Nóng nhất thể thao sáng 1/7: Federer có thể không may mắn nữa, cần phải nỗ lực

Thứ Năm, ngày 01/07/2021 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Roger Federer trải qua trận ra quân vô cùng khó nhọc khi đối đầu với tay vợt hạng 41 thế giới, Adrian Mannarino.

Federer có thể không may mắn nữa

Roger Federer trải qua trận ra quân vô cùng khó nhọc khi đối đầu với tay vợt hạng 41 thế giới, Adrian Mannarino. Sau 4 set đấu phần thắng chia đôi, "Tàu tốc hành" cùng với tay vợt người Pháp buộc phải bước vào set 5.

Federer cần phải chơi tốt hơn so với màn ra quân ở Wimbledon

Lúc này Adrian Mannarino có cơ hội lớn để giành chiến thắng, do sở hữu nền tảng thể lực tốt hơn nhờ trẻ hơn Federer tới 7 tuổi. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến Adrian Mannarino phải bỏ cuộc. Huyền thoại Boris Becker khẳng định, may mắn sẽ không đồng hành với Federer như vậy nữa và tay vợt người Thụy Sỹ cần chơi tốt hơn rất nhiều ở màn so kè với Richard Gasquet tại vòng 2.

Serena Williams sẽ lấy US Open làm bản lề

Tham dự Wimbledon 2021, Serena Williams hướng đến mục tiêu chinh phục chiếc cúp danh giá thứ 8 trên đất Anh. Tuy nhiên, mục tiêu đó của cô lại nhanh chóng bị dập tắt. Dù đối thủ của tay vợt hạng 8 nữ chỉ là Aliaksandra Sasnovich - tay vợt hạng 100 thế giới, Serena vẫn phải sớm rời cuộc chơi vì chấn thương. Phát biểu sau trận đấu, tay vợt sở hữu 23 danh hiệu Grand Slam này khẳng định cô sẽ dốc toàn lực ở US Open trước khi tính đến phương án có giải nghệ hay không.

Khabib lại "xóc xỉa" McGregor

Dù đã chính thức chia tay UFC, cựu vương Khabib Nurmagomedov vẫn theo dõi sát sao tình hình của giải võ thuật lớn nhất thế giới. Nhận định về cuộc đấu giữa McGregor và Poirier lần ba - hiện đang hòa với tỷ số 1-1, Khabib cho rằng McGregor cần phải kết liễu Poirier nhanh nhất có thể nếu không tay đấm này rất khó để chiến thắng tại UFC 264.

Dennis Schroder thách giá 120 triệu USD

Hậu vệ Dennis Schroder sẽ trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng với Los Angeles Lakers. Cầu thủ 27 tuổi nhận phải rất nhiều chỉ trích vì màn trình diễn nghèo nàn tại NBA Play-offs 2021, khiến cho Lakers sớm bị loại bởi Phoenix Suns ở ngay vòng đầu tiên. Theo tờ New York Times, Dennis Schroder đang mong đợi một lời đề nghị có giá trị trong khoảng từ 100 - 120 triệu USD.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-sang-1/7-federer-co-the-khong-may-man-nua-c...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-sang-1/7-federer-co-the-khong-may-man-nua-can-phai-no-luc-c28a10003.html