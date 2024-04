Cú sốc bóng chuyền nữ Việt Nam: Dùng 3 VĐV chắn Bích Tuyền, Long An vô địch Cúp Hùng Vương

Tối ngày 13/4, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam hướng sự chú ý vào trận chung kết bóng chuyền nữ Cúp Hùng Vương 2024 diễn ra ở Phú Thọ giữa nhà đương kim vô địch quốc gia LPBank Ninh Bình và VTV Bình Điền Long An. Dù bị đánh giá thấp hơn ở trước trận, các cô gái trẻ của Long An lại khiến tất cả phải bất ngờ khi thi đấu giằng co với đối thủ mạnh suốt phần lớn thời gian set đầu.

VTV Bình Điền Long An có trận đấu cực hay

Kim Thoa chơi cực kỳ nổi bật với tình huống bỏ nhỏ ghi điểm, cũng như phối hợp với Như Anh để chắn thành công 2 pha dứt điểm cực mạnh của Bích Tuyền đưa đội nhà vượt lên dẫn trước 24-22. Mặc dù Bích Tuyền cứu được 1 set point nhưng Khánh Vy kịp tỏa sáng giúp Long An thắng 25-23.

Đầu hiệp 2, LPBank Ninh Bình trở lại mạnh mẽ dẫn 3-0. Lối chơi gắn kết cùng khả năng phòng thủ tốt giúp các cô gái Long An vượt lên dẫn 11-8. Hàng chắn của đội bóng miền Tây tiếp tục tỏa sáng với những tình huống phòng thủ thành công trước các pha dứt điểm uy lực của Bích Tuyền để thắng tiếp 25-21. Chen Peiyan chơi ấn tượng trong set đấu này khi đóng góp lớn trong cả mặt trận tấn công lẫn phòng thủ.

Chen Peiyan thi đấu nổi bật giúp đội nhà vô địch

Bị dẫn trước 0-2, các cô gái LPBank Ninh Bình thi đấu cực kỳ quyết tâm trong set 3. Lần này, đến lượt Bích Tuyền và đồng đội phô diễn khả năng chắn bóng rất hiệu quả để có môt set đấu áp đảo, dẫn trước 21-11 trước khi thắng 25-19, rút ngắn cách biệt còn 1-2.

VTV Bình Điền Long An khởi đầu set 4 cực tốt khi dẫn trước 6-0. Lúc này, các học trò của HLV Thái Quang Lai lại tự đánh mất lợi thế với rất nhiều pha phát bóng hỏng tạo cơ hội cho LPBank Ninh Bình san hòa cách biệt 11-11. Khi trận đấu đang ở thế giằng co, Long An có tình huống dùng đến 3 VĐV gồm Lữ Thị Phương, Kim Thoa, Chen Peiyan hợp lại chắn thành công Bích Tuyền. Long An một lần nữa vượt lên dẫn trước 17-14.

Những cú đập của Bích Tuyền nhiều lần bị chắn

Lần này, Trà My và đồng đội thậm chí còn nới rộng khoảng cách để thắng 25-17, qua đó thắng chung cuộc 3-1. Kết quả này giúp VTV Bình Điền Long An lên ngôi vô địch, nhận cúp và 70 triệu đồng tiền thưởng. Đội á quân nhận 50 triệu đồng. Trong khi đó, trận tranh hạng Ba giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai và Binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước sẽ diễn ra trong ngày 14/4. Buổi lễ trao giải chính thức cũng diễn ra vào tối cùng ngày.

