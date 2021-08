Đua xe MotoGP, chặng Austrian GP: Mưa là "điểm nhấn", chủ nhà đăng quang với cái kết bất ngờ

Thứ Ba, ngày 17/08/2021 10:18 AM (GMT+7)

(Tin đua xe MotoGP) Phần 2 của cuộc chiến tại đường đua Red Bull Ring là cơ hội để các tay đua thất bại tuần trước được "làm lại". Cơn mưa là yếu tố gây nên đột biến lớn ở chặng này khiến người hâm mộ được chứng kiến một kết thúc cuộc đua không tưởng.

MotoE: Tulovic có chiến thắng đầu tay, cách biệt top 4 BXH cá nhân còn 11 điểm

Tân binh tuổi teen người Tây Ban Nha Fermín Aldeguer bất ngờ giành pole trong cuộc đua MotoE thứ 5 sự nghiệp trong khi những ứng viên vô địch đều không có thành tích quá tốt. Nhưng anh không giữ được lợi thế đó quá lâu khi để Lukas Tulovic vượt qua và duy trì vị trí số 1 từ đầu đến cuối cuộc đua. Từ đó, tay lái người Đức đã lần đầu vô địch 1 chặng đua MotoE. Eric Granado và Dominique Aegerter giành podium trong khi người dẫn đầu BXH cá nhân Alessandro Zaccone chỉ cán đích thứ 6 khiến khoảng cách giữa top 4 chỉ còn là 11 điểm khi mùa giải còn 2 chặng nữa.

Tulovic có chiến thắng MotoE đầu tiên

Moto3: Từ vị trí thứ 13 lên hạng 1, Garcia vô địch nhờ chiến thuật xuất sắc

Tay lái kỳ cựu người Italia, Romano Fenati lần đầu tiên sau 4 năm (từ Silverstone 2017) giành được vị trí pole. Anh giành được hạng 3 cách đây 7 ngày tại Red Bull Ring, tuy nhiên lần này anh lại không tận dụng được lợi thế lớn đó trước sự quyết tâm của các tay lái trẻ hơn và chỉ có thể cán đích thứ 5 chung cuộc. Tân binh Pedro Acosta sau chiến thắng chặng trước cũng nỗ lực có được cú đúp trên đất Áo. Ấy vậy, những sai lầm ở vòng cuối cùng khiến anh chỉ về đích thứ 4.

Dennis Foggia là một nhân tố bất ngờ của chặng này khi anh chỉ 'đứng ngoái' trong phần lớn cuộc đua nhưng đã vươn lên ở thời điểm quan trọng nhất để giành được vị trí podium với P3. Deniz Oncu cũng có màn trở lại ấn tượng sau khi đánh mất lợi thế pole chặng trước để xếp thứ 2 chặng này, thành tích tốt nhất sự nghiệp của anh.

Podium đầu tiên cho tay lái Thổ Nhĩ Kỳ, Deniz Oncu

Nhưng người xuất sắc nhất đó chính là Sergio Garcia, chỉ xuất phát thứ 13 nhưng anh đã có màn "trả thù" ngọt ngào khi vượt qua Oncu ở cua áp chót để giành chiến thắng thứ 3 mùa này với cách biệt chỉ 0,027s. Nhờ đó khoảng cách giữa anh và Acosta trên BXH giảm xuống còn 41 điểm sau chặng 11.

Moto2: Tân binh của "bò húc" giành 25 điểm tuyệt đối, cuộc đua vô địch nóng trở lại

'Cựu binh' Sam Lowes có pole thứ 4 mùa này nhưng là lần đầu tiên sau hat-trick pole đầu năm 2021. Nhưng anh không thể giữ được lợi thế đó quá lâu khi lần lượt để Raul Fernandez, Ai Ogura và đồng đội Augusto Fernandez vượt qua nhanh chóng mà không có 'câu trả lời'. Trong khi đó Remy Gardner cũng gặp bất lợi ngay từ cua 1 do sự lộn xộn ở nhóm giữa, khiến anh mất cơ hội cạnh tranh chiến thắng, và chỉ có thể cán đích thứ 7.

R.Fernandez (trái) và Ogura

Bộ đôi R.Fernandez và Ogura chạy ổn định ở hai vị trí dẫn đầu và giữ được khoảng cách vừa đủ với bộ đôi của Marc VDS - A. Fernandez và Lowes. Vì vậy tay lái #37 A.Fernandez an bài với vị trí thứ 3 và có podium thứ 3 liên tiếp ở vị trí P3. Ogura kiên trì bám đuổi tân binh R.Fernandez đến những phút cuối cùng nhưng chiếc KTM tỏ ra quá mạnh so với Honda tại Red Bull Ring. Dù sao tay lái Nhật Bản vẫn có được podium đầu tiên và thành tích tốt nhất tại Moto2 cho riêng mình. R.Fernandez với phong độ cao đã giành được chiến thắng thứ 4 mùa giải, và rút ngắn cách biệt điểm số với đồng đội Gardner xuống chỉ còn 19 điểm.

