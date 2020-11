Đua xe F1, phân hạng Turkish GP 2020: Chấn động "Báo hồng" Lance Stroll đoạt pole

Chủ Nhật, ngày 15/11/2020 11:41 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Cho dù vướng Covid-19 nhưng người hâm mộ thể thao tốc độ vẫn được đồng hành cùng giải Formula 1 được 13 chặng đua. Tuần này, đoàn đua tiếp tục tranh tài ở chặng đua thứ 14 được tổ chức tại đường đua Intercity Istanbul Park, tọa lạc tại quận Tuzla, thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sự kiện được diễn ra với tên gọi theo nhà tài trợ của chặng đua là Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên toàn cầu, đường đua Intercity Istanbul Park đã được Ban tổ chức thương thảo và đưa vào lịch trình mùa giải năm 2020. Trở lại sau 9 năm vắng bóng trên bản đồ F1, Intercity Istanbul Park chào đón đoàn đua bằng những cơn mưa liên tiếp từ ngày chạy luyện tập (Free Practice) cho đến ngày đua phân hạng.

Mưa như trút nước là điều mà chẳng tay đua nào thích thú, nhưng những cơn mưa tại Intercity Istanbul Park đã làm ngày đua phân hạng trở nên cực kỳ kịch tính. Trong cơn mưa như trút nước, tay đua Lance Stroll của đội đua Racing Point đã hóa vai thủy tinh, nhanh nhất cuộc thủy chiến để đoạt pole chặng đua Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 ở thành tích 1 phút 47 giây 765 ‰. Đây cũng là pole đầu tiên của tay đua này trong sự nghiệp ôm vô lăng F1.

“Báo hồng” Lance Stroll nhanh nhất cuộc thủy chiến đoạt pole Turkish GP 2020.

Trở lại với những diễn biến chính, tại thời điểm bắt đầu diễn ra buổi đua phân hạng Q1, trời vẫn đổ mưa xuống như đã làm tại vòng chạy tập luyện FP3. Nhiệt độ khu vực chỉ 11 độ C và nhiệt độ hấp thụ đường đua cũng chỉ đạt 13 độ C. Tốc độ gió không cao, chỉ đạt 6,1km/h nhưng độ ẩm lại lên đến 90%.

Nhà cung cấp Pirelli đem đến đường đua 03 loại lốp gồm C1 (lốp cứng viền trắng), C2 (lốp trung bình viền vàng) và lốp C3 (lốp mềm viền đỏ). Đồng thời luôn luôn có dự phòng 2 loại lốp đi mưa Inter (dùng khi mưa nhỏ) và Wet (dùng khi mưa lớn).

Các bộ lốp sử dụng tại chặng đua DHL Turkish Grand Prix 2020.

Mặc dù mưa khá nặng hạt nhưng chiến thuật lốp vẫn tách biệt ngay từ đầu. Verstappen, Norris, Perez, Sainz, Leclerc, Vettel, Magnussen, Stroll dùng bộ lốp Inter (dùng khi đi mưa nhỏ) và phần còn lại dùng bộ lốp Wet (dùng khi có mưa lớn).

Cuộc thủy chiến bắt đầu từ đây và diễn biến liên tục trong vòng 11 phút. Người nhanh nhất tạm thời liên tục thay đổi trên hệ thống ghi thành tích cho đến khi tổ trọng tài quyết định mở tín hiệu đèn đỏ tạm dừng đường đua. Lý do là do có quá nhiều tay đua bị trượt ra khỏi đường đua và cần phải dừng để xe an toàn kiểm tra.

Vòng đua phân hạng Q1 được tiếp tục sau đó 44 phút, tuy nhiên chỉ sau 3,5 phút tổ trọng tài lại phải tiếp tục mở tín hiệu cờ đỏ lần nữa bởi tay đua Albon trượt ra bãi sỏi nhưng rất nguy hiểm do nằm ngay vị trí góc cua tốc độ cao lại trong điều kiện trơn trượt.

Xe an toàn đã phải liên tục chạy kiểm tra an toàn đường đua

Tín hiệu đèn xanh trở lại khi thời gian của Q1 cũng chỉ còn 3,5 phút. Lần chạy cuối này thì tất cả tay đua đều đã chuyển sang sử dụng bộ lốp Wet. Verstappen đã chứng tỏ cho tất cả hiểu rằng, sự cân bằng của chiếc xe đua lợi hại như thế nào trong điều kiện thời tiết mưa, ẩm.

