Đua xe MotoGP, Styrian GP: Tân binh “nếm trái ngọt”, Ducati làm chủ đường đua

Thứ Hai, ngày 09/08/2021 10:42 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin đua xe MotoGP) Sau 5 tuần tạm nghỉ, vòng quay MotoGP 2021 trở lại tại trường đua Red Bull Ring, Áo với nhiều cảm xúc trái chiều.

Moto3: Acosta chiến thắng cuộc đua song mã, giành chiến thắng thứ 5 trong năm 2021

Trời đã đổ mưa trong buổi sánh ngày đua chính thức và chỉ ảnh hưởng đôi chút đến cuộc đua Moto3. Deniz Oncu (KTM Tech3) có pole đầu tiên trong chặng xuất phát thứ 30 của sự nghiệp. Tuy nhiên những nỗ lực đó đã "đổ sông đổ bể" khi đội đua quyết định thay lốp trơn cho anh quá muộn trước cuộc đua dù mặt đường tương đối ẩm ướt. Điều đó khiến anh rơi xuống cuối đoàn đua và trắng tay ở chặng này.

Garcia và Acosta cống hiến một cuộc đua hấp dẫn

Cuộc đua diễn ra với chỉ hai 'nhân vật' chính, cũng chính là hai tay lái đang dẫn đầu BXH cá nhân hiện tại. Pedro Acosta và Sergio Garcia nhanh chóng tạo ra cách biệt lớn với nhóm bám đuổi và là những người duy nhất cạnh tranh cho vị trí số 1. Acosta kiên trì ở thế bám đuổi và không dưới 1 lần có cơ hội vượt lên nhưng Garcia đã đáp trả ngay sau đó.

Phải đến vòng cuối cùng, kết quả mới được quyết định khi cả hai va chạm ở cua 3 rồi Acosta vượt lên ở cua áp chót để có được chiến thắng thứ 5 trong 10 chặng đã qua của mùa giải, tiếp tục nới rộng khoảng cách trên BXH lên thành 53 điểm.

Garcia sau khi bị vượt đã đi lệch khỏi đường chạy tối ưu khiến anh trượt ra ngoài đường đua. Nhưng do khoảng cách với các tay lái phía sau quá lớn, tay lái #11 vẫn có thể dựng xe chạy về đích ở vị trí thứ 2. Podium còn lại thuộc về tay lái kỳ cựu Romano Fenati sau khi đánh bại Jaume Masia ở cua cuối cùng.

Moto2: Bezzecchi lần đầu đăng quang năm 2021, Red Bull KTM nằm ngoài top ​​​​​3

Remy Gardner có pole thứ 3 trong năm 2021 và hướng đến việc củng cố thêm lợi thế dẫn đầu BXH cá nhân của mình. Dù anh không có cú depart tốt nhưng đối thủ đang bám sát anh nhất, cũng là người đồng đội tân binh Raul Fernandez lại còn xuất phát tệ hơn.

Bezzecchi có chiến thắng đầu tiên năm 2021

Bắt đầu từ vị trí P4, Fernandez mắc sai lầm và rơi xuống hạng 7, gần như không còn cơ hội vô địch chặng này. Ấy vậy, Gardner cũng gặp nhiều khó khăn vào thời điểm giữa cuộc đua khi anh mắc sai lầm ở cua 4 khiến anh tụt 4 bậc và cũng không còn khả năng cạnh tranh hạng 1.

Tận dụng thời cơ này, Marco Bezzecchi đã giữ được sự bình tĩnh để giành chiến thắng đầu tiên năm 2021 và tiếp tục nuôi hy vọng vô địch. Aron Canet cán đích thứ 2 và có lần thứ 3 mùa này đứng vị trí á quân chặng đua. Trong khi đó, Augusto Fernandez có podium thứ 2 liên tiếp sau khoảng gần 2 năm trắng tay cho đội đua Marc VDS. Gardner và R.Fernandez lần lượt cán đích thứ 4 và 7 ở chặng này.

MotoGP: Kỳ tích cho tân binh #89 và đội đua Pramac

Làng đua xe MotoGP tuần này đón chào sự trở lại của "chiến binh samurai" Dani Pedrosa lần đầu tiên kể từ chặng cuối cùng mùa giải 2018 tại đội đua nhà máy KTM. Tuy nhiên người hâm mộ cũng đã biết được quyết định về tương lai của huyền thoại Valentino Rossi, đó là anh sẽ chính thức chia tay giải đấu khi cuối mùa giải này khép lại và giã từ sự nghiệp sau 26 mùa giải chinh chiến. Đây sẽ là một tổn thất to lớn đối với MotoGP thế giới.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe của Pedrosa và Savadori bốc cháy, rất may không có thương vong

Trở lại với cuộc đua chính thức, tân binh Jorge Martin (Pramac Ducati) có pole thứ 2 kể từ DohaGP với vòng chạy kỷ lục tại Red Bull Ring, người đầu tiên xuống dưới mức 1 phút 22 giây (1:22,994s). Fabio Quartararo đã đạt được thành tích tốt hơn nhưng do tay lái Yamaha chạy quá giới hạn đường đua nên kết quả không được công nhận nhưng anh vẫn xuất phát hàng đầu tiên.

Quartararo củng cố vị trí số 1 với podium quan trọng

Cuộc đua diễn ra sôi nổi từ cú depart khi lần lượt Joan Mir, Maverick Vinales và Marc Marquez đều xuất phát tốt để vươn lên cạnh tranh trong nhóm đầu. Dù vậy, trong chặng đua thứ 3 liên tiếp tại Red Bull Ring, cờ đỏ phải phất lên do xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng ở cua 3.

Pedrosa trong ngày trở lại đã gặp tai nạn khi thoát cua 3 vòng 3 và sau đó một tay lái kỳ cựu khác của Aprilia, Lorenzo Savadori đã đâm phải chiếc KTM của Pedrosa bất đắc dĩ do khuất tầm nhìn. Hai chiếc xe ngay lập tức bốc cháy dữ dội do rò rỉ xăng, rất may cả Pedrosa và Savadori đều không gặp chấn thương nghiêm trọng.

Cuộc đua đã phải tạm dừng trong hơn 30 phút để các nhân viên đường đua dọn dẹp và bắt đầu lại với vị trí xuất phát ban đầu. Ấy vậy, lần này Mir vẫn có cú depart tốt, cùng với Jack Miller vươn lên dẫn đầu cuộc đua. Phía sau Marquez có lần thứ 2 va chạm với Aleix Espargaro khiến cả hai đều bị ảnh hưởng lớn tới vị trí của mình.

Miller chỉ dẫn đầu được gần 2 vòng đua trước khi nhường "sân khấu" chính cho Mir và Martin cạnh tranh vị trí số 1 trong những vòng kế tiếp. Quartararo dẫn đầu nhóm 2 bao gồm cả Miller và Johann Zarco của Ducati. Vinales gặp lỗi trong vòng khởi động khiến anh rơi xuống cuối đoàn đua và hết hy vọng podium chặng này.

Chiến thắng MotoGP đầu tiên cho Pramac và Martin

Tân binh Martin dẫn đầu trong khi đương kim vô địch Mir áp sát phía sau, dù vậy tay lái Ducati không tỏ ra lúng túng mà vẫn có những vòng chạy nhanh và ổn định. Tấn công miệt mài mà đối thủ vẫn tỏ ra quá xuất sắc, Mir đã tự mắc sai lầm khi cuộc đua còn 5 vòng nữa là kết thúc và phải an bài với vị trí thứ 2 tại Styrian GP 2021, giành podium thứ 4, cũng là thành tích về đích tốt nhất của tay lái Suzuki mùa này. Quartararo xếp hạng 3 nhưng đá gia tăng cách biệt trên BXH cá nhân lên thành 40 điểm, do Zarco và Bagnaia lần lượt xếp thứ 6 và 11.

Đây mới chỉ là chặng đua thứ 6 ở thể thức MotoGP cho Martin nhưng anh đã có chiến thắng đầu tiên đầy bất ngờ nhưng cũng rất xứng đáng. Anh đã giúp Pramac Ducati có chiến thắng lịch sử đầu tiên, năm thứ 2 liên tiếp MotoGP chứng kiến một đội đua độc lập lên ngôi tại Red Bull Ring. Phía sau, nỗ lực vòng cuối đá giúp Brad Binder cán đích thứ 4, theo sau là Takkaki Nakagami (Honda). Bốn vị trí cuối cùng trong top 10 thuộc về các tay lái Tây Ban Nha, lần lượt là Alex Rins, anh em nhà Marquez và Pedrosa, một kết quả tích cực trong chặng trở lại và sau vụ tai nạn đầu cuộc đua này.

Kết quả chi tiết Styrian GP 2021:

BXH cá nhân sau chặng 10:

