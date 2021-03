Người đẹp tập Gym Phương Thúy vòng ba 106 cm xoạc chân, gặp sự cố “đỏ mặt”

(Tin thể thao) Đằng sau những bức ảnh xoạc chân đẹp và ấn tượng, các người đẹp của nhiều môn thể thao ở Việt Nam gặp không ít những sự cố nhạy cảm, hay tai nạn đáng nhớ.

Động tác xoạc chân (The Splits) là một trong những bài tập khó, mang tính thử thách rất cao trong thể thao nhưng mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể. Động tác này giúp cơ thể (chân, hông, lưng) được kéo giãn triệt để, giúp tăng chiều cao, sự dẻo dai. Bên cạnh đó, người tập luyện thuần thục giúp hệ xương phát triển tốt hơn, tránh các bệnh về xương khớp, cải thiện khả năng giữ thăng bằng, mở khớp hông, giúp đùi, đầu gối, mắt cá chân khỏe hơn, giúp người tập có đôi chân thon gọn và hấp dẫn hơn.

Nữ Gymer nổi tiếng Phương Thúy có kỷ niệm "đỏ mặt" khi tập xoạc chân

Ngoài ra theo một số nghiên cứu khoa học, khi tập xoạc chân đều đặn, luyện tập thể thao thường xuyên, đúng cách, cơ thể sẽ tiết ra loại hoóc môn tích cực có tác dụng xua tan mệt mỏi, giảm stress, qua đó tăng sự tập trung, tăng trí nhớ, cải thiện nhịp tim và sức khỏe.

Chính lợi ích phong phú mà động tác xoạc chân mang lại nên dù rất khó, rất nhiều người đẹp đam mê thể thao quyết tâm chịu đau đớn để tập luyện thành công động tác này. Tuy nhiên trong quá trình tập, có không ít sự cố “đỏ mặt” mà các cô gái đã gặp phải, như trường hợp nữ HLV tập Gym Phùng Phương Thúy.

Phương Thúy là nữ người tập Gym khá nổi tiếng trong giới thể hình Việt Nam. Từ một cô gái có vóc dáng mảnh mai, nhỏ nhắn, Phương Thúy “lột xác” ngoạn mục thành một hot girl tràn trề năng lượng, khỏe mạnh và body cực kỳ nóng bỏng. Người đẹp sở hữu số đo 3 vòng ấn tượng 95-64-106 cm, được ví như “Kim Kardashian của Việt Nam”.

Nhờ kiên trì tập luyện Phương Thúy có vóc dáng đẹp, số đo 3 vòng lý tưởng 95-64-106 cm

“Có một lần tôi tập xoạc chân trong phòng Gym thì chiếc quần bị rách khá dài. Tôi phải quấn tấm thảm tập Yoga vào người để đi vào toilet. Sau đó tôi lấy áo khoác che người lại rồi đi về luôn. Hôm đó xấu hổ lắm. Sự cố này một phần do mông, đùi mình to, nhưng tôi không hiểu sao quần lại rách được vì tôi rất chú trọng chất liệu vải của đồ tập, hôm đó tôi đã mặc một chiếc quần thun co giãn tốt nữa”, nữ Gymer nổi tiếng Phùng Phương Thúy kể lại.

Tất nhiên, sau sự cố, các lần sau Phùng Phương Thúy càng cẩn thận hơn với sự chuẩn bị và trang phục tập luyện của mình.

Nhà vô địch Taekwondo thế giới Châu Tuyết Vân có không ít kỷ niệm để đời khi thực hiện động tác này

Trong khi đó, nữ VĐV đội tuyển quyền Taekwondo quốc gia Châu Tuyết Vân thường xuyên tập xoạc chân, ép dẻo cơ thể để giúp những cú đánh cao, thẳng và đẹp mắt hơn, qua đó giúp cô tạo ấn tượng cũng như ghi thêm điểm số trong các bài thi biểu diễn.

Tạo ấn tượng với khả năng xoạc chân thẳng như kẻ chỉ, hay những màn uốn cong chân hình cánh cung với một góc hơn 180 độ, Tuyết Vân cũng có không ít "kỷ niệm nhớ đời" khi thực hiện các động tác xoạc chân.

“Tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với động tác này. Khi lần đầu tôi tập và biểu diễn thì được mọi người trầm trồ, ồ lên kinh ngạc. Nhưng đằng sau những bức ảnh xoạc chân đẹp đó, có những lần tôi ngã chổng vó, bị căng cơ rất đau nữa”, nữ VĐV Taekwondo từng 8 lần vô địch thế giới tiết lộ.

Hot girl côn nhị khúc Trần Thị Hậu lại có kỷ niệm vui với xoạc chân

Trong khi đó, để có thể thành công với động tác này, người đẹp thể thao Hoa hậu Việt Nam 2020 Kim Trà My từng bật khóc vì quá đau trong quá trình luyện tập. Còn nữ diễn viên Phương Trinh Jolie thậm chí phải bỏ học một thời gian trước khi có những bức ảnh xoạc chân điêu luyện như hiện nay.

Tuy nhiên không phải người đẹp nào cũng có kỷ niệm buồn với động tác xoạc chân. Điển hình như trường hợp của hot girl côn nhị khúc Trần Thị Hậu: “Năm tôi 14 tuổi, bức ảnh xoạc chân khi biểu diễn côn nhị khúc của tôi bất ngờ được rất nhiều bài báo và fanpage lớn chia sẻ, tạo nên hiệu ứng rầm rộ. Tôi được nhiều người hỏi thăm, bạn bè quan tâm. Đây là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ với tôi”.