Đạt thành tích 1 phút 57 giây 485 ‰ , tay đua Verstappen của đội đua Red Bull đã trở thành tay đua nhanh nhất vòng phân hạng Q1. Người đồng đội Albon chậm hơn +1,946 giây xếp ngay sau đó và cũng nhờ mưa lớn mà nhà cựu vô địch Raikkonen bất ngờ xếp ở vị trí thứ 3 khi chậm hơn +3,764 giây.

Ở một diễn biến khác, chiếc W11 của đội đua Mercedes mất hẳn ưu thế làm nóng lốp và cân bằng trong điều kiện nhiệt độ xuống quá thấp. Điều này dẫn đến việc nhà đương kim vô địch suýt bị loại khỏi vòng phân hạng Q1 khi chỉ xếp ở vị trí thứ 14, chậm hơn người đứng đầu đến +10,114 giây.

Kết thúc vòng đua phân hạng Q1, tay đua Valtteri Bottas đã trở thành tay đua nhanh nhất. 5 tay đua có thành tích thấp nhất Q1 bị loại không được tham gia các vòng phân hạng Q2, Q3 và xếp thứ tự từ 16 đến 20 sau vạch xuất phát ở ngày đua chính thức gồm: Kevin Megnussen (đội đua Haas), Danill Kvyat (đội đua AlphaTauri), George Russell (đội đua Williams), Romain Grosjean (đội đua Haas), Nicholas Latifi (đội đua Williams).

Kết quả phân hạng Q1 (15 tay đua được tiếp tục vào lần phân hạng Q2):

Bước vào vòng phân hạng Q2, ở lượt chạy đầu tiên chiến thuật dùng lốp của các đội đua tiếp tục khác biệt nhau. Norris, Sainz, Perez sử dụng lốp Inter và phần còn lại tiếp tục dùng bộ lốp Wet. Mặc dù có thời gian phân hạng ít hơn vòng phân hạng Q1 nhưng 15 tay đua đều có số vòng chạy tính thời gian nhiều hơn và có lẽ là nhiều nhất các chặng đua của mùa giải này.

Các tay đua đã có tổng cộng đã có 6 lượt chạy tính thành tích, bảng hiển thị thông tin về thành tích liên tục nhảy múa sau mỗi khi có tay đua cán về vạch đích và lại tiếp tục chạy tính thời gian.

Verstappen tạm nhanh nhất lượt chạy đầu tiên, Stroll tạm nhanh nhất lần thứ 2, Verstapppen tự cải thiện thành tích và tạm nhanh nhất lượt chạy thứ 3. Từ lượt chạy lần thứ 4 đến lượt chạy cuối cùng (lần thứ 6) Verstappen liên tục cải thiện thành tích và nhanh hơn phần còn lại để trở thành tay đua nhanh nhất vòng phân hạng Q2 ở mức 1 phút 50 giây 293 ‰.

Người đồng đội Albon tiếp tục kèm sát khi chậm hơn +1,989 giây, trong khi đó nhà đương kim vô địch Hamilton lại ngoi lên được vị trí thứ 3 (chậm hơn +2,416 giây).

Tay đua còn lại của Mercedes là Bottas chịu chung số phận về điểm yếu của chiếc W11 trong thời tiết lạnh và chỉ xếp thứ 7 trên BXH Q2 (chậm hơn +3.474 giây). Còn Stroll gây bất ngờ khi kết thúc vòng chạy và vươn lên vị trí thứ 4 vòng phân hạng Q2 khi chậm hơn +3,079 giây.

Kết thúc vòng đua phân hạng Q2, Verstappen tiếp tục là tay đua nhanh nhất, 5 tay đua có thành tích thấp nhất Q2 bị loại không được tham gia vòng phân hạng Q3 và xếp thứ tự từ 11 đến 15 sau vạch xuất phát ở ngày đua chính thức gồm: Lando Norris (đội đua McLaren), Sebastian Vettel (đội đua Ferrari), Carlos Sainz (đội đua McLaren), Charles Leclerc (đội đua Ferrari), Pierre Gasly (đội đua AlphaTauri).

