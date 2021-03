Fury coi thường Joshua trước trận 270 triệu USD: Bỏ tập, uống 20 lít bia/ngày

Thứ Hai, ngày 15/03/2021 00:02 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin võ thuật) Trước trận đấu trị giá 270 triệu USD, Tyson Fury không thèm tập luyện nhiều mà chỉ chăm uống bia.

Sau rất nhiều mong chờ, khán giả Boxing sắp được chứng kiến trận so tài nảy lửa giữa hai tay đấm hạng nặng hay nhất thế giới hiện tại Anthony Joshua và Tyson Fury. Cả hai tay đấm đến từ nước Anh sẽ bước vào trận thống nhất 4 đai vô địch hạng nặng vào mùa hè 2021.

Màn so tài trị giá 270 triệu USD giữa Fury (áo trắng) và Joshua (cởi trần) sắp diễn ra

Sports Mail cho biết, cả Eddie Hearn (ông bầu Joshua) lẫn ông bầu Bob Arum của Tyson Fury đều hài lòng khi màn giao kèo sắp thành hiện thực. Chuyện ký hợp đồng gần như được hoàn tất, đôi bên chỉ còn chờ Saudi Arabia xác nhận đăng cai trận đấu có trị giá 200 triệu bảng (khoảng 270 triệu đô, tương đương hơn 6.200 tỷ đồng).

"Chúng tôi đã làm hết sức vì trận đấu 270 triệu USD này. Khi hai bên thống nhất, chúng tôi biết mình có trách nhiệm phải thông báo và chốt địa điểm thượng đài. Chỉ có sáu hoặc bảy địa điểm có thể tổ chức trận đấu vào tháng 6 hoặc tháng 7. 100.000 người ở Wembley là không thể. Las Vegas cũng chỉ đạt tối đa 50% sức chứa", ông bầu Eddie Hearnnói với Sky Sports.

Trước màn so tài để đời, hai tay đấm đang có những cách chuẩn bị hoàn toàn trái ngược. Trong khi Joshua tập luyện chăm chỉ, chuyên nghiệp thì Fury lại bỏ bê tập luyện, không những vậy tay đấm 32 tuổi còn dễ dãi trong chuyện ăn uống.

Nói với iFLTV, Fury cho biết: "Tôi hiện đang ngừng tập, tôi đang đi nghỉ, ở bất cứ nơi nào, tôi uống 8, 10, 12 lít bia mỗi ngày. Tôi không ăn nhiều mà sẽ nạp calo qua rượu. Các bạn sẽ nói thật điên rồ, phải không? Tôi đã tập luyện, tập luyện tập luyên và giờ thì không cần làm nữa".

Theo dự kiến, Joshua và Fury đánh hai trận (đi và về). Trận đầu tiên ở Trung Đông, vào khoảng tháng 6 hoặc 7/2021. Trận tiếp đó có thể diễn ra tại Anh vào cuối năm nay. Nếu trận đấu tạo ra doanh thu 270 triệu USD, đây sẽ là màn so tài Boxing mang về lợi nhuận tốt thứ ba trong lịch sử, kỷ lục vẫn thuộc về màn so tài giữa Floyd Mayweather và Many Pacquiao vào năm 2015 và Mayweather đấu McGregor năm 2017.

Fury bỏ tập, uống từ 8 tới 12 lít bia, một hành động có phần khinh thường tài năng của Joshua

