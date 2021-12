"Khổng lồ" bắp tay 77cm khỏe kinh người, 2 giây bẻ cong chảo rán cực dày

Từ xích mích trên mạng xã hội, người được mệnh danh "Hulk Iran" Sajad Gharibi và "Người đàn ông đáng sợ nhất hành tinh" Martyn Ford thách đấu nhau trên sàn Boxing.

Chiếc chảo rán có đít dày bị lực sĩ "Khổng lồ" dễ dàng bẻ cong

Ở màn so tài dự kiến diễn ra vào tháng 4/2022, Ford nhỉnh hơn về chiều cao (lực sĩ Anh cao 2m03) nhưng kém về cân nặng (136 kg), bên kia chiến tuyến Gharibi nặng 176 kg và cao 1m88.

Nhưng điều đáng sợ nhất từ cơ thể của Gharibi chính là cánh tay, lực sĩ này sở hữu chu vi bắp tay lên tới 77cm, to hơn nhiều đùi, thậm chí còn to hơn nhiều so với vòng eo người bình thường.

"Khổng lồ" Iran tự hào rằng bắp tay của anh là do nỗ lực tập luyện mà có chứ không dùng chất kích thích như nhiều lực sĩ. Trong một bài đăng trên trang cá nhân Instagram, lực sĩ 29 tuổi cũng làm nhiều người kinh ngạc khi dùng tạ 15 kg nâng lên hạ xuống suốt 30 phút, và đó chỉ là phần khởi động buổi tập luyện thường ngày của anh.

Trong thời gian gần đây, Gharibi liên tiếp đăng tải những clip phô diễn sức mạnh và kĩ năng, phải kể tới trận đấu 1 chấp 3, dùng tay không đấm gãy xương lạc đà hay cú đấm thủng tường...

Mới đây lực sĩ Iran thể hiện tình huống khoe sức mạnh kinh người, chỉ dùng 2 tay không, anh bẻ cong chiếc chảo rán cực dày. Pha phô diễn này chứng minh không chỉ lực cánh tay mà sức mạnh từ đôi bàn tay của "Khổng lồ" 176kg cũng rất đáng sợ.

