Scottie Scheffler đăng quang lịch sử ở The Open 2025

Tại Royal Portrush, có thể nói rằng giải The Open Championship 2025 được chia làm hai phiên bản.

Một phiên bản chỉ có Scottie Scheffler thi đấu một mình, dường như không đối thủ, như thể anh đang tản bộ một cách ung dung qua những fairway và green bên bờ biển Bắc Ireland, với phế tích lâu đài Dunluce hiện lên dưới ánh hoàng hôn cam rực và kỳ quan Giant’s Causeway trồi lên từ bờ đá.

Phiên bản còn lại là giải đấu dành cho phần còn lại của những tay golf xuất sắc nhất hành tinh.

Họ chen lấn nhau để giành vị trí, nhưng tất cả đều hiểu: mục tiêu của họ chỉ là ngôi á quân. Ở vị trí đầu tiên luôn có Scheffler, người đi hết 18 hố như thể đang đếm ngược tới vinh quang.

Scheffler nâng chiếc cúp Claret Jug danh giá. Ảnh: The Open

Scheffler vô địch The Open là điều đã được dự đoán từ trước, nếu xét đến sự thống trị tuyệt đối của anh về mặt chuyên môn lẫn tinh thần. Tay golf người Mỹ lên ngôi với thành tích 17 gậy dưới par, hơn người xếp thứ hai là Harris English 4 gậy (-13), hơn Chris Gotterup 5 gậy (-12), tạo nên bục vinh quang toàn người Mỹ.

Phía sau họ có Wyndham Clark, Matt Fitzpatrick và Li Haotong Li cùng điểm -11. Robert MacIntyre, Xander Schauffele và Rory McIlroy đạt -10.

Chiếc cúp Claret Jug giờ đã nằm trong tay tay golf xuất sắc nhất thế giới. Ở tuổi 29, Scheffler giành danh hiệu danh giá nhất lịch sử làng golf, danh hiệu tạo nên huyền thoại.

Đây là major thứ 4 trong sự nghiệp anh, sau 2 lần mặc chiếc áo xanh The Masters (2022, 2024) và chức vô địch PGA Championship năm nay.

Giờ đây, chỉ còn thiếu US Open là anh sẽ hoàn tất bộ Grand Slam – điều mà mùa này Rory McIlroy vừa hoàn thành.

Ở đỉnh cao đó, những cái tên như Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus và Tiger Woods đang chờ đợi.

Chính sự thống trị của Scheffler khiến người ta liên tưởng đến thời kỳ hoàng kim của Tiger Woods.

Scheffler khởi đầu bằng một cú birdie ở hố 1. Anh thể hiện cảm xúc bằng cách siết chặt nắm tay khi cứu par ở hố 6 và 7 bằng hai cú putt dài, dù cũng mắc một double bogey ở hố 8 khi bị kẹt trong bẫy cát.

Phải chăng cỗ máy chiến thắng cũng là con người? Nhưng đây chỉ là sơ suất nhỏ – anh nhanh chóng lấy lại phong độ, từng bước đến gần chiến thắng và tiến vào green của hố 18 giữa sự chào đón của khán giả Royal Portrush.

Sau cú putt cuối cùng, anh để cảm xúc tràn ra: ôm chặt vợ Meredith, và bế cậu con trai nhỏ Bennett lên tay.

Scheffler bổ sung danh hiệu The Open vào chuỗi chiến thắng năm nay gồm Byron Nelson, Memorial và PGA Championship, trong bối cảnh mùa giải khởi đầu khá trắc trở anh phải nghỉ vài tuần vì bị đứt tay trong lúc... tự làm bữa tối Giáng sinh.

Scheffler mừng chiến thắng với vợ con. Ảnh: The Open

Thành tích của anh ở các giải major mùa này thực sự choáng ngợp: hạng 4 tại The Masters, vô địch PGA, hạng 7 US Open và giờ là chiến thắng The Open.

Đây là một trong những chuỗi thành tích tốt nhất trong lịch sử. Tay golf đến từ Texas bước vào tuần thứ 150 trên ngôi số 1 thế giới – chỉ sau Tiger Woods (683 tuần) và Greg Norman (331) trong bảng xếp hạng lịch sử.

Năm ngoái, Scheffler giành 8 chức vô địch, trong đó có HCV Olympic tại Paris, đạt số gậy trung bình thấp nhất lịch sử PGA Tour (68,01 gậy/vòng).

Kỷ lục ngày càng nhiều, nhưng anh vẫn thể hiện sự khiêm nhường. “Tôi chỉ cố gắng thi đấu và giành chiến thắng”, Scheffler chia sẻ; “nhưng điều đó không thay đổi con người tôi khi trở về nhà”.

“Nếu tôi dám mang cúp đi khoe khoang, vợ tôi chắc sẽ tát một cái. Thắng giải golf không khiến tôi trở thành người khác”. Nhưng rõ ràng, anh là một người khác. Độc nhất.

Bảng xếp hạng The Open 2025