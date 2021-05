Đua xe F1, phân hạng Monaco GP: Ferrari “lột xác”, Leclerc gặp tai nạn vẫn đoạt pole

(Tin thể thao, tin đua xe F1) 15 giờ ngày 22/5/2021 (giờ địa phương), chặng đua liên tiếp lần thứ 5 của mùa giải Formula 1 đã diễn ra tại Circuit de Monaco, một đường đua được ghép nối từ những đường phố tại khu vực sầm uất trung tâm Monte Carlo thuộc công quốc Monaco.

Trải qua 4 chặng đua đầu tiên, các tay đua của đội đua Ferrari thường đã rất khó khăn khi chen vào tốp 3 phân hạng. Tuy nhiên khi bước chân đến Monaco (được xem là sân nhà), họ bỗng nhiên lột xác. Những cải tiến của họ đã đưa 02 tay đua của mình liên tiếp ngự ở trên cao từ đua thử đến đua phân hạng và đặc biệt nhất là pole cho Leclerc.

Leclerc (đội đua Ferrari) đoạt pole chặng đua Monaco GP 2021.

Trước khi diễn ra ngày đua phân hạng, mặc dù Ferrari có kết quả chạy thử tốt nhưng hầu hết các chuyên gia F1 và người hâm mộ vẫn không tin tưởng đội đua Ferrari sẽ nằm trong tốp đầu, nhưng thực tế diễn ra không như dự đoán. Họ đã thay nhau liên tục dẫn đầu để rồi tiến đến cái pole cho Leclerc.

Tại thời điểm bắt đầu diễn ra ngày đua phân hạng, nhiệt độ toàn khu vực Monaco đạt 18 độ C nhưng nhiệt độ hấp thụ đường đua lên đến 35 độ C. Độ ẩm đạt 71% và gió hướng Nam đạt tốc độ 2,8km/h, thấp hơn rất nhiều so với chặng đua trước (7,5km/h).

Trở lại với những diễn biến chính của ngày đua phân hạng, các bộ lốp chỉ định cho chặng đua này gồm các loại Hard C3, Medium C4, Soft C5. Và bộ lốp C5 là bộ lốp được hầu hết các tay đua sử dụng trong suốt ngày đua phân hạng.

Các bộ lốp chính sử dụng tại chặng đua Spanish GP 2021

Russell của đội đua Williams lăn bánh và chạy tính thời gian đầu tiên nhưng thành tích rất thấp, đến 1 phút 17 giây 580 ‰. Vòng phân hạng Q1 là vòng phân hạng sôi nổi, căng thẳng nhất tính từ đầu mùa giải đến nay.

Do đặc thù là đường đua đường phố, lại nhỏ hẹ, kết hợp với chiều dài ngắn nên hầu hết tay đua đều bị kẹt traffic (xe đông, ùn ứ). Đây cũng chính là lý do mà tất cả tay đua đều liên tục chạy không nghỉ gần như suốt thời gian diễn ra Q1. Bảng xếp hạng liên tục thay đổi vị trí làm người xem rất hồi hộp. Hết hơn nữa thời gian đầu, tay đua Bottas của đội đua Mercedes tạm dẫn đầu với thành tích nhanh nhất một vòng chạy là 1 phút 10 giây 938 ‰.

07 phút còn còn lại, người hâm mộ tiếp tục chứng kiến những vòng chạy liên tục không ngừng của các tay đua hòng tự cải thiện thành tích của mình và thoát khỏi 5 vị trí cuối bảng để được tiếp tục vào vòng phân hạng Q2. Tuy nhiên cho đến khi kết thúc, mặc dù Bottas không tự cải thiện thành tích nhưng vẫn không có tay đua nào vượt qua được thành tích trước đó của tay đua này.