MotoGP: Cơn mưa "tấn công" bất ngờ, chủ nhà mạo hiểm và tạo nên kỳ tích

Tiếp đà hưng phấn sau khi đoạt pole và chiến thắng chặng trước, Jorge Martin đã "vượt khó" qua Q1 để rồi có pole thứ 3 trong mùa giải 2021 với thành tích kỷ lục mới của Red Bull Ring - 1 phút 22,643s. Dù vậy tân binh của Pramac Ducati lại không giữ được phong độ trong cuộc đua chính thứ 2 trước khả năng của những người "đàn anh" như Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, bất chấp sự tranh chấp quyết liệt từ những vòng mở đầu.

Mưa lớn đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện top đầu

Marc Marquez tiếp tục có một cú depart ấn tượng để chen chân vào top dẫn đầu ngay từ những cua đầu tiên. Và lần này anh có cơ hội để chiến thắng khi cạnh tranh với hai đối thủ trẻ là Bagnaia và Quartararo. Cuộc chiến này kéo dài trong cả cuộc đua và tưởng chừng sẽ chỉ được định đoạt trong vòng cuối cùng, nhưng kịch bản bất ngờ đã xảy ra ở thời điểm vòng 23/28.

Dự báo thời tiết sẽ có mưa trong thời gian đua, và nó đến ở thời điểm không thể kịch tính hơn khi cuộc đua còn 5 vòng. Điều kiện đó khiến cho Jack Miller và Alex Rins là hai tay đua đầu tiên vào pit thay xe, 1 vòng sau đó lần lượt top 5 tay đua dẫn đầu gồm Bagnaia, Marquez, Quartararo, Martin và Joan Mir cũng vào đổi xe chạy lốp trời mưa. Nhưng do quãng đường còn lại quá ngắn nên có một số tay đua 'không có gì để mất' lựa chọn mạo hiểm và tiếp tục chạy lốp trơn, hầu hết là những tay đua chạy ở cuối đoàn đua.

Brad Binder của đội đua nhà máy KTM đang đứng thứ 6 trước khi trời mưa và đã nhìn 5 tay lái xếp trên vào pit để tự mình vươn lên dẫn đầu. Mưa ngày càng lớn trong 2 vòng cuối nhưng tay lái Nam Phi đã thể hiện sự dũng cảm và bản lĩnh tuyệt vời để vượt qua thách thức lớn và về đích an toàn ở vị trí số 1 với cách biệt an toàn với nhóm phía sau (sau đó Binder bị phạt 3s do chạy quá giới hạn đường đua ở vòng cuối nhưng thứ hạng được giữ nguyên).

Binder mạo hiểm và giành chiến thắng không tưởng

Nhiều tay lái có cơ hội giành podium đầu tiên trong sự nghiệp nhưng trời mưa quá lớn khiến họ như đang điều khiển chiếc xe trên băng, không có độ bám đường. Điều kiện đó giúp cho những tay lái chạy lốp trời mưa dễ dàng vượt qua các chiếc xe dùng lốp trơn. Vì vậy bộ đôi Ducati, Bagnaia và Martin đã xuất sắc trở lại vị trí podium với vị trí P2 và P3 (podium đầu tiên cho Bagnaia kể từ Spanish GP). Trong khi đó Marquez lại mắc sai lầm trong giai đoạn quan trọng nhất khi anh trượt ở cua 1 và chỉ về đích ở vị trí thứ 15, ghi được 1 điểm.

Quartararo cũng chạy không tốt dưới trời mưa nhưng anh vẫn có thể cán đích thứ 7, đồng thời gia tăng khoảng cách trên BXH do Johann Zarco ở hạng 2 bỏ cuộc ở chặng này. Với "canh bạc" thành công, Binder đã có chiến thắng thứ 2 trong sự nghiệp MotoGP và lần đầu cho KTM tại đường đua sân nhà tại Áo. Mir cũng có thêm một kết quả tích cực với vị trí thứ 4 và vươn lên hạng 3 cùng điểm với Bagnaia xếp thứ 2. Chặng đua thứ 12 diễn ra tại trường đua Silverstone, Anh sau đây gần 2 tuần nữa, từ 27 đến 29/08 tới.

Kết quả chi tiết chặng Austrian GP 2021:

BXH cá nhân sau chặng 11:

