Bóng chuyền Việt Nam lại nóng bỏng: Thanh Thúy 1m93 thị uy dàn chân dài

Danh sách các đội bóng tham dự vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2020 * Bảng A (thi đấu tại Bắc Ninh) 5 đội bóng nam: TP.HCM, Tràng An Ninh Bình, Thể Công, XSKT Vĩnh Long, Hà Nội 5 đội bóng nữ: Thông tin Liên Việt PostBank, Truyền hình Vĩnh Long, Kinh Bắc Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hải Dương. * Bảng B (thi đấu tại Hà Tĩnh) 5 đội bóng nam: Sanest Khánh Hòa, VLXD Bình Dương, Long An, Biên Phòng, Hà Tĩnh 5 đội bóng nữ: VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Than Quảng Ninh, Tiến Nông Thanh Hóa, Đức Giang Hà Nội.