US Open thời Covid-19: Djokovic bị loại lập tức nếu vi phạm điều này

Thứ Năm, ngày 13/08/2020 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao - Tin tennis) US Open 2020 có lẽ sẽ là một trong những giải Grand Slam giông tố nhất lịch sử. Dù giải đấu trên đất Mỹ còn chưa diễn ra, những lo ngại đã là quá lớn với người trong cuộc.

Tay vợt số 2 thế giới (đơn nam) Rafael Nadal tuyên bố rút lui khỏi US Open 2020. Tay vợt số 1 của nữ - Ashleigh Barty cũng vậy. Từ nay cho đến khi giải đấu trên đất Mỹ khởi tranh (31/8), hứa hẹn còn nhiều tay vợt tên tuổi khác từ chối tham dự Grand Slam này vì lý do an toàn cho bản thân.

Djokovic sẽ bị loại ngay lập tức nếu mắc Covid-19 như tại Adria Tour

Nhưng vẫn còn những tên tuổi lớn khác đã sẵn sàng chinh phục giải đấu này. Novak Djokovic dự kiến đến New York với mục tiêu chinh phục Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp. Tuy nhiên, sẽ có trở ngại nhất định với các tay vợt tham dự US Open 2020. Do tình hình dịch bệnh nghiêm trọng tại Mỹ, các tay vợt sẽ không ở khách sạn trong suốt thời gian tham gia thi đấu, thay vào đó họ sẽ ở những căn hộ riêng.

Các tay vợt ở nhà riêng bắt buộc phải dùng đến nhân viên an ninh do ban tổ chức chỉ định. Bên cạnh đó, tất cả các căn hộ được thuê đều sẽ được công bố chính thức trên kênh truyền thông của Hiệp hội Quần vợt Hoa Kỳ.

Các tay vợt phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc y tế của chính phủ, những người vi phạm sẽ bị phạt rất nặng. Theo đó, mỗi tay vợt khi đến sân chỉ được phép đi cùng với tối đa là 3 thành viên trong đội của mình.

Để đảm bảo sự an toàn cho chính các tay vợt, đội ngũ hậu cần, cũng như chính ban tổ chức giải đấu, những người chịu trách nhiệm tổ chức US Open ra điều luật đặc biệt - điều chưa từng có trong lịch sử giải đấu này. Nếu bị phát hiện vi phạm, tay vợt đó có thể bị loại khỏi giải ngay lập tức.

Ban tổ chức US Open không muốn lặp lại sai lầm từ Adria Tour - giải đấu bị chỉ trích rất nhiều vì khiến cho nhiều tay vợt nhiễm Covid-19, trong đó có số 1 tennis thế giới Djokovic.

Theo đó, tay vợt nào bị phát hiện tiếp xúc với ai đó bên ngoài sân sẽ bị loại khỏi giải đấu. Điều tương tự cũng sẽ được áp dụng với tất cả thành viên tham dự Mỹ mở rộng lần này. Những ai có kết quả dương tính với Covid-19 sẽ bị loại khỏi giải ngay lập tức và buộc phải cách ly trong 10 ngày.

Dù còn chưa đến thời điểm khởi tranh, nhưng rõ ràng US Open 2020 diễn ra trong bầu không khí mang theo những lo ngại của nhiều người. Hy vọng rằng Grand Slam này vẫn sẽ diễn ra và kết thúc tốt đẹp, với sự an toàn được đảm bảo tuyệt đối cho những người tham dự. Hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ vẫn diễn ra phức tạp, và vì thế những nguy cơ với các tay vợt tham dự là không nhỏ.

