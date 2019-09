Pogba chơi trội tậu “vệ sỹ” 400 triệu đồng, chạy như Bolt cơ bắp cực đỉnh

Thứ Năm, ngày 26/09/2019 16:17 PM (GMT+7)

(Tin thể thao) Theo The Sun (Anh), để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình, cầu thủ bóng đá người Pháp hiện đang chơi bóng cho CLB MU bỏ ra một số tiền lớn mua chó "vệ sỹ".

Video về chú chó "vệ sỹ" của Pogba

Sau những lời đồn đại Paul Pogba có thể chuyển tới Real Madrid, có một số cổ động viên từ yêu mến đã chuyển sang thù ghét tiền vệ người Pháp. Một số những cổ động viên quá khích của MU đã tung ra các lời lẽ khiêu khích thậm chí là thóa mạ, nguy hiểm hơn có người còn dọa... giết cầu thủ 26 tuổi.

Pogba mua chú chó có giá trị hơn 400 triệu đồng

Nâng cao cảnh giác, để bản thân và gia đình được an toàn hơn, tiền vệ của "Quỷ đỏ" đã chi khoảng 18.000 USD (hơn 400 triệu đồng) để mua chú chó "vệ sỹ" thuộc giống Rottweiler. Đây là một giống cho rất thông minh và khỏe mạnh được đào tạo bởi một công ty vệ sỹ nổi tiếng tại nước Anh. Theo tìm hiểu số tiền mà Pogba bỏ ra mua chú chó này cao hơn rất nhiều so với 1 con Rottweiler thông thường.

Được biết công ty vệ sỹ này cũng từng cung cấp chó cho hai cầu thủ khác của Man Utd, Marcus Rashford và Phil Jones, do đó Pogba rất tin tưởng khi bỏ một số tiền rất lớn để có được chú Rottweiler. Một trong những lý do khác khiến tiền vệ 26 tuổi tăng cường an ninh bởi vào tháng 3/2019 một chàng trai 17 tuổi đã bị đâm chết gần biệt thự Cheshire mà cầu thủ này đang sinh sống.

Rottweiler thường được gọi tắt là Rốt, đây là chó nghiệp vụ có nguồn gốc từ Đức và rất nổi tiếng ở các nước Châu Âu. Tổ tiên của Rottweiler là chó Ngao Ý, từng là những chiến binh dũng mãnh trong quân đội. Rottweiler thông minh, mạnh mẽ và quyết liệt, sẵn sàng chiến đấu và không bao giờ bỏ cuộc. Khi thấy chủ bị tấn công, giống chó này sẽ lập tức lao vào chiến đấu.

Cơ bắp của Rốt rất rắn chắc, loài chó này có thể đạt tốc độ chạy 40km/h

Chó "vệ sỹ" Rốt trưởng thành có thể cao 61-69 cm và nặng 50-60 kg. Lưng của Rottweiler dài và thẳng, mông tròn đầy đặn, ngực, vai nở rộng...giống với thân hình của lực sỹ. Đặc biệt, Rốt có khả năng bứt tốc cực nhanh với vận tốc tối đa lên tới 40km/h, nên nhớ đây là vận tốc trung bình là Usain Bolt đã đạt được để giành tấm HCV thế giới chạy 100m.