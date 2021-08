Nóng nhất thể thao trưa 10/8: Djokovic rút khỏi Cincinnati

Thứ Ba, ngày 10/08/2021 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Djokovic quyết định không dự Cincinnati Open để tập trung cho US Open.

Djokovic rút khỏi Cincinnati

Theo thông báo của ATP, Novak Djokovic sẽ không thi đấu tại giải Cincinnati Open năm nay. Lý do là bởi thời gian hồi phục của anh cho US Open có hạn sau khi Olympic kết thúc, do đó anh sẽ chỉ tập trung vào giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Novak Djokovic sẽ nghỉ lâu sau Olympic để tập trung cho US Open

Andy Murray nhận vé dự US Open

Báo chí Mỹ đưa tin, cựu số một thế giới Andy Murray vừa nhận được vé vớt tham dự US Open 2021 - giải Grand Slam cuối cùng trong năm. Nguyên nhân là bởi tay vợt kỳ cựu người Thụy Sĩ Stan Wawrinka vẫn đang trong quá trình bình phục sau ca phẫu thuật nên không kịp dự giải đấu. US Open 2021 dự kiến diễn ra từ ngày 30/8 ở New York (Mỹ).

Nadal khiến triệu fan lo lắng vì chấn thương

Ngôi sao quần vợt người Tây Ban Nha, Rafael Nadal đang chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục danh hiệu tại US Open 2021. Nhà vô địch giải đấu năm 2019 sẽ tiếp tục cạnh tranh với những ngôi sao lớn như Novak Djokovic hay Daniil Medvedev ở sự kiện quan trọng tại nước Mỹ.

Nadal khiến người hâm mộ lo lắng trước US Open

Tuy nhiên, người hâm mộ của Nadal lại đang cảm thấy khá lo lắng khi mới đây, "vua đất nện" đã tiết lộ về chấn thương bàn chân mà anh đang gặp phải. Nadal thừa nhận chấn thương bàn chân có thể cản trở sự chuẩn bị của anh cho US Open năm nay.

Tsitsipas bị Federer phản đối ý tưởng đưa HLV xuống sân

Tay vợt số 3 thế giới Stefanos Tsitsipas vừa lên tiếng khẳng định anh không hài lòng khi bị Roger Federer phản đối về ý tưởng đưa HLV xuống sân thi đấu. Ngôi sao quần vợt Hy Lạp tin rằng điều này sẽ mang lại lợi ích ít nhất là về mặt tâm lý cho các tay vợt nam, khi nó đã được áp dụng ở các nội dung của nữ.

"Các HLV sẽ không có ích gì với bạn nếu không thể có những trao đổi trực tiếp ngay dưới sân thi đấu. Cần có những thay đổi để giúp phát huy tối đa khả năng của các tay vợt nam và tôi nghĩ đây là một ý tưởng hoàn toàn hợp lý", Tsitsipas đáp trả Federer sau khi "Tàu tốc hành" Thụy Sỹ công khai phản đối ý tưởng này.

Djokovic xác lập thêm cột mốc mới trong sự nghiệp

Tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic vừa xác lập thêm một cột mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành tay vợt nắm giữ vị trí số 1 lâu thứ hai trên BXH ATP và WTA. Trước đó, Nole đã vượt qua Federer để trở thành tay vợt nam giữ vị trí số 1 lâu nhất trên BXH ATP với tuần thứ 333.

Djokovic đã vượt qua huyền thoại quần vợt nữ Martina Navratilova khi cựu tay vợt gốc CH Séc đã đứng ở vị trí số 1 WTA trong 332 tuần. Giờ đây, Djokovic đã vươn lên vị trí số 2, xếp sau huyền thoại người Đức Steffi Graf (377 tuần giữ vị trí số 1 WTA).

Anthony Joshua không muốn nghĩ về trận chiến với Tyson Fury

Sau rất nhiều lần trì hoãn, trận chiến thống nhất đai hạng nặng giữa Anthony Joshua và Tyson Fury gần như sẽ không thể diễn ra trong năm nay. Việc Tyson Fury bận thi đấu với Deontay Wilder khiến mọi kế hoạch tổ chức bị hoãn lại. Giờ đây, sự tập trung của Joshua sẽ đổ dồn vào trận đấu bảo vệ đai hạng nặng gồm WBA, IBF, WBO và IBO trước Oleksandr Usyk.

Võ sĩ người Ukraine đã toàn thắng 18 trận nhà nghề, trong đó có 13 knock-out. Đây là đối thủ đáng gờm với Joshua và dễ hiểu vì sao võ sỹ người Anh lại muốn tập trung cao độ cho màn thượng đài vào ngày 25/9 tới. Trận so găng này sẽ diễn ra tại sân đấu Tottenham Hotspur ở phía Bắc London.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-trua-10/8-djokovic-rut-khoi-cincinnati-c28a...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-trua-10/8-djokovic-rut-khoi-cincinnati-c28a12786.html