Lý Thị Luyến 1m9 tỏa sáng, CLB của Kim Huệ thua trắng 0-3 (bóng chuyền VĐQG)

Ngân Hàng Công Thương thua trắng Ninh Bình

CLB Ngân Hàng Công Thương do cựu hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ dẫn dắt có màn ra quân không như ý trước đội bóng đang được đầu tư mạnh Doveco Ninh Bình. Dù có trong đội hình những Thu Hoài, Lê Thanh Thúy, Ninh Anh nhưng ở phía bên kia, đội bóng cố đô có mũi công "khét tiếng" Bích Tuyền.

Những pha ghi điểm mạnh mẽ đa dạng của Bích Tuyền gần như "xé vụn" hàng phòng thủ của Ngân Hàng Công Thương, hóa giải chủ công của Ninh Bình gần như nhiệm vụ "bất khả thi" với các cô gái Ngân Hàng. Để thua lần lượt 3 set 17-25, 20-25, 21-25, Ngân Hàng Công Thương rơi xuống vị trí cuối cùng bảng D nữ.

Thể Công đánh bại á quân TP Hồ Chí Minh

Ngay sau trận đấu giữa hai đội bóng nữ Hà Nội gặp Đắk Lắk khép lại, Thể Công bước vào tranh tài với TP Hồ Chí Minh, á quân VĐQG 2020. Không làm khán giả phải thất vọng, Thể Công và đội bóng tới từ TP Hồ Chí Minh cống hiến cho khán giả màn so tài mãn nhãn.

Trải qua 4 set đôi công hấp dẫn, Thể Công giành chiến thắng 3-1 (22-25, 25-18, 25-23, 25-19), qua đó giành 3 điểm tạm thời dẫn đầu bảng C nam. Vào 20 giờ tối nay, 2 đội bóng của bảng C nam khác là chủ nhà Tràng An Ninh Bình và VLXD Bình Dương sẽ chạm trán nhau. Trận đấu này hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, bởi hai đối thủ đều được đánh giá rất mạnh.

Hóa Chất Đức Giang Hà Nội đánh bại Đắk Lắk

Vào trưa nay tại Ninh Bình, CLB nữ Hóa Chất Đức Giang (HCĐG) Hà Nội và Đắk Lắk đã chơi trận khai màn vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) Việt Nam 2021. Sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, nhà đương kim á quân VĐQG Việt Nam 2020 HCĐG Hà Nội đã không khó để đánh bại các đồng nghiệp tới từ Đắk Lắk.

Lý Thị Luyến chơi tốt trong trận đấu đầu tiên vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2021

Với sự xuất sắc Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Tú Linh và kinh nghiệm của Nguyễn Thị Xuân, CLB tới từ Hà Nội giành chiến thắng 3-1 trước Đắk Lắk.

Trước trận đấu người hâm mộ chờ đợi Lý Thị Luyến (cao 1m90), chủ công cao nhất giải vòng 2 giải VĐQG 2021 tỏa sáng và cô gái sinh năm 2000 đã không làm khán giả thất vọng.

Sức bật đà lên đến 3m08 và tầm chắn xấp xỉ 3m, Luyến là mũi tấn công sắc nhọn và cũng trở thành "bức tường" vững chắc giúp đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Hà ra quân thắng lợi. Ngoài những pha đập bóng ghi điểm, Luyến còn trực tiếp nhảy lên chắn bóng mang về điểm số quyết định giúp HCĐG Hà Nội đánh bại Đắk Lắk 3-1.

Với 3 điểm, HCĐG Hà Nội tạm thời vươn lên chiếm vị trí số 1 ở bảng D nữ, Đắk Lắk xếp cuối. Bảng đấu này còn có sự góp mặt của Ngân Hàng Công Thương, Ninh Bình Doveco và Geleximco Thái Bình.

Vào 16 giờ chiều nay, diễn ra trận đấu còn lại của bảng D nữ, Ngân Hàng Công Thương đụng độ đội chủ nhà Ninh Bình Doveco.

