là điều mà phần còn lại trong làng golf chưa sẵn sàng có được như những gì Scheffler đã thể hiện.

Như tại hố đấu số 8 vòng chung kết The Open, Scheffler dính double – bogey, nhưng sau đó số 1 thế giới lập tức trở lại tại hố đấu số 9 khi anh có được điểm birdie, và đó là sự khác biệt cũng như nói lên đẳng cấp.

Scottie Scheffler và phần còn lại

Chiến thắng major lâu đời nhất lịch sử The Open 2025 đã đem đến cho golfer số 1 thế giới chỉ còn cách việc hoàn thành Grand Slam đúng 1 danh hiệu tại US Open nữa. Điều này rất có thể nó sẽ diễn ra trong mùa giải năm sau năm 2026.

Cổ nhân xưa có câu “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”. Câu đó nói về nhân vật có tài trí hơn người, có khả năng thích ứng tình thế, nhìn rõ sự lên xuống của thời đại khi biết cách tận dụng triệt để các cơ hội để gây dựng cơ đồ, làm nên nghiệp lớn và đó được coi là anh hùng hào kiệt.

Với kẻ thức thời như Scheffler, việc anh thiết lập nên các kỷ lục tiếp theo trong làng golf có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.