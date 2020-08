US Open 2020: Djokovic đòi đặc quyền, triệu fan dễ ghét thêm

(Tin thể thao - Tin tennis) Hình ảnh của Novak Djokovic vốn đã rất xấu sau giải Adria Tour. Nhưng tay vợt số 1 thế giới lại không cho thấy điểm dừng...

Sau Adria Tour 2020 - giải đấu mà Novak Djokovic và nhiều tay vợt đình đám khác đã mắc Covid-19, hình ảnh của số 1 thế giới bị ảnh hưởng có chiều hướng tiêu cực. Người hâm mộ đang nhìn vào "Nole", và coi anh như là kẻ phản diện của thế giới tennis.

Adria Tour là giải đấu khiến hình ảnh của Djokovic (ngoài cùng bên phải) bị hoen ố

Tuy nhiên, Djokovic có vẻ như không rút ra kinh bài học nào cho riêng mình ở các sự kiện sắp tới. Tờ Marca tiết lộ, "Nole" đưa ra yêu sách, đó là ban tổ chức US Open phải cam kết đảm bảo cho các tay vợt tham dự giải sẽ không bị cách ly 2 tuần sau khi kết thúc giải đấu trên đất Mỹ, bất chấp việc mình sẽ có mặt ở vùng có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới.

Đó là điều kiện mà Djokovic đại diện cho 20 tay nam hàng đầu thế giới kiến nghị trong cuộc họp với Hiệp hội quần vợt nhà nghề ATP và ban tổ chức US Open 2020. Nếu như không nhận được sự đồng thuận, có thể họ sẽ bỏ giải.

US Open năm nay sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến 13/9, và sau đó hai tuần, Roland Garros 2020 sẽ khởi tranh, từ ngày 27/9 ở Paris (Pháp). Các tay vợt đến New York tham dự Cincinnati Masters và US Open 2020 sẽ phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt.

Tuy có tên trong danh sách nhưng Djokovic vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng liệu có tham dự US Open 2020 hay không. Tay vợt số một thế giới từng bị nhiễm Covid-19 hồi tháng 6 khi tổ chức giải đấu vùng Balkan, và đã khỏi bệnh sau khoảng chục ngày điều trị.

Djokovic ra yêu sách mới đồng ý tham dự US Open 2020

Hơn ai hết, Djokovic là người hiểu rõ nhất mối nguy hiểm mà Covid-19 có thể đem lại với sức khỏe con người. Thế nhưng chỉ vì cố gắng cho kịp thời hạn tập luyện, "Nole" đòi hỏi phải bỏ qua yếu tố sức khỏe con người, bỏ qua trách nhiệm với cộng đồng.

Trước đó, giải đấu mà Djokovic tổ chức cũng vì xem thường mối nguy cơ này mà gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bởi thế, người hâm mộ càng thêm phần chán ghét với tay vợt đang sở hữu 17 danh hiệu Grand Slam.

Vừa mới đây Marion Bartoli - cựu vô địch Wimbledon, nói rằng Roger Federer cũng có khả năng bị chỉ trích như bất kỳ tay vợt nào khác. Tuy nhiên, điểm nhấn mà cựu tay vợt người Pháp này muốn đề cập là về Novak Djokovic.

Theo lời của Bartoli, "Nole" cần học hỏi từ Federer cái cách mà tay vợt người Thụy Sỹ đã đối diện với truyền thông cũng như tạo được mối thiện cảm với người hâm mộ. Nhưng có vẻ như "Nole" bỏ ngoài tai lời khuyên ấy.

