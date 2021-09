Nỗi khổ của người đẹp điền kinh thành kẻ nghe lén "chuyện ấy" ở Olympic

Chủ Nhật, ngày 26/09/2021 16:36 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin hậu trường) Cựu VĐV điền kinh nói ra những bí mật về chuyện hậu trường của VĐV khi cô còn tham dự Olympic.

Olympic là nơi quy tụ những VĐV thể thao hàng đầu thế giới tới tranh tài, ngoài chuyên môn câu chuyện hậu trường liên quan tới chuyện nhạy cảm luôn là đề tài được người hâm mộ dành sự quan tâm đặc biệt.

Denise Lewis, cựu VĐV 3 môn phối hợp từng mang về HCV Olympic cho thể thao Anh

Bao cao su, "chuyện ấy" thường được đề cập trước, trong và sau mỗi kì Thế vận hội. Nhiều VĐV thản nhiên nói có đầy rẫy những chuyện tình yêu "vượt ngưỡng" tại Olympic, nhưng cũng nhiều người khẳng định đó là chuyện không có thật.

Denise Lewis, cựu VĐV điền kinh 3 môn phối hợp từng giành HCV Olympic 2000 cho Anh, mới đây khẳng định trên chương trình Sky's A League Of their Own, "chuyện ấy" tại Olympic là đúng sự thật.

Khi được người dẫn chương trình hỏi về điều này, cô nói: "Có người gọi điện thoại cho tôi trong làng Olympic nhưng tôi không bắt máy. Phòng bên cạnh, tôi nghe thấy hết những câu chuyện và tiếng động của các cặp đôi. Tôi trở thành kẻ nghe lén bất đắc dĩ. Tôi khẳng định "chuyện ấy" ở Olympic là có thật, các VĐV đến với nhau như một cách để giải phóng nỗi buồn chán và áp lực thi đấu".

Người phụ nữ 49 tuổi trở thành người chứng kiến bất đắc dĩ "chuyện khó nói" tại Olympic

Tại kì Olympic Tokyo 2021 vừa qua, không có nhiều VĐV kể về chuyện hậu trường bởi do dịch bệnh Covid-19 nên ban tổ chức kiểm soát chặt chẽ hoạt động của từng người chơi.

Lewis trở thành người chứng kiến bất đắc dĩ về "chuyện yêu" ở Olympic, còn thủ môn từng giành HCV cho đội tuyển bóng đá Mỹ Hope Solo từng cho biết cô thấy rất nhiều cặp đôi làm "chuyện ấy" trong làng Olympic. "Tôi đã thấy mọi người quan hệ tình dục ngoài trời. Trên bãi cỏ, giữa các tòa nhà, ở bất cứ đâu...", Solo từng tiết lộ.

