Hot girl bóng chuyền Việt Nam so tài: Lý Thị Luyến vượt qua Kim Thanh

Lý Thị Luyến đối đầu Kim Thanh, Hóa chất Đức Giang Hà Nội thắng lợi

Chiều ngày 16/10, Hóa chất Đức Giang Hà Nội đối đầu với VTV Bình Điền Long An trong khuôn khổ bảng B giải bóng chuyền nữ cúp LienVietPostBank 2022 diễn ra tại Bắc Ninh.

Lý Thị Luyến và đồng đội có trận đấu tốt

Mở màn trận đấu, Long An nhập cuộc không tốt với một số tình huống đỡ bước 1 kém cùng phối hợp thiếu ăn ý. Trong khi đó, hàng chắn của Hóa Chất Đức Giang HN với Bích Thủy hay Lý Thị Luyến thi đấu ấn tượng giúp đội nhà nhanh chóng vươn lên dẫn xa đến 20-9. Mặc dù những nỗ lực của Kim Thanh, Mỹ Duyên hay Trà My giúp Long An rút ngắn đáng kể cách biệt nhưng đội bóng miền Tây vẫn thua set đầu với tỉ số 21-25.

Sang set 2, Long An bắt nhịp tốt hơn giúp trận đấu trở nên giằng co. Nhờ vào hàng thủ chơi lăn xả cùng những bài tấn công 1 chân sau đầu hiệu quả của phụ công Kim Thanh, Long An vượt lên thắng 25-20.

Kim Thanh thi đấu tốt nhưng không thể giúp Long An giành chiến thắng

Thế trận đổi chiều trong set 3 khi Hóa chất tấn công cực tốt để vươn lên dẫn trước 19-11. Với những tay đập lợi hại như Trần Tú Linh hay Nguyễn Thị Xuân, Hóa chất Đức Giang HN dần áp đảo để thắng 25-16.

Set 4 chứng kiến một thế trận nghẹt thở khi hai đội giằng co với nhau từng điểm số. Ở thời điểm quyết định, hàng chắn của Hóa chất Đức Giang HN tỏa sáng với 2 điểm liên tiếp để giúp đội bóng này thắng 25-23, qua đó thắng chung cuộc 3-1 sau 4 set đấu hấp dẫn.

Dàn sao lên tiếng đúng lúc, Ninh Bình Doveco thắng đậm

Buổi tối cùng ngày, Ninh Bình Doveco cũng có trận ra quân tại bảng A gặp Hà Phú Thanh Hóa tại bảng A. Với những cú phát bóng khó chịu của Lưu Thị Huệ kèm những pha dứt điểm uy lực của Bích Tuyền, Ninh Bình sớm bỏ xa đối thủ với khoảng cách 8 điểm. Mặc dù đã rất nỗ lực thi đấu nhưng hàng thủ kém hiệu quả, nhất là trong khâu đỡ bước 1, đã khiến Thanh Hóa thua nhanh set đầu 14 - 25.

Bích Tuyền cùng đồng đội khởi đầu thuận lợi

Thanh Hóa bất ngờ chơi hay trong set 2. Với những tình huống dứt điểm tốt và đa dạng, đội bóng này dẫn trước Ninh Bình suốt phần lớn thời gian của hiệp 2. Tuy nhiên sau đó, điểm yếu nơi hàng thủ và bước 1 khiến đội bóng này bị Ninh Bình vượt qua và thua tiếp 18-25.

Thanh Hóa một lần nữa nhập cuộc tốt trong set 3 khi thi đấu ngang ngửa điểm số với đối thủ. Đến giữa hiệp, các ngôi sao của Ninh Bình Doveco như Bích Tuyền, Lê Thanh Thúy hay Đinh Thị Thúy lần lượt lên tiếng giúp đội bóng này vươn lên thắng 25-16, qua đó thắng chung cuộc 3-0.

Bóng chuyền nam Campuchia có “quân xanh” chất lượng

Mới đây, Liên đoàn bóng chuyền Campuchia đã mời đội tuyển bóng chuyền nam Cuba sang nước mình để làm “quân xanh” cho đội nhà. Điều này cho thấy quyết tâm rất lớn của bóng chuyền nước này trong việc tái lập thành tích giành tấm HCĐ lịch sử ở SEA Games 31 trong kỳ đại hội tổ chức trên sân nhà vào năm sau.

Tuyển bóng chuyền nam Cuba làm quân xanh cho Campuchia

Trước đó, bóng chuyền Campuchia cũng thuê một loạt chuyên gia từ Cuba như HLV Karell Pena Ventoza (bóng chuyền bãi biển), Berto Friol Barrios (bóng chuyền trong nhà) cùng các chuyên viên kỹ thuật Leonid Abum Castillo và Natyelis Riol Cardenas. Hiện tại, HLV trưởng đội bóng chuyền nam trong nhà của Campuchia là chuyên gia người Trung Quốc Jun Li.

Liên đoàn bóng chuyền Campuchia vẫn đảm bảo vị trí huấn luyện của chuyên gia này, còn các chuyên gia của Cuba sẽ thực hiện các công tác phụ trợ giúp HLV trưởng và đội bóng. Ngoài ra, tuyển bóng chuyền nữ nước này đã tổ chức tuyển quân rầm rộ trước khi lên đường sang Trung Quốc tập huấn dài hạn.