Ở lượt chạy cuối cùng Leclerc cải thiện đến 0,5 giây leo lên áp sát Bottas. Verstappen của Red Bull cũng làm được tương tự nhưng vẫn chậm hơn đôi chút. Norris của McLaren và Sainz của Ferrari cũng có sự cải thiện nhưng chậm hơn người đứng đầu > 0,3 giây. Điều bất ngờ nhất là nhà đương kim vô địch Hamilton lọt ra khỏi tốp 6, xếp sau cả Gasly của đội AlphaTauri.

Kết thúc vòng phân hạng Q1, Valtteri Bottas trở thành tay đua nhanh nhất. 05 tay đua có thành tích thấp nhất Q1 bị loại không được tham gia các vòng phân hạng Q2, Q3 và xếp thứ tự từ 16 đến 20 sau vạch xuất phát ở ngày đua chính thức gồm: Yuki Tsunoda (đội đua AlphaTauri), Fernando Alonso (đội đua Alpine), Nicholas Latifi (đội đua Williams), Nikita Mazepin (đội đua Haas), Mick Schumacher (đội đua Haas).

Kết quả phân hạng Q1 (15 tay đua được tiếp tục vào lần phân hạng Q2):

Bộ lốp C5 tiếp tục là sự lựa chọn của 15 tay đua được vào vòng phân hạng Q2. Raikkonen là tay đua chạy tính thời gian đầu tiên và thành tích đạt được tương đối 1 phút 12 giây 018 ‰. Vẫn như những gì đã diễn ra tại vòng phân hạng trước, trong khoảngnữa thời gian đầu toàn bộ 15 tay đua lại tiếp tục hòa vào đường đua và lại tiếp tục điệp khúc liên tục chạy cho đến khi cần phải vào pit-stop để thay bộ lốp C5 mới.

Phần nữa thời gian còn lại của vòng phân hạng Q2 một lần nữa điệp khúc chạy liên tiếp. Nhà đương kim vô địch Hamilton cũng không ngoài guồng quay ấy. Sau khi bào 01 bộ lốp và rồi thay mới để tiếp tục bào lốp nhưng kết quả vẫn không khả quan. Trong khi người đồng đội và các tay đua nhóm trên nhóm giữa cải thiện vào hết tốp 6 thì Hamilton dừng chân ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Tại vòng chạy cuối cùng, Leclerc tự cải thiện và vươn lên đầu bảng thành tích ở mức 1 phút 10 giây 597 ‰ mà không còn tay đua nào vượt qua. Rất tiếc cho Verstappen chỉ chậm hơn +0,053 giây và Bottas chỉ chậm hơn +0,098 giây chia nhau hai vị trí 2 và 3.

Tay đua còn lại của Ferrari vươn lên vị trí thứ 4 khi chậm hơn +0,209 giây, Perez của đội đua Red Bull chậm hơn +0,422 giây xếp thứ 5 và Norris của đội đua McLaren vượt qua Hamilton xếp thứ 6 khi chậm hơn người đứng đầu +0,434 giây.

Vòng phân hạng này cũng chứng kiến cựu vương tốc độ Vettel của đội Aston Martin xếp vị trí thứ 9 và vào được vòng phân hạng Q3. Đây là một tín hiệu tốt cho tay đua này và cả đội đua.

Kết thúc vòng đua phân hạng Q2, tay đua Leclerc là tay đua nhanh nhất, 05 tay đua có thành tích thấp nhất Q2 bị loại không được tham gia vòng phân hạng Q3 và xếp thứ tự từ 11 đến 15 sau vạch xuất phát ở ngày đua chính thức gồm: Esteban Ocon (đội đua Alpine), Daniel Ricciardo (đội đua McLaren), Lance Stroll (đội đua Aston Martin), Kimi Raikkonen (đội đua Affa Romeo), George Russell (đội đua Williams).

Kết quả 10 tay đua nhanh nhất vòng phân hạng Q2

Bộ lốp C5 vẫn tiếp tục là lựa chọn của tất cả tay đua ngay trong lần xuất phát đầu tiên của vòng phân hạng Q3. Ngay từ lần chạy đầu tiên tay đua Max Verstappen đã ghi được thành tích rất cao 1 phút 10 giây 576 ‰, và không tay đua nào vượt qua được thành tích này ở vòng chạy đầu tiên.

