Mỹ nhân bóng chuyền Philippines đổi nghề, bán hoa quả mùa Covid-19?

Chủ Nhật, ngày 14/06/2020 13:09 PM (GMT+7)

(Tin thể thao) Nàng thơ làng bóng chuyền Philippines, Rachel Anne Daquis gây bất ngờ với người hâm mộ khi khoe những hình ảnh mới nhất.

Rachel Anne Daquis là cái tên đã quá quen thuộc trong thành phần đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines suốt 1 thập kỷ qua. Với ngoại hình quyến rũ, gương mặt khả ái, cô từng được tạp chí danh tiếng FHM bầu chọn vào Top 8 người phụ nữ quyến rũ nhất Philippines.

Hình ảnh mới của Rachel Anne Daquis

Ngoài sự nghiệp đáng mơ ước cùng với tuyển nữ Philippines, người đẹp sinh năm 1987 hiện đang thuộc thành phần của CLB Cignal HD Spikers. Trong quá khứ, cô từng là đội trưởng của đội nữ PLDT HOME Tvolution và giành được thứ hạng ấn tượng ở giải vô địch bóng chuyền CLB nữ châu Á 2014.

Nhưng ngoài lĩnh vực thể thao, Rachel Anne Daquis rất tích cực hoạt động lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị của Đại học Viễn Đông, cô luôn ấp ủ dự định sẽ mở công ty riêng.

Mới đây trên Instagram với 684.000 lượt theo dõi, Rachel gây bất ngờ khi đăng lên hình ảnh cầm một thùng hoa quả. Tất cả đều nghĩ rằng cô nàng đang có ý định lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.

Tuy nhiên thực tế không phải như vậy, đây chỉ là món quà của công ty trái cây tươi vừa thành lập muốn cảm ơn Rachel vì đã giúp họ trong công cuộc khởi nghiệp. Trong hình ảnh được đăng tải, Rachel cười rất hạnh phúc và dường như cô rất tự hào vì món quà mới nhận được.

Có lẽ nhiều CĐV Việt Nam cũng không còn quá xa lạ với Rachel, bởi tại SEA Games 28, cô từng nhận giải thưởng “Darling of the crowd and Press” (VĐV được yêu thích nhất do các CĐV và báo chí bình chọn).

Ngoài khả năng thể thao thiên phú, tay đập sinh năm 1987 còn được biết đến thông qua lĩnh vực thời trang người mẫu. Cô thường xuyên xuất hiện trong các shot hình gợi cảm nóng bỏng trên mạng xã hội.

* Xem thêm những hình ảnh đẹp của Rachel:

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/my-nhan-bong-chuyen-philippines-doi-nghe-ban-hoa-qua-mua-covid-19-c9a...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/my-nhan-bong-chuyen-philippines-doi-nghe-ban-hoa-qua-mua-covid-19-c9a766908.html