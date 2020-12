Đua xe F1, Sakhir GP: Perez “giải hạn” chiến thắng, "Báo hồng" lần đầu vô địch

Thứ Ba, ngày 08/12/2020 00:23 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Với sự thay thế George Russell vào vị trí của Lewis Hamilton tại Mercedes, nhiều người dự đoán về khả năng sẽ được chứng kiến một người chiến thắng mới của F1. Thực tế chúng ta đã đón chào 1 nhà vô địch mới - nhưng không phải người mà được kỳ vọng nhiều nhất. Dưới đây là thống kê của chặng đua Sakhir GP nhiều biến cố này.

Lượt chạy phân hạng: Bottas chấm dứt chuỗi thành tích ấn tượng của Russell

Chặng đua đầu tiên vắng bóng Lewis Hamilton kể từ Brazilian GP 2006 đã chứng kiến người đồng đội Valtteri Bottas giành pole thứ 5 trong năm 2020. Anh cùng với tay lái thay thế George Russell tiếp tục “khóa” hàng xuất phát đầu tiên cho Mercedes trong tuần thứ 2 liên tiếp tại Bahrain với một đội hình mới. Đây cũng là pole thứ 2 tại Bahrain cho tay lái #77 sau năm 2017.

Racing Point là đội thứ 3 mùa này giành podium kép

Chuỗi thành tích luôn xếp trên đồng đội của mình trong ngày phân hạng kể từ đầu sự nghiệp của Russell đã đi đến hồi kết ở con số 36 chặng liên tiếp (cân bằng chuỗi dài thứ 3 trong lịch sử F1). Anh trở thành tay lái người Anh thứ 25 tại F1 phân hạng ở hàng xuất phát đầu tiên trong một cuộc đua F1 và chỉ cách pole đầu tiên đúng 0,026s. Dù vậy Bottas đã không thắng trong 3 chặng xuất phát từ vị trí pole gần nhất của mình.

Max Verstappen cũng chỉ thua thành tích của Bottas 0,056s và xuất phát thứ 3, có lần thứ 13 mùa giải này nằm trong top 3 tay đua nhanh nhất mà chưa thể 1 lần đoạt pole. Max đều đứng thứ 3 trong cả 2 chặng đua tại Bahrain dù Red Bull chưa từng xuất phát trong top 4 tại đây ở kỷ nguyên hybrid turbo từ năm 2019 trở về trước.

Charles Leclerc xuất sắc đưa chiếc Ferrari đứng thứ 4 lần thứ 4 trong năm nay (sau Silverstone, Nurburgring và Portimão). Anh xuất phát thứ 12 trong 2 chặng gần nhất. Ở vị trí thứ 5 là Sergio Perez (Racing Point), cùng thứ hạng mà anh đạt được cách đây 7 ngày, trong chặng đua anh suýt giành podium.

Hạng 6 cho Daniil Kvyat là kết quả phân hạng tốt nhất của anh kể từ Azerbaijan GP 2019, cách đây 33 chặng đua. Tay lái người Nga đã có 3 lần lọt vào Q3 trong 4 chặng gần nhất, dù trước đó trong mùa giải này anh không thể làm được điều đó.

Podium F1 đầu tiên cho Ocon

Daniel Ricciardo xếp thứ 7, thấp hơn 1 bậc so với Bahrain GP. Trái ngược lại Carlos Sainz lại tăng 7 bậc so với cuộc đua tuần trước khi anh xuất phát thứ 8, nhưng đồng đội của anh, Lando Norris lại xuất phát thứ 15 chặng này.

Pierre Gasly xếp thứ 9, thấp hơn đồng đội Kvyat trong chặng thứ 3 năm nay (lần đầu sau 7 chặng đua). Alex Albon có lần thứ 3 không thể lọt vào Q3 sau 2 chặng đua tại Hungary và Anh. Cùng với đó, Sebastian Vettel cũng có chặng thứ 12 liên tiếp bị loại từ Q2.

Tại Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi lần thứ 3 vượt qua Q1 và cân bằng tỷ số phân hạng với đồng đội nhiều kinh nghiệm, Kimi Raikkonen, 8-8, khiến người chiến thắng cuộc đua nội bộ này chỉ có thể được xác định tại Abu Dhabi.

Nicholas Latifi lần đầu xếp trên đồng đội trong lượt chạy phân hạng với Jack Aitken (thứ 18) có chặng ra mắt thay thế Russell. Cả hai chiếc Haas có chặng thứ 5 liên tiếp đều rời cuộc chơi từ Q1.

Cuộc đua chính: Kỷ lục về thời gian chờ đợi dài nhất cho chiến thắng F1 đầu tiên được thiết lập

Chặng đua khó khăn khiến McLaren gặp bất lợi trong cuộc đua top 3 chung cuộc

Với 190 chặng xuất phát, không có tay đua nào tham dự nhiều chặng đua F1 hơn Perez trước khi giành được chiến thắng đầu tay trong lịch sử giải đấu. Perez là tay lái người Mexico thứ 2 đăng quang 1 chặng đua F1 - sau Pedro Rodriguez, về nhất tại Nam Phi GP 1967 và Belgian GP 1970.

Tay lái của Racing Point xếp cuối đoàn đua (thứ 18) ở vòng đầu tiên nhưng đã vươn lên dẫn đầu trong ⅓ cuối cuộc đua, từ vòng 64. Anh mới chỉ dẫn đầu 2 vòng đua trong 6 năm qua tại F1, nhưng chỉ trong tối Chủ nhật, Perez chạy 24 vòng cuối ở vị trí số 1.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Racing Point dưới cái tên hiện tại - trước đó khi còn là Jordan, họ đã từng về nhất 4 chặng đua: Bỉ 1998 (Damon Hill), Pháp và Italia 1999 (Heinz-Harald Frentzen) và Brazil 2003 (Giancarlo Fisichella).

“Báo hồng” là đội đua thứ 36 (riêng biệt) giành chiến thắng chặng, và là đội đua mới thứ 2 năm nay sau AlphaTauri tại Monza. Lance Stroll xếp thứ 3 giúp Racing Point có cả 2 chiếc xe trên podium lần đầu tiên kể từ chiến thắng 1-2 của Jordan tại Bỉ 1998 (Damon Hill và Ralf Schumacher).

Leclerc bị phạt 3 bậc xuất phát do gây ra va chạm

Về đích thứ 2 là Esteban Ocon, tay lái Renault có được podium đầu tiên, khi trước đó anh mới chỉ 3 lần về đích thứ 5 (thứ hạng cao nhất). Anh cũng là tay lái người Pháp thứ 23 trong lịch sử nằm trong top 3. Lần cuối 1 chiếc Renault nằm trong top 2 về đích là tại Australian GP 2010 với Robert Kubica. Sakhir GP cũng là chặng thứ 2 mùa này mà trên podium không có tay đua nào đã từng chiến thắng chặng trước đó. Tại Italian GP bao gồm Gasly, Sainz và Stroll.

Sainz có lần thứ 6 cán đích top 5 mùa này (lần thứ 4 trong 6 chặng), người đồng đội Norris chỉ cán đích thứ 10 và có chặng thứ 4 ghi điểm. Thành tích này khiến McLaren mất đi lợi thế 17 điểm so với Racing Point ở chặng trước và giờ họ đang bị dẫn 10 điểm trong cuộc đua top 3 bước vào chặng cuối.

Renault kiếm được 28 điểm nhờ vào podium của Ocon và chặng ghi điểm thứ 10 liên tiếp của Ricciardo (hạng 5), nhưng họ vẫn còn thua “báo hồng” và McLaren lần lượt là 22 và 12 điểm.

Điểm số đầu tiên và danh hiệu Driver of the Day an ủi cho Russell

Kvyat xếp hạng 7 và là thành tích tốt thứ 2 trong năm của anh (sau hạng 4 tại Imola). Bottas và Russell đứng thứ 8 và 9, đánh dấu lần đầu tiên kể từ German GP 2019 vắng bóng Mercedes trong top 7. Dù đánh mất chiến thắng trong tầm tay, Russell vẫn có được điểm số đầu tiên trong chặng xuất phát thứ 37. Anh cũng là người dẫn đầu nhiều vòng hơn trong năm 2020 so với tất cả tay đua ngoại trừ Hamilton và Bottas.

Verstappen có chặng thứ 5 trong sự nghiệp phải bỏ cuộc từ vòng đầu tiên, lần thứ 2 trong năm 2020. Leclerc cũng phải nhận DNF, chấm dứt chuỗi 7 chặng ghi điểm khiến Ferrari trắng tay ở chặng thứ 4 năm nay. Anh cũng sẽ phải nhận án phạt 3 bậc xuất phát tại Abu Dhabi GP do được trọng tài cuộc đua (stewards) cho là người gây ra vụ tai nạn vòng đầu tiên.

