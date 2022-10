Kịch tính hot girl bóng chuyền Nguyễn Thị Phương đấu Bích Tuyền, Ninh Bình thua đau

Bích Tuyền đập bóng “như máy”, Ninh Bình thua ngược khó tin

Với việc cùng đang có 1 chiến thắng, trận đấu giữa Bộ Tư lệnh (BTL) Thông tin và Ninh Bình Doveco trong khuôn khổ bảng B giải bóng chuyền Cúp LienVietPostBank 2022 diễn ra chiều tối ngày 17/10 có ý nghĩa quyết định 1 suất vào bán kết. Màn chạm trán giữa hai đội bóng mạnh nhất bảng đã diễn ra vô cùng kịch tính.

Nguyễn Thị Phương có màn trình diễn ấn tượng

Khởi đầu trận đấu, những màn phối hợp rất hay giữa chuyền 2 Lâm Oanh và chủ công Nguyễn Thị Phương giúp BTL Thông tin vượt lên dẫn 9-4 và duy trì khoảng cách điểm này trong suốt nửa đầu set 1.

Với những tình huống dứt điểm uy lực của Bích Tuyền kèm khả năng phát bóng có vấn đề của Thông tin, Ninh Bình rút ngắn cách biệt chỉ còn 16-17. Ở thời điểm quyết định, Nguyễn Thị Phương tỏa sáng khi chặn được Bích Tuyền để giúp đội nhà thắng set đầu 25-22.

Sang set 2, dàn sao của Ninh Bình khởi đầu đầy hưng phấn, nổi bật là Bích Tuyền và Nguyễn Thị Trinh giúp đội bóng này dẫn 10-3. Liền sau đó, hàng chắn của BTL Thông tin phát huy hiệu quả để san hòa tỉ số 12-12. Trong thế trận giằng co, Bích Tuyền ghi liên tiếp 2 điểm quyết định giúp Ninh Bình thắng 25-23.

Bích Tuyền ghi điểm liên tục vẫn không gánh nổi Ninh Bình Doveco

Tiếp đà hưng phấn, hàng thủ tốt của Ninh Bình với Lưu Thị Huệ và Bích Tuyền tiếp tục gây ấn tượng để vượt lên ở set 3. Với những tình huống tấn công đa dạng và thông minh, BTL Thông tin cân bằng điểm số. Nguyễn Thị Phương có nhiều tình huống phát bỏng ăn điểm rất hay giúp đội nhà thắng 25-22, vươn lên dẫn 2-1.

Ninh Bình một lần nữa vươn lên dẫn trước trong set 4 nhờ vào những cú đập xuyên chắn cực mạnh của Bích Tuyền. Lúc này, Phạm Thị Hiền chắn bóng hiệu quả giúp BTL Thông tin san lấp khoảng cách. Hai đội cống hiến những màn ăn miếng trả miếng nảy lửa.

Bích Tuyền tiếp tục tỏa sáng để giúp Ninh Bình dẫn 24-20. Tuy nhiên với những pha lỗi bước 1, Ninh Bình đánh mất 4 set point của mình. Rất may mắn sau đó, dàn sao của đội bóng này kịp bừng tỉnh để cứu được 2 match point để thắng kịch tính 28-26, cân bằng tỉ số 2-2 và đưa trận đấu vào set 5 quyết định.

Ninh Bình Doveco thua ngược, dù đã dẫn đến 8-0 trong set 5 quyết định

Ở set đấu quyết định, Bích Tuyền công hay thủ giỏi giúp Ninh Bình dẫn trước đến 8-0. Tuy nhiên những tình huống lỗi bước 1 liên tiếp khiến Ninh Bình bị BTL Thông tin rút ngắn tỉ số xuống còn 8-9. Trong khi thể lực Bích Tuyền có phần sa sút, hàng chắn của Thông tin chơi hiệu quả để vượt lên thắng 15-11, qua đó thắng chung cuộc 3-2 sau 5 set đấu căng thẳng.

Một ngày thi đấu chói sáng của chuyền 2 Lâm Oanh và chủ công Nguyễn Thị Phương bên phía BTL Thông tin. Trong khi đó dù Bích Tuyền khá xuất sắc nhưng không đủ gánh Ninh Bình Doveco. Với chiến thắng này, BTL Thông tin cầm chắc một suất vào bán kết.

“Búa máy” Onuma Sittirak tỏa sáng rực rỡ, Kinh Bắc Bắc Ninh thắng Long An

Buổi tối cùng ngày, giải đấu tiếp tục diễn ra trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An và chủ nhà Kinh Bắc Bắc Ninh tại bảng A. Nếu như Kinh Bắc Bắc Ninh có chiến thắng ở ngày ra quân thì đoàn quân của HLV Lê Thái Bình đang rất khát điểm khi để thua Hóa chất Đức Giang Hà Nội ở lượt trận mở màn.

"Búa máy" Onuma có trận đấu chói sáng

Long An khởi đầu trận đấu đầy hưng phấn với hàng chắn hoạt động hiệu quả. Đối chuyền Trà My dứt điểm tốt giúp đội bóng miền Tây dẫn 5-1. Onuma Sittirak tỏa sáng với những tình huống ghi điểm liên tiếp đưa trận đấu về thế cân bằng. Nhờ vào chất lượng đội hình đồng đều hơn trong cả công lẫn thủ, đặc biệt là những cú phát bóng rất khó chịu của Kim Thanh, Long An vượt lên thắng 25-19 trong set đầu.

Long An tiếp tục là đội bóng khởi đầu tốt hơn trong set 2. Thế trận nhỉnh hơn của Long An bị Onuma phá vỡ khi tay đập người Thái Lan ghi điểm rất hay để giúp Kinh Bắc Bắc Ninh cân bằng tỉ số 17-17. Khánh Vy và Kim Thanh ghi những điểm số quan trọng giúp Long An thắng tiếp set đấu này 25-20.

Sau khi dẫn trước 2-0, VTV Bình Điền Long An dường như đánh mất sự tập trung trong set 3 với khá nhiều tình huống xử lý lỗi. Trong khi đó, Onuma Sittirak cho thấy đẳng cấp và kinh nghiệm đáng nể để giúp Kinh Bắc Bắc Ninh có một hiệp đấu lấn lướt trước đối thủ trước khi thắng 25-23, rút ngắn cách biệt còn 1-2.

Kim Thanh và đồng đội đứng trước nguy cơ bị loại rất cao

Có được sự hưng phấn, đội bóng chủ nhà tấn công khá biến hóa trong set 4 để liên tục dẫn trước. Libero Khánh Đan có nhiều pha cứu thua xuất thần trong như tay đập trẻ sinh năm 2005 Như Anh tỏa sáng giúp Long An vươn lên. Đáng tiếc dù có được 2 match point, đội bóng miền Tây không tận dụng được và để cho đối thủ thắng ngược 26-24, cân bằng tỉ số 2-2.

Ở set 5 quyết định, Onuma chơi xuất sắc để giúp Kinh Bắc Bắc Ninh thắng 15-10, qua đó thắng 3-2 sau 5 set kịch tính. Có được 2 chiến thắng, đội chủ nhà chắc chắn giành một suất vào bán kết. Trong khi đó với 2 trận thua, cánh cửa đi tiếp của Long An là rất hẹp.

Trong ngày 18/10, giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra các lượt trận vòng bảng. Vào lúc 17h là màn so tài giữa Vietinbank và Hóa chất Đức Giang Hà Nội (Bảng A). Đến 19h30, Than Quảng Ninh sẽ đối đầu với Hà Phú Thanh Hóa (bảng B).

