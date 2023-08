Nóng nhất thể thao tối 9/8: Khabib từ chối làm HLV cho tỷ phú Elon Musk

Khabib từ chối làm HLV cho tỷ phú Elon Musk

Khi Elon Musk tuyên bố muốn đấu MMA với Mark Zuckerberg, rất nhiều võ sĩ MMA đã lên tiếng muốn nhận lời dạy võ cho một trong hai người. Tuy nhiên có võ sĩ hiếm hoi từ chối lời mời của tỷ phú Elon Musk là Khabib Nurmadomedov. Thông tin này được tạp chí chuyên về MMA tiết lộ.

Từ quyết định của Khabib, có thể thấy dường như "Đại bàng Nga" muốn giữ lời hứa rút lui khỏi mọi hoạt động liên quan đến MMA. Thay vào đó, anh muốn quan tâm gia đình nhiều hơn.

Anthony Joshua tìm được đối thủ mới thay Dillian Whyte

Theo lịch thi đấu ban đầu, Anthony Joshua đã đạt được thỏa thuận thượng đài với Dillian Whyte trong tháng 8. Trận đấu này sau đó bị hủy bỏ do Whyte bị phát hiện dùng doping, đồng thời đối mặt với án cấm thi đấu 2 năm. Điều này khiến Joshua phải tìm một đối thủ mới để thi đấu.

Theo thông tin từ The Sun (Anh), đối thủ sắp tới của Joshua là "Cơn ác mộng Bắc Âu" Robert Helenius. Năm nay 39 tuổi, Helenius sở hữu bảng thành tích 36 trận Boxing chuyên nghiệp, gồm 32 trận thắng (21 KO) và 4 thất bại. Anh từng giành đai vô địch WBO, IBF và WBA liên lục địa ở hạng cân Heavyweight.

ĐT Việt Nam có HCB tại giải vô địch cờ tướng châu Á

ĐT Việt Nam đã giành được 2 tấm HCB tại giải vô địch cờ tướng châu Á 2023. Ở nội dung đơn nữ, kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến chỉ chịu thua đối thủ Ngô Khả Hân tới từ Trung Quốc và xếp thứ 2 chung cuộc. Tương tự như vậy, Ngô Trí Thiện cũng chỉ thua kém mỗi Mạnh Phồn Duệ của Trung Quốc và giành HCB ở nội dung U18 của nam.

US Open 2023 tăng mức tiền thưởng

Hiệp hội Quần vợt Mỹ đã công bố số tiền thưởng và thù lao mà các tay vợt được nhận ở US Open 2023. Cụ thể, con số chạm tới 65 triệu USD, nhiều hơn so với US Open 2022 (60 triệu USD) và là mức tiền thưởng cao nhất từ trước tới nay của sự kiện.

US Open 2023 rất được chờ đợi

Theo đó, nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ bỏ túi 3 triệu USD, tăng 15% so với số tiền 2,6 triệu USD mà các nhà đương kim vô địch Carlos Alcaraz (nam) và Iga Swiatek (nữ) đã nhận được vào mùa giải năm 2022. Tay vợt thua ở chung kết sẽ được thưởng 1,5 triệu USD, trong khi người lọt vào bán kết được nhận 775.000 USD.

Sự kiện US Open 2023 đánh dấu cột mốc đáng nhớ, khi dịp này trở thành đợt kỷ niệm 50 năm giải đấu trả mức tiền thưởng cho các tay vợt nam ngang với các tay vợt nữ. Trong năm 2023, US Open chính là sân chơi Grand Slam có mức chi trả tiền thưởng và thù lao nhiều nhất.

Victoria Azarenka lập kỷ lục ở cấp độ WTA 1000

Victoria Azarenka gần đây có được chiến thắng trước Magda Linette tại Canadian Open 2023 sau 2 set với tỷ số 6-3 và 6-0. Nhờ đó, tay vợt người Ba Lan có trận thắng thứ 187 tại cấp độ WTA 1000. Azarenka vượt qua Halep, người nắm giữ kỷ lục trước đó với 186 chiến thắng.

Swiatek có phương pháp tập luyện mới thú vị

Trong quãng thời gian tập luyện để chuẩn bị cho Canadian Open 2023, Swiatek có dùng phương pháp tập luyện khá thú vị. Cô lấy băng dính che miệng của bản thân lại.

Lý giải về việc làm đó, Swiatek chia sẻ: "Bạn sẽ khó thở hơn khi chỉ thở bằng mũi. Điều đó giúp nhịp tim tôi dễ tăng lên. Tôi nghĩ điều đó liên quan đến việc rèn sức chịu đựng của tôi. Tuy nhiên tôi không thể giải thích cặn kẽ vì tôi không phải chuyên gia".

Võ sĩ Việt Nam được xếp hạng 1 Muay WBC thế giới

Sau chiến thắng trước Pornthip ở sự kiện Muay Thai Rampage diễn ra vào tháng 7/2023, võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu đã đoạt đai vô địch Muay WBC International. Nhờ vậy, cô đã tăng hạng WBC Muay ở hạng cân Minimumweight. Cụ thể, Huỳnh Hà Hữu Hiếu tăng từ hạng 5 lên hạng 1 thế giới. Đáng chú ý, cô trở thành võ sĩ Muay Việt Nam có thứ hạng cao nhất lịch sử WBC Muay.