Kết quả phân hạng Q2:

Chiến thuật lốp tiếp tục có sự phân hóa ngay từ đầu của vòng phân hạng Q3. Chỉ có 12 phút để cạnh tranh thành tích nhanh nhất một vòng chạy để chiếm vị trí xuất phát cao nhất có thể trong ngày đua chính thức nhưng cả 10 tay đua đều thực hiện đến 4 lượt chạy và thay đổi lốp.

Ở lượt chạy đầu, chỉ Ocon và Perez sử dụng bộ lốp Inter, phần còn lại sử dụng bộ lốp Wet và Perez tạm dẫn đầu thành tích ở mức 1 phút 52 giây 037 ‰

Ở lượt chạy thứ 2, chỉ có Raikkonen và Perez sử dụng bộ lốp Inter và cả hai tay đua đều cải thiện thành tích.

Nhận thấy được vấn đề, một số tay đua còn lại cũng vào pit-stop để thay bộ lốp Inter để cạnh tranh trong lần chạy thứ 3. Trong khi đó Verstappen, Raikkonen, Ricciardo, Albon lại quay về bộ lốp Wet. Perez bất ngờ vươn lên vị trí nhanh nhất tạm thời ở lượt chạy này ở mức 1 phút 49 giây 321 ‰. Stroll chậm hơn +2,149 giây và Verstappen chậm hơn +3,005 giây.

Bước vào lượt chạy thứ 4, khi Perez không thể cải thiện thêm thành tích của chính mình thì Stroll đã thực hiện một vòng chạy flying lap không thể tuyệt hơn, vượt qua người đồng đội -1,566 giây. Người hâm mộ rất hồi hộp khi ở phía sau Verstappen chuẩn bị cán đích.

Cải thiện được trong phân đoạn S1 nhưng Verstappen lại không thể nhanh hơn trong S2 và S3. Mặc dù vẫn có cải thiện thêm nhưng bất ngờ là thành tích của Verstappen đã không đủ để trở thành người nhanh nhất.

Albon và Ricciardo cũng có một buổi thủy chiến thành công khi chia nhau hai vị trí xuất phát 4 và 5. Trong khi đó nhà đương kim vô địch không thể làm gì hơn với điểm yếu của chiếc W11 trong thời tiết quá lạnh và xuất phát ở vị trí thứ 6 tại ngày đua chính thức.

Như vậy là bất ngờ lớn đã xảy ra tại DHL Turkish Gp 2020, tay đua Lance Stroll đã trở thành người nhanh nhất ngày phân hạng, đoạt pole lần đầu tiên trong sự nghiệp F1 của mình và đem vị trí pole lần đầu tiên về cho đội đua Racing Point.

Kết quả vòng đua phân hạng Q3:

Lacen Stroll đã có một ngày phân hạng không thể xuất sắc hơn và chiếm ưu thế trong ngày đua chính thức ở vị trí xuất phát đầu tiên nhưng phía sau đó là một Verstappen luôn chực chờ bứt phá đối với bất kể tay đua nào. Perez ngay sau đó cũng thuộc diện “không phải dạng vừa” với phong cách rất rát trong thi đấu.

Có 2 tay đua nhóm dưới sẽ xuất phát trong tốp đầu và bộ đôi Mercedes lại tuột xuống nhóm dưới. Kết hợp với yếu tố thời tiết thất thường, độ ẩm cao sẽ gây ra nhiều ẩn số khó lường kịch tính cho đường đua Intercity Istanbul Park tại ngày đua chính thức.

Ngày đua chính thức (Race) của chặng đua này sẽ diễn ra từ 17 giờ 10 phút ngày 15 tháng 11 năm 2020 (giờ Việt Nam). Người hâm mộ có thể đón xem trực tiếp trên hệ thống truyền hình thể thao Fox Sport.

Cập nhật Tay đua Lando Norris của đội đua McLaren phải nhận án phạt trừ 5 bậc xuất phát và bị trừ 3 điểm giấy phép lái xe F1 từ tổ trọng tài do dính lỗi phớt lờ tín hiệu cờ vàng trong vòng phân hạng Q1. Trong khi đó người đồng đội Carlos Sainz nhận án phạt trừ 3 bậc xuất phát trong ngày đua chính thức từ tổ trọng tài do dính lỗi cản trở tay đua Perez ở góc cua số 2 và số 3 tại vòng đua phân hạng Q2. Như vậy là Sainz sẽ xuất phát tại vị trí thứ 15 và Norris sẽ xuất phát tại vị trí thứ 16.

