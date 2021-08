Nóng nhất thể thao sáng 12/8: Djokovic lợi thế hơn Federer - Nadal ở US Open

(Tin thể thao) Djokovic sẽ bước vào US Open với lợi thế không nhỏ so với hai đối thủ của anh là Nadal và Federer.

Djokovic có lợi thế so với Federer - Nadal ở US Open

Novak Djokovic nhiều khả năng sẽ có lợi thế về mặt thể lực so với hai đối thủ Rafael Nadal và Roger Federer khi bước vào US Open. Tay vợt người Serbia quyết định không tham dự cả 2 giải Rogers Cup và Cincinnati để được nghỉ ngơi trước thềm US Open.

Nadal được đánh giá là đối thủ lớn nhất của Nole ở US Open, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha đã bất ngờ tái phát chấn thương chân đã đeo bám anh trong nhiều tháng qua. Trong khi đó, Federer rút lui khỏi cả Rogers Cup và Cincinnati vì lý do chấn thương đầu gối.

Djokovic

Thầy Djokovic tự tin vô địch US Open

Djokovic chắc chắn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch US Open và có cơ hội hoàn tất “Calendar Grand Slam” (4 danh hiệu Grand Slam trong 1 năm). Nói về cơ hội của cậu học trò, HLV Goran Ivanisevic nhận định: “Tôi là một phần của đội viết nên lịch sử.

Nếu Djokovic vô địch US Open năm nay và giành cả 4 Grand Slam trong cùng 1 năm, cậu ấy sẽ đi vào sử sách, sánh ngang với Rod Laver, mặc dù khó hơn nhiều để đạt được thành công như vậy trong Thế kỷ 21 so với thời của Laver. 5 hay 6 năm trước không ai nghĩ ngờ rằng Novak lại có thể làm nên kỳ tích lịch sử này”.

Ronaldo bất ngờ tuyên bố giải nghệ

Cựu vô địch Strikeforce, Ronaldo "Jacare" Souza đã tuyên bố giã từ sự nghiệp UFC vầ MMA và sẽ trở lại jiu-jitsu. Võ sĩ 41 tuổi nói: “Tôi đã chiến đấu quá nhiều trong MMA và tôi không có kế hoạch quay trở lại. Nó thực sự đã kết thúc. Tôi sẽ giải nghệ. Tôi sẽ trở lại jiu-jitsu, môn thể thao mà tôi đã làm nên lịch sử, môn thể thao mà tôi vô cùng yêu thích”.

Ferrari sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải 2022

Trong nửa đầu năm 2021, Ferrari đã có 3 lần đứng trên bục podium và hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng F1, ngang bằng với McLaren. Tay đua Carlos Sainz của Ferrari tin rằng anh cùng với người đồng đội Charles Leclerc sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải 2022.

Tay đua người Tây Ban Nha nói trên trang Givemesport.com: “Chúng tôi muốn tiếp tục cải thiện với tư cách là một đội. Và xây dựng đội đua cố gắng hoàn thiện nhất có thể, có cơ hội cạnh tranh danh hiệu vào năm sau với quy định mới. Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó”.

