Nàng thơ Alica khoe đường cong, mỹ nhân lướt sóng diễn "cảnh nóng" đỏ mặt

Nữ thần Alica Ѕchmidt khoe đường cong, fan khen "đến cái bóng cũng đẹp"

Người hâm mộ điền kinh nói riêng và thể thao nói chung có lẽ không còn xa lạ với Alica Schmidt, VĐV điền kinh người Đức được mệnh danh "mỹ nhân số 1 làng thể thao". Năm 2021, website About More xếp mỹ nhân 24 tuổi ở vị trí đầu tiên trong danh sách 10 nữ VĐV thể thao đẹp nhất thế giới.

Bức ảnh của Alica Schmidt được fan khen "đến cái bóng cũng đẹp"

Bên cạnh sự nghiệp thể thao, Alica Schmidt còn là "con nghiện" mạng xã hội. Hiện cô nàng sở hữu trang Instagram 2,5 triệu lượt theo dõi cùng trang TikTok (nền tảng mạng xã hội chuyên quay video) có hàng triệu lượt "thích".

Hôm 29/3, trong chiếc áo 2 dây và quần thể thao bó sát, cô khoe trọn đường cong gợi cảm, đồng thời nhận về vô số lời khen ngợi từ người hâm mộ. Thậm chí một fan còn hài hước tuyên bố: "Đến cái bóng cũng có đường cong, tuyệt đẹp".

Alica Schmidt đang ở đỉnh cao nhan sắc lẫn sự nghiệp

Năm 2021, website About More xếp mỹ nhân 24 tuổi ở vị trí đầu tiên trong danh sách 10 nữ VĐV thể thao đẹp nhất thế giới

Mỹ nhân lướt sóng nghiện khoe "vòng 3", diễn "cảnh nóng" với chồng

Bên cạnh Alica Schmidt, cái tên đáng chú ý trong danh sách những VĐV thể thao đẹp nhất do About More bầu chọn còn có Alana Blanchard. Mỹ nhân sinh năm 1990 là VĐV lướt sóng nổi tiếng của Mỹ, từng nhiều lần tham dự giải vô địch thế giới.

Được biết, nguyên mẫu của Alana Blanchard từng xuất hiện trong Soul Surfer, bộ phim dựa trên sự kiện có thật về một nữ VĐV lướt sóng bị cá mập tấn công gây tiếng vang lớn vào năm 2004.

Hiện tại, dù đã lấy chồng và có 2 con nhỏ, Alana Blanchard vẫn c vóc dáng nóng bỏng. Những hình ảnh về cuộc sống đời thường được cô đăng tải thường xuyên trên trang Instagram 1,7 triệu người theo dõi, nhận về hàng chục nghìn lượt "thích".

Mỹ nhân lướt sóng Alana Blanchard khiến người hâm mộ "đỏ mặt" khi công khai âu yếm chồng

VĐV sinh năm 1990 khoe vóc dáng "đồng hồ cát"

Không ít người bất ngờ khi biết cô đã là mẹ 2 con

"Tổ ấm" hạnh phúc của Alana Blanchard

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nang-tho-alica-khoe-duong-cong-my-nhan-luot-song-dien-34canh-n...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nang-tho-alica-khoe-duong-cong-my-nhan-luot-song-dien-34canh-nong34-do-mat-c28a28763.html