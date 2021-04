Giải cờ vua 1,5 triệu đô: Lê Quang Liêm so tài “Vua cờ” Magnus Carlsen

Thứ Bảy, ngày 24/04/2021 19:03 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin cờ vua) Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm có dịp gặp lại "Vua cờ" Carlsen người Na Uy.

Song song với sự kiện FIDE Candidates Tournament giành cho 8 kỳ thủ đang diễn ra ở Nga, giải cờ vua online (trực tuyến) New in Chess Classic diễn ra bắt đầu vào rạng sáng 25/4 (giờ Mỹ). Sự kiện New in Chess Classic thuộc hệ thống giải online Champions Chess Tour, do công ty của Carlsen tổ chức với quỹ thưởng 1,5 triệu USD.

Quang Liêm đấu Carlsen (phải) vào rạng sáng 25/4

Sự kiện thi đấu theo luật cờ nhanh, diễn ra từ 24 tới 2/5. 16 kỳ thủ thi đấu vòng tròn tính điểm, mỗi ngày thi đấu 5 ván kéo dài trong 3 ngày để chọn ra 8 người chơi giành quyền vào tứ kết. Mỗi ván cờ nhanh kéo dài 15 phút, thêm 10 giây sau mỗi nước cờ.

Quang Liêm đang có cơ hội lọt vào tứ kết khi kỳ thủ Việt Nam là hạt giống số 8/16 người tham dự. Giải đấu này vắng 8 đại kiện tướng đang tham dự FIDE Candidates, sự kiện chọn ra người chơi thi đấu trận chung kết với "Vua cờ" Carlsen vào cuối năm.

Không được tham dự giải đấu FIDE Candidates, song kỳ thủ số 1 Việt Nam chắc chắn sẽ được đụng độ với Magnus Carlsen vào rạng sáng 25/4. Theo đó Quang Liêm sẽ gặp Carlsen ở ván 2, New in Chess Classic.

Người hâm mộ cờ vua Việt mong muốn Quang Liêm sẽ có ván thắng đầu tiên trước "Vua cờ" Na Uy, bởi 7 lần trước đó kỳ thủ TP Hồ Chí Minh chưa thể thắng Carlsen. 7 lần trước hai kỳ thủ chưa từng đấu cờ tiêu chuẩn mà chỉ chơi cờ nhanh, cờ chớp, và ở lần thứ 8, Quang Liêm và Carlsen tiếp tục đấu cờ nhanh.

Quang Liêm có Elo cờ nhanh 2.744 hiện đứng thứ 19 bảng xếp hạng, Carlsen có Elo cờ nhanh 2.881 hiện đang dẫn đầu thế giới.

