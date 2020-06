Mỹ nhân võ thuật tung “ảnh nóng” cho 1 triệu người xem liền bị dằn mặt

Thứ Ba, ngày 30/06/2020 00:11 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin võ thuật) Kiều nữ xinh đẹp là cựu võ sĩ MMA kiêm diễn viên võ thuật tung bức ảnh gây sốt mạng xã hội.

Gina Carano, 38 tuổi là một cựu tay đấm MMA, bên cạnh đó cô còn được biết tới với cương vị của một người mẫu, diễn viên võ thuật nổi tiếng của nước Mỹ.

Sau sự nghiệp MMA đình đám với 8 trận đấu (7 thắng, 1 thua), võ sĩ MMA chuyển sang đóng phim, kể từ năm 2009 tới 2019 cô đã tham gia 11 bộ phim hành động như "Blood and Bone", "Fast & Furious 6", "Daughter of the Wolf"...

Gina Carano đăng tấm hình không mặc áo lên mạng xã hội hôm 28/6

Hiện tại Carano có 1,1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, mới đây cô đã tri ân người hâm mộ bằng việc đăng ảnh "nóng" lên Instagram. Tờ RT (Nga) mô tả: "Một trong những người tiên phong của MMA nữ, Gina Carano, đã bắt đầu cạnh tranh với cuộc đua trên mạng xã hội khi đăng bức ảnh khỏa thân".

"Tôi cảm thấy thoải mái trong sự gợi cảm. Tôi thậm chí không thể giải thích điều đó cho bạn. Bạn thức dậy mỗi ngày và cảm thấy như bạn có thể làm bất cứ điều gì", người đẹp 38 tuổi viết tiêu đề cho bức ảnh.

Bài đăng của cô đã thu hút hàng ngàn người hâm mộ, chỉ một ngày đã có tới hơn 250.000 lượt thích và hơn 8.000 lời bình luận. Một người hâm mộ đã bình luận: "Tôi chắc chắn bạn vừa khiến Instagram của mình bùng nổ hơn", trong khi một người khác tuyên bố: "Nữ chiến binh nóng bỏng nhất từ ​​trước đến nay".

Renzo Gracie, một cựu chiến binh huyền thoại của đấu trường UFC và PRIDE FC nửa đùa nửa thật có ý "dằn mặt" người đẹp: "Hãy mặc áo vào, bạn không cần làm vậy... bạn là một trong những phụ nữ đẹp nhất tôi từng thấy. Bạn là người đặc biệt... không cần phải phô những bức ảnh gợi cảm. Bạn là người phụ nữ đẹp. Chỉ đơn giản vậy thôi".

Người đẹp có 7 trận thắng khi thi đấu MMA

Vẻ đẹp đi vào huyền thoại của kiều nữ MMA

Cô cũng là một người mẫu nổi tiếng tại Mỹ

Người đẹp đã đóng 11 bộ phim hành động nổi tiếng

