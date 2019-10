Đua xe MotoGP, Japanese GP: Chiến thắng thứ 10 cho nhà vô địch, "cú đúp" trên sân nhà

Thứ Ba, ngày 22/10/2019 00:02 AM (GMT+7)

(Tin đua xe MotoGP) Marc Marquez đã lên ngôi vô địch cá nhân, tuy nhiên anh vẫn còn cuộc chiến vô địch đội đua cần tính đến. Với quyết tâm giành kết quả tốt ở cuộc đua trên sân nhà của Honda, tay lái #93 một lần nữa thể hiện sự thống trị tuyệt đối và có một thêm một chiến thắng dễ dàng nữa trong năm 2019.

Đua xe MotoGP Sự kiện:

Moto3

Trong ngày thứ 7 ẩm ướt, tay lái người Ý Niccolò Antonelli đã có lượt chạy xuất sắc và giành được pole thứ 3 trong năm 2019. Tuy nhiên một lần nữa người xuất phát đầu tiên không để lại quá nhiều ấn tượng ở lượt chạy quan trọng nhất vào Chủ nhật.

Với quyết tâm khi được đua trước hàng vạn khán giả nhà, tay lái Nhật Bản xuất phát thứ 3 Tatsuki Suzuki đã khởi đầu khá tốt và vươn lên dẫn đầu cuộc đua tại Motegi. Nhưng sự chú ý vẫn hướng về cuộc chiến vô địch giữa Lorenzo Dalla Porta và Aron Canet.

Dalla Porta đứng trước cơ hội lớn đăng quang

Tony Arbolino, người đang xếp thứ 3 trên BXH cá nhân và xuất phát từ vị trí thứ 27 chặng này. Anh đã nỗ lực vươn lên nhằm nuôi hy vọng vô địch mong manh nhưng đã bất ngờ gặp tai nạn ở vòng 10 khiến sự cải thiện lên 19 bậc ở thời điểm đó trở nên vô nghĩa, và gần như không còn cơ hội nào trong năm 2019.

4 vòng sau, đến lượt Canet cũng tự “ném đi” cơ hội của bản thân với việc mắc sai lầm đáng tiếc và loại khỏi cuộc đua khi đang chạy trong top đầu.

Những sai lầm của các đối thủ chính đã phần nào giúp Dalla Porta chạy bình tĩnh và tự tin hơn. Anh kiên trì chạy trong nhóm đầu và biết vươn lên ở thời điểm quyết định và giành chiến thắng thứ 2 trong năm nhưng cực kỳ quan trọng khi khoảng cách với Canet giờ đã là 47 điểm khi còn 3 chặng đua nữa.

Albert Arenas có podium thứ 2 liên tiếp sau chiến thắng tại Buriram cách đây 2 tuần và Celestino Vietti đã chiếm lấy podium cuối cùng từ tay của Suzuki ở cơ hội tấn công cuối cùng, khiến khán giả nhà mất đi cơ hội được ăn mừng.

Moto2

Tay lái của Sky VR46 Luca Marini đã có lượt chạy ấn tượng trong điều kiện ẩm ướt và có được vòng chạy nhanh nhất (pole đầu tiên năm 2019) khi bỏ xa nhóm phía sau tới hơn 1,1 giây. Tuy nhiên cuộc đua chính khô ráo là một câu chuyện hoàn toàn khác với những ứng viên cho chức vô địch xếp ngay sau anh.

Marini có chiến thắng thứ 2 liên tiếp cùng Luthi và Martin trên podium

Dù vậy anh tỏ ra là một đối thủ không dễ bị bắt nạt khi bảo vệ tốt vị trí dẫn đầu với race pace tương đối tốt. Trong khi đó hai ứng viên chính Alex Marquez và Augusto Fernandez lại bị tụt lại do không có được tốc độ tốt ở cuộc đua này.

Ngược lại, một ứng viên khác Thomas Luthi lại bất ngờ có chặng đua chạy ổn định và dần dần cải thiện vị trí thứ 7 xuất phát của mình. Thậm chí anh còn đánh bại luôn cả Marini để vươn lên dẫn đầu. Tưởng chừng như tay lái của Sky không thể đáp trả sau đó nhưng với sự quyết tâm và tự tin, Marini đã trở lại trong 2 vòng cuối cùng để lần đầu giành 2 chiến thắng liên tiếp trong sự nghiệp.

Luthi về thứ 2 và trở lại podium kể từ chặng đua tại Catalunya. Tân binh – nhà vô địch Moto3 2018 Jorge Martin đã có podium đầu tiên tại Moto2 sau cuộc đua xuất sắc từ hạng 14 xuất phát. Marquez và Fernandez lần lượt về thứ 6 và 8, giúp tay lái #73 giờ có lợi thế 3. điểm trên BXH cá nhân đến với Australia.

MotoGP

Dovi giành podium thứ 100 sau cuộc chiến hấp dẫn với Vinales

Tiếp đà hưng phấn sau khi đăng quang chức vô địch năm 2019 tại Buriram. Marc Marquez quyết tâm giúp Honda có được cú ăn 3 mùa này khi có sự chuẩn bị tốt cho chặng đua Japanese GP với vị trí pole. Dù đã có một sự nghiệp ‘hoành tráng’ với rất nhiều kỷ lục được thiết lập, đây mới là lần đầu tiên tay lái #93 giành pole tại Motegi ở thể thức MotoGP, giúp anh đã có ít nhất 1 pole ở mỗi trường đua hiện tại của giải đấu.

Bộ đôi của Petronas Sprinta, Franco Morbidelli vầ Fabio Morbidelli chiếm giữ 2 vị trí còn lại ở hàng đầu tiên. Maverick Vinales là tay lái Yamaha thứ 3 trong top 4 trong khi 3 chiếc xe Ducati, những đối thủ chính của Marquez và Honda chỉ có được những vị trí từ 6 đến 8.

Marquez chưa bao giờ mắc sai lầm khi xuất phát từ vị trí pole và một lần nữa anh bảo vệ được vị trí dẫn đầu của mình ở cua đầu tiên. Quartararo từ hạng 3 cũng đã có cú depart tốt để vượt qua người đồng đội để vươn lên thứ 2, nhưng cú vượt đó gián tiếp khiến Morbidelli bị chửa cua và ngay lập tức bị 4 chiếc xe khác vượt qua.

Dù vậy khi kết thúc vòng 1, bằng cách nào đó tay lái người Ý đã trở lại vị trí thứ 3 phía sau Quartararo. Tân binh người Pháp thậm chí đã vươn lên số 1 ở giữa vòng thứ 1 nhưng Marquez nhanh chóng lấy lại vị trí đã mất. Không chỉ có vậy, một tình huống ‘giật mình’ đã khiến Quartararo mất thời gian so với Marquez, để cho “tân vương” gia tăng khoảng cách.

Quartararo về nhất cuộc đua của các tân binh MotoGP năm 2019

Kể từ đó, tay lái #93 tạo ra một khoảng cách an toàn với top phía sau ngay sau vòng đầu tiên. Dù trong giai đoạn giữa cuộc đua, Marquez chỉ có khoảng cách hơn 1 giây so với Quartararo, nhưng đó là bởi đây là lúc tất cả tay đua đều chạy giữ lốp. Từ đó, những vòng cuối khoảng cách tăng dần đều tới gần 3 giây trong sự bất lực của tay lái trẻ #20, nhưng lúc này anh vẫn cần phải nỗ lực bởi Andrea Dovizioso đằng sau đang tiến đến với tốc độ rất nhanh.

Ducati còn cơ hội vô địch đội đua nên Dovi vẫn cần cố gắng ở cuộc đua này, và anh không để đội đua nước Ý thất vọng. Từ vị trí thứ 7 xuất phát, anh nhanh chóng vượt qua Cal Crutchlow và Miller để có một vị trí trong top 5. Miller thực sự đã có những vòng đầu ấn tượng khi vươn lên thứ 3 nhưng rồi dần bị tụt lại các vòng tiếp sau đó do không có được pace như top dẫn đầu.

Lúc này, Marquez và Quartararo đã bỏ xa những chiếc xe phía sau nên sẽ chỉ còn cuộc đua tam mã tranh podium giữa Morbidelli, Maverick Vinales và Dovi.

Morbidelli cũng sớm bị tụt lại sau 16 vòng do không thể cạnh tranh với Dovi và Vinales, để lại hai tay đua nhà máy của Ducati và Yamaha tranh hạng 3. Yamaha gần như không thể tấn công trên đoạn thẳng do thất thế quá lớn so với đối thủ, cơ hội duy nhất còn lại ở những khúc cua.

Dù vậy Dovi phòng thủ quá tốt khi chạy khép góc chặn mọi khoảng trống và phanh muộn hơn Vinales nên đã không để mất vị trí thứ 3. Từ đó Vinales buộc phải ‘rút lui’ để giữ lốp cũng như đủ nhiên liệu để hoàn thành cuộc đua. Chưa dừng lại ở đó, Dovi còn khát khao cả vị trí thứ 2 của Quartararo, bằng chứng là trong 3-4 vòng cuối, anh chạy nhanh hơn đối thủ tới hơn 0,5 giây/vòng.

Honda vô địch lần thứ 25 với tư cách là nhà sản xuất

Dù vậy quãng đường còn lại là không đủ để tay lái #04 có cơ hội rõ ràng tấn công giành vị trí và buộc phải chấp nhận vị trí thứ 3 tại Nhật Bản, nhưng anh đã giành được podium thứ 100 trong sự nghiệp, một cột mốc đáng nhớ. Quartararo về cuối đã không còn lốp để push phòng thủ trước Dovi nên đã thở phào khi cờ đích được phất lên, mang lại thành tích thứ 2 trong 3/4 chặng gần nhất.

Đồng thời anh cũng chính thức trở thành Tân binh chiến thắng mùa 2019 với số điểm áp đảo so với các tay lái khác như Joan Mir, Francesco Bagnaia hay Miguel Oliveira. Ngoài ra, giờ đây Quartararo đã vươn lên hạng 6 trên BXH cá nhân (qua mặt Valentino Rossi) và chỉ kém hạng 3 hiện tại chỉ 13 điểm.

Vinales về thứ 4, bỏ lỡ podium thứ 4 trong 5 chặng gần nhất nhưng 8/9 chặng gần nhất anh đều về đích trong top 5, điều này giúp ích rất nhiều trong cuộc đua cho vị trí thứ 3 chung cuộc trên BXH. Crutchlow đánh bại Morbidelli ngay trên vạch đích để giành hạng 5 tại Motegi trong khi Alex Rins về thứ 7.

Tay lái chủ nhà Takaaki Nakagami trong chặng cuối cùng năm 2019 trước khi đến với cuộc phẫu thuận chấn thương vai đã cán đích thứ 10, hy vọng anh sẽ có thể trở lại với 100% thể chất vào đầu năm 2020.

Marquez tiếp tục có một chiến thắng dễ dàng, và lần thứ 4 về nhất liên tiếp đã giúp anh cân bằng kỷ lục 54 chặng chiến thắng ở thể thức cao nhất của huyền thoại Mick Doohan.

Honda đã chính thức trở thành nhả sản xuất vô địch mùa giải 2019 trong chặng đua trên sân nhà ý nghĩa và đây cũng là lần thứ 25 trong lịch sử họ lên ngôi tại MotoGP. Cùng với đó khoảng cách trên BXH đội đua giữa Repsol Honda và Ducati cũng được rút ngắn xuống còn 15 điểm khiến 3 chặng đua còn lại vẫn còn ẩn chứa nhiều điều hấp dẫn.

Chặng đua thứ 17 tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối tuần tới, từ ngày 25 đến 27/10 tới tại trường đua Phillip Island, Australia.

Kết quả chi tiết chặng đua Japanese GP 2019:

BXH cá nhân sau 16 chặng đua: