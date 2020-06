Messi trong top 10 VĐV vĩ đại nhất lịch sử, Ronaldo-Mayweather ra rìa

(Tin thể thao, tin hậu trường) Ronaldo, Mayweather hai ngôi sao có tên tuổi hàng đầu thế giới hiện tại không được đánh giá cao bằng những Messi, Federer...

Trong cuộc bầu chọn của Boxrec, Floyd Mayweather vượt qua những đối thủ nặng ký như Ali, Tyson, Louis...để trở thành người hay nhất lịch sử, tuy nhiên anh không có tên trong danh sách do The Sun bầu chọn. Top 10 VĐV vĩ đại nhất lịch sử thể thao thế giới do tờ báo này bầu chọn cũng không có Cristiano Ronaldo, cầu thủ tài năng, nổi tiếng bậc nhất của làng túc cầu hiện tại.

The Sun chọn Usain Bolt là nhân vật đứng thứ 10 trong danh sách. "Tia chớp" có 11 HCV thế giới, đang giữ kỷ lục chạy 100m (9 giây 58) và 200m (19 giây 19)

Huyền thoại bóng đá Argentina - Diego Maradona vô địch World Cup năm 1996, đứng hạng 9

Chưa có chức vô địch World Cup nào cùng Argentina nhưng tầm ảnh hưởng của Messi tại Barcelona đã giúp anh có vị trí thứ 8

Đứng thứ 7 trong danh sách là cố VĐV điền kinh Jesse Owens người có 4 HCV Olympic năm 1936

Huyền thoại bóng rổ NBA Michael Jordan, cái tên được cả thế giới ngưỡng mộ xứng đáng với hạng 6

Không có Nadal, Djokovic, Federer mới là ngôi sao tennis được The Sun chọn ở vị trí thứ 5

"Siêu hổ" Tiger Woods với những thành tích lớn trong golf xứng đáng đứng hạng 4

"Vua bóng đá" Pele, người giành chức vô địch World Cup cùng Brazil năm ông 17 tuổi, đứng hạng 3

Đứng thứ 2 trong danh sách là nhân vật mà chỉ có người yêu bóng chày lâu năm mới biết, Don Bradman. Không nhiều người biết tới cố huyền thoại 92 tuổi, từng là ngôi sao siêu hạng của bóng chày Australia

Đứng số 1 là huyền thoại boxing Mỹ - Muhammad Ali, một người được cả thế giới ngưỡng mộ về tài năng và nhân cách

