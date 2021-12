"Ngọc nữ" Việt Hương và CLB BTL Thông Tin thăng hoa, Quảng Ninh đánh bại Bắc Ninh (bóng chuyền VĐQG)

Sanest Khánh Hòa thắng thuyết phục nhờ Ngô Văn Kiều rực sáng, Hà Tĩnh lội ngược dòng hạ Biên Phòng

Tối 15/12, ở bảng D giải bóng chuyền VĐQG năm nay, đội đương kim vô địch nam Sanest Khánh Hòa đã thắng dễ 3-0 trước Hà Nội với tỷ số các set đấu lần lượt là 25-13, 25-21, 25-19. HLV Thái Quang Lai đã không để ngôi sao số 1 Từ Thanh Thuận ra sân ở trận đấu này. Tuy nhiên, cựu binh “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều vẫn thi đấu tốt và là người ghi điểm hiệu quả cho đội bóng tới từ phố biển Nha Trang.

Ở trận đấu muộn nhất trong ngày, cũng ở bảng D dành cho các đội nam giải bóng chuyền VĐQG, Hà Tĩnh đã thắng ngược Biên Phòng 3-1 sau 4 set với tỷ số lần lượt là 14-25, 27-25, 29-27, 25-20.

Than Quảng Ninh đánh bại Bắc Ninh 3-0

Sau chiến thắng ấn tượng của đương kim vô địch BTL Thông Tin FLC, đội bóng Than Quảng Ninh đã có thắng lợi vang dội không kém. Cuộc chạm trán giữa hai đội bóng nữ Quảng Ninh - Bắc Ninh không chỉ hấp dẫn trên sân mà còn gay cấn ở khu vực ban huấn luyện, nơi hai cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Phạm Văn Long (Bắc Ninh) và HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Quảng Ninh) đối đầu.

Nếu như bên phía Bắc Ninh có mũi nhọn, đội trưởng, tuyển thủ quốc gia Đinh Thị Thúy thì bên kia lưới Quảng Ninh cũng có các tay đập chất lượng như Đoàn Thị Xuân, Phạm Hải Yến (đội trưởng) cùng Lưu Thị Huệ.

Đội bóng ngành than thể hiện sự vượt trội ngay set đầu tiên, họ liên tục vươn lên dẫn trước 2-0, 10-7. Bắc Ninh sau đó gỡ hoà 15-15, vươn lên dẫn trước 24-23 nhưng cuối cùng họ lại để thua ở những điểm số quyết định, chấp nhận thất bại 24-26, set 1.

Sang set 2 thế trận giằng co tiếp tục diễn ra, và Quảng Ninh lại có được điểm số ở thời khắc quyết định, Như Quỳnh mang về điểm số quan trọng giúp đội bóng ngành than thắng 25-23.

Số phận như trêu đùa Bắc Ninh, họ chơi tốt có những lúc dẫn trước Quảng Ninh nhưng rồi lại đánh rơi thắng lợi trong set 3. Đội bóng Kinh Bắc dẫn 23-22 nhưng rồi cuối cùng lại thua 24-26.

Thắng Bắc Ninh sau 3 set 26-24, 25-23 và 26-24, Quảng Ninh có 3 điểm chia sẻ ngôi đầu bảng C với BTL Thông Tin FLC.

Nhà đương kim VĐQG nữ khởi đầu xuất sắc

Kết thúc vòng 1 VĐQG 2021 với vị trí nhất bảng, nhà đương kim vô địch BTL Thông Tin FLC nằm ở bảng C nữ, cùng với EDU Capital Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Kinh Bắc Bắc Ninh.

"Ngọc nữ" Việt Hương (số 8) là nhân tố quan trọng trong đội hình BTL Thông Tin FLC hiện tại

Ở lượt trận đầu tiên bảng C nữ diễn ra vào đầu giờ chiều 15/12, CLB Thông Tin không xuất phát với đội hình mạnh nhất nhưng họ vẫn có được thắng lợi tuyệt đối.

Chủ công Bùi Thị Ngà và chuyền hai Linh Chi trận đấu này không ra sân nhưng các VĐV trẻ vẫn thể hiện khá tốt. Với "đầu tàu" phụ công xinh đẹp Việt Hương, các chủ công trẻ Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Phương, chuyền hai Lâm Oanh...các cầu thủ Thông Tin đã có được chiến thắng giòn giã.

Thanh Hóa sở hữu phụ công Đinh Thị Trà Giang có điểm số đầu tiên trong set 1, họ cũng chơi ngang ngửa với Thông Tin trong những phút thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên kể từ điểm số 4-4, các cô gái Thông Tin đã bứt lên dẫn trước và không để cho Thanh Hóa san bằng cách biệt. Set 1 khép lại với tỷ số 25-20 sau pha đập trên chắn của chủ công Nguyệt Anh.

Bước sang hiệp 2, các cô gái "chân dài" Thông Tin chơi càng áp đảo. Sự xuất sắc của những Việt Hương, Nguyệt Ánh, Mai Phương giúp Thông Tin thắng set 2 với cách biệt 25-12. Ở hiệp cuối Thông Tin cho nhiều gương mặt trẻ khác nên Thanh Hóa tạo ra thế trận tốt hơn, nhưng kết quả vẫn không đổi. Chủ công Nguyễn Thị Phương ghi 2 điểm quyết định giúp Thông Tin thắng 25-23.

Thắng chung cuộc 3-0, đội bóng của HLV Phạm Minh Dũng tạm vươn lên dẫn đầu bảng C nữ với 3 điểm. Thứ tự bảng xếp hạng có thể thay đổi sau trận đấu giữa Than Quảng Ninh gặp Kinh Bắc Bắc Ninh diễn ra vào 16 giờ (15/12).

