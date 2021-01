Màn so tài lịch sử "có một không hai”: Bố đấu con gái trên ghế HLV

Thứ Ba, ngày 12/01/2021 00:02 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin võ thuật) Trận đấu hiếm có khi cả người bố và con gái đều làm HLV và họ sẽ chạm trán nhau.

Dave Magarity, người đàn ông 70 tuổi đã huấn luyện 1.000 trận đấu trong suốt hơn 40 năm làm công tác huấn luyện cho các đội bóng rổ nam và nữ. Tuy nhiên, sẽ không có trận đấu nào đặc biệt hơn màn so tài giữa Army, đội bóng ông đang huấn luyện, với New Hampshire, CLB do con gái ông đang dẫn dắt vào cuối tuần này.

Người bố Magarity (trái) và con gái Maureen (phải) sắp đối đầu trên băng ghế huấn luyện

Theo ABC New, đây là trận đấu đầu tiên trong lịch sử giải bóng rổ Division I (Mỹ). Dave Magarity, người bước sang tuổi 71 vào tháng này, nói: “Nó sẽ trở nên siêu thực. Chúng tôi đang ở cùng giải đấu và đây là lần đầu tiên. Điều này sẽ không chỉ diễn ra 1 lần mà chúng tôi sẽ đụng độ 4 lần trong suốt mùa giải".

"Cuộc đấu này thật đặc biệt. Đối đầu với bố tôi, người đã có một sự nghiệp huấn luyện tuyệt vời. Hãy nói nhiều về bố tôi và những gì ông ấy đã dạy tôi. Tôi sẽ cố gắng không xúc động khi bước vào màn so tài này", nữ HLV Maureen (39 tuổi) xúc động chia sẻ.

Maureen lớn lên trên sân bóng Marist khi nhìn bố cô huấn luyện đội nam ở đó. Cô có 18 năm chơi bóng ở sân Marist trước khi rời đi và trở lại làm trợ lý cho đội nữ thuộc Quân đội. Maureen bắt đầu công việc huấn luyện tại Army, nơi cô từng là trợ lý cho bố mình vài năm sau khi bố cô làm HLV trưởng năm 2006.

Cô đã có ba năm làm trợ lý tại Army trước khi nhận được công việc ở New Hampshire. Thật không may, vì Covid-19, gia đình và bạn bè nhà Magaritys không thể tham dự trận đấu lịch sử vào cuối tuần.

"Tôi buồn bởi đại dịch mà con, chị gái, anh trai, cháu gái và cháu trai và mẹ của tôi không thể đến. Bạn bè của bố tôi và bạn bè của tôi cũng vậy. Nó sẽ rất đặc biệt, nhưng thật tệ là họ không thể ở đó", Maureen Magarity buồn rầu nói.

Vào cuối tuần này, ở các ngày 16 và 17/1, hai CLB Army và New Hampshire sẽ gặp nhau 2 trận liên tiếp, đó sẽ là hai màn so tài giàu cảm xúc giữa bố con nhà HLV Magaritys.

Nguồn: http://danviet.vn/man-so-tai-lich-su-co-mot-khong-hai-bo-dau-con-gai-tren-ghe-hlv-50202112103336...Nguồn: http://danviet.vn/man-so-tai-lich-su-co-mot-khong-hai-bo-dau-con-gai-tren-ghe-hlv-502021121033364.htm