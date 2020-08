SAO tennis thi nhau bỏ US Open 2020: Cuộc đua vắng nhiều ngôi sao

Chủ Nhật, ngày 09/08/2020 00:03 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Không chỉ Rafael Nadal, một loạt những tay vợt nam, nữ tên tuổi khác đồng loạt tuyên bố không tham dự US Open.

Đại dịch Covid-19 khiến giới quần vợt thế giới lao đao vì hàng loạt các giải đấu phải tạm dừng, hủy bỏ. Không thi đấu đồng nghĩa với việc các tay vợt gặp khó khăn trong chuyện tài chính, dù vậy ngay cả khi có cơ hội thi đấu, kiếm tiền, nhiều tay vợt vẫn từ chối ra sân.

Wawrinka và Svitolina không tham dự US Open 2020

Tay vợt đơn nữ số 1 thế giới Ashleigh Barty "nổ phát súng" đầu tiên, cô khẳng định không dự US Open, sau đó nhà đương kim vô địch đơn nam - Rafael Nadal nói ra điều tương tự. Đến tay vợt ngông cuồng, chuyên gây thị phi như Nick Kyrgios cũng hưởng ứng "phong trào" không tham dự US Open vì lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Theo Yahoo.Sports, mới đây tay vợt người Thụy Sỹ - Stan Wawrinka khẳng định không tham dự US Open với lý do “tình hình dịch bệnh ở New York phức tạp”. Wawrinka, từng vô địch US Open năm 2016, có cơ hội lớn vô địch thêm lần nữa khi Federer, Nadal đều không tham dự, song "Người thép" vẫn chọn cách an toàn cho sức khỏe.

Bỏ US Open, tay vợt 35 tuổi đang tập luyện trên mặt sân đất nện, anh hướng tới Roland Garros, giải đấu mà "Người thép" Thụy Sỹ từng vô địch vào năm 2015.

Trước đó, vào thứ Sáu (7/8), Elina Svitolina và Kiki Bertens đã tuyên bố bỏ US Open. Năm ngoái, Svitolina lọt vào bán kết và để thua Serena Williams ở US Open.

Svitolina bày tỏ lo ngại trên Instagram: "Xem xét tất cả các khía cạnh, tôi quyết định không chơi US Open 2020. Tôi muốn cảm ơn USTA, các nhà tổ chức và WTA đã tạo điều kiện cho các tay vợt và các khán giả được trở lại sân đấu. Tôi hiểu và tôn trọng những nỗ lực của họ, nhưng tôi vẫn không cảm thấy thoải mái khi đến Mỹ, tôi không muốn ban huấn luyện và bản thân gặp rủi ro".

Chung nỗi lo, tay vợt Hà Lan Bertens, viết trên mạng xã hội: "Sau khi cân nhắc, tôi đã quyết định không đến Mỹ tham dự Cincinnati và US Open. Diễn biến dịch Covid-19 rất phức tạp, nên tôi muốn mọi người và bản thân giữ được sự an toàn".

Murray trở lại sau chấn thương, Clijsters tái xuất sau tuyên bố giải nghệ, cả hai sẽ chơi US Open 2020

Trái ngược với các tay vợt trên, hai nhà cựu vô địch US Open là Andy Murray và Kim Clijsters đồng ý tham dự giải đấu nhờ suất đặc cách. Sau một thời gian dài điều trị chấn thương hông, Murray đang giữ hạng 129 thế giới muốn chinh phục danh hiệu thứ hai ở sân chơi này sau chức vô địch US Open 2012.

Trong khi đó, trở lại sau khi tuyên bố giải nghệ, cựu số 1 đơn nữ người Bỉ - Kim Clijsters sẽ tới Mỹ chinh phục danh hiệu US Open số 4, sau 3 chức vô địch vào các năm 2005, 2009 và 2010.

