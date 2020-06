Người đẹp bóng chuyền Kim Huệ sợ có người bị lừa, Thu Hoài khoe quà "độc"

(Tin thể thao - Tin bóng chuyền) Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam một thời - Phạm Kim Huệ vừa lên tiếng cảnh báo các fan cảnh giác với những kẻ xấu định lợi dụng hình ảnh của cô để trục lợi bất chính.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ bất ngờ bị mạo danh, cảnh báo fan chớ "ăn quả lừa"

Mới đây, trên trang Facebook chính thức của mình (có tích dấu xanh), người đẹp bóng chuyền nổi tiếng một thời Phạm Kim Huệ đã chụp ảnh 2 tài khoản giả mạo vẫn ngang nhiên sử dụng hình ảnh của cô làm ảnh đại diện.

Kim Huệ cảnh báo các fan chớ mắc lừa nhận lời kết bạn từ 2 tài khoản Facebook mạo danh cô

Cựu phụ công tài sắc của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam còn ghi dòng chú thích ảnh cảnh báo người hâm mộ cảnh giác cao độ: "Mọi người cảnh giác khi bọn giả mạo này kết bạn nhé." Ở dưới phần bình luận, Kim Huệ đã giải thích mục đích hành động ý nghĩa này của mình: "Sợ có người bị lừa thôi và mình bị mang tiếng ạ!"

Hot girl Thu Hoài nhận quà đặc biệt trước giải đấu lớn

Hôm qua (11/6), khi có mặt ở Hà Tĩnh để cùng CLB chủ quản Ngân hàng Công Thương chuẩn bị tham dự vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) năm 2020 (13-17/6), cây chuyền hai Nguyễn Thu Hoài đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân bức ảnh cô mặc áo đấu và quàng một chiếc khăn quấn cổ đều màu xanh nước biển.

Cây chuyền hai xinh đẹp Thu Hoài khoe món quà ý nghĩa mới nhận được

Hot girl 21 tuổi người Thái Bình còn đăng dòng status lý giải rằng chiếc khăn này là một món quà ý nghĩa mà cô vừa nhận được từ "anh trai thương thương" kèm biểu tượng hình trái tim đỏ:

"Những người sống thiên về tình cảm thì chỉ một hành động nhỏ của người khác làm cho mình thôi, mình cũng cảm thấy xúc động và ấm lòng.

Biết em đi thi đấu ở nơi thời tiết khắc nghiệt, tập luyện mệt và nhiều mồ hôi, chẳng nói gì với em cả, âm thầm lặng lẽ đặt khăn cho em rồi nhờ người gửi cho em mang đi tập. Xúc động không nói thành lời luôn. Cảm ơn anh trai thương thương."

Tại vòng 1 giải VĐQG năm nay, CLB Ngân hàng Công Thương nằm ở bảng B chung với các đối thủ VTV Bình Điền Long An, Thanh Hó, Hóa chất Đức Giang Hà Nội và Than Quảng Ninh. Ở trận ra quân tại Hà Tĩnh, Thu Hoài và các đồng đội sẽ đối đầu đối thủ rất mạnh VTV Bình Điền Long An lúc 18h tối 13/6.

Kiều nữ bóng chuyền Hàn Quốc cao 1,92m hồi hương sau 11 năm xa cách

Sau 11 năm rời Hàn Quốc để sang chơi bóng tại Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, chủ công nổi tiếng tài sắc Kim Yeon-koung đã trở lại quê nhà để đầu quân cho đội bóng cũ của mình - CLB Incheon Heungkuk Life Pink Spiders.

Kim Yeon-koung tái hợp CLB cũ Incheon Heungkuk Life Pink Spiders khi trở lại Hàn Quốc sau 11 năm xuất ngoại thi đấu

Ngôi sao cao đến 1,92m cũng tâm sự rằng trở lại Hàn Quốc lúc này là sự lựa chọn tốt nhất của mình để cô cùng ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc chuẩn bị cho việc chinh phục tấm HCV Olympic ở Tokyo (Nhật Bản) năm sau.

Thai League chốt lịch trở lại

Trong khi mùa giải 2019/2020 ở các nước đã kết thúc hoặc bị hủy bỏ trong mùa dịch Covid-19 thì giải bóng chuyền vô địch quốc gia Thái Lan (Thai League) mùa giải 2019/2020 là sự kiện bóng chuyền hiếm hoi sẽ được tiếp tục thi đấu, dự kiến vào cuối tháng 7.

Thai League lên lịch trở lại vào cuối tháng sau

Mới đây, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đã gửi thư đề nghị Ban tổ chức Thai League nên kết thúc mùa giải này trước ngày 31/7 vì 1/8 sẽ là thời điểm bắt đầu mùa giải mới 2020/2021 theo lịch chung của FIVB.