Các tay đua tiếp tục có vòng chạy liên tục thứ 2 và Leclerc đã cải thiện và xô đổ được thành tích của Verstappen ở mức 1 phút 10 giây 346. Tay đua Bottas tạm chậm hơn +0,23 giây, trong khi đó người đồng đội Hamilton chật vật ở vị trí thứ 8 khi liên tục vướng traffic.

Ở vòng chạy liên tiếp thứ 2, Leclerc tạm thời nhanh nhất Q3 (hiển thị BXH)

Sự quyết tâm ăn thua đủ để giành vị trí cao nhất có thể tại Monaco là điều dễ hiểu, bởi đường đua nhỏ hẹp, khó vượt. Các tay đua tiếp tục có 1 lần pit-stop để có vòng chạy cạnh tranh cuối cùng. Tại vòng chạy này, khi thời gian phân hạng chỉ còn hơn 10 giây chưa tay đua nào vượt qua được thành tích trước đó của Leclerc. Verstappen đang nhanh nhất phân đoạn S2 thì chính Leclerc va vào tường chắn khiến cuộc đua ngay lập tức dừng lại sau tín hiệu cờ đỏ. Hamilton cũng đang vật lộn với bộ lốp, cố gắng ở vòng chạy cuối cùng nhưng cũng bất lực bởi sự số bất ngờ này.

Như vậy là vòng phân hạng Q3 hoàn thành ngay sau đó và Leclerc trở thành người nhanh nhất ngày đua phân hạng, đoạt pole chặng đua Monaco GP 2021.

Ngay sau tai nạn của Leclerc, đội Ferrari đã có kiểm tra bước đầu và thông báo có khả năng chiếc xe của Leclerc phải thay hộp số, điều này đồng nghĩa với việc sẽ bị trừ 5 bậc trên vạch xuất phát và Verstappen sẽ là người xuất phát đầu tiên trong ngày đua chính thức. Tuy nhiên trong đêm muộn, đội đua Ferrari đã thông báo lại không có ảnh hưởng nghiêm trọng và vị trí xuất phát đầu tiên trong ngày đua chính thức vẫn thuộc về Leclerc.

Các vị trí xuất phát ở 6 vị trí đầu tiên theo thứ tự thuộc về Verstappen (chậm hơn +0,230 giây); Bottas (chậm hơn +0,255 giây); Sainz (chậm hơn +0,265 giây); Norris (chậm hơn +0,274 giây) và Gasly (chậm hơn +0,554 giây).

Ở một diễn biến khác, nhà đương kim vô địch lần đầu tiên trong mùa giải này phải xuất phát ở vị trí thứ 7. Phát biểu sau ngày đua phân hạng Hamilton đã nói, chiếc xe hôm nay rất tệ và đặc biệt là bộ lốp – nó luôn trượt, trượt và trượt. Chúng tối đang gặp rất nhiều khó khăn với nó (bộ lốp lẫn xe) và ngày hôm nay Bottas đã làm tốt hơn rất nhiều.

Kết quả vòng đua phân hạng Q3 và 10 vị trí xuất phát đầu tiên ngày đua chính thức

Xuất phát ở những vị trí cao nhất có thể là một lợi thế không thể tốt hơn nhưng giữ cho cái đầu lạnh để khỏi va chạm vào tường chắn tại những góc cua ngặt liên tục lại là một thử thách không nhỏ đối với tay đua tại Monaco. Nếu trời sẽ đổ mưa như mong ước của Hamilton khi trả lời phỏng vấn thì mọi chuyện càng căng thẳng hơn, mọi chuyện, mọi tính toán, mọi vị trí đều có thể bị đảo lộn tất cả.

Ngày đua chính thức (Race) của chặng đua này sẽ diễn ra từ 20 giờ 00 phút ngày 23 tháng 5 năm 2021 (giờ Việt Nam). Người hâm mộ có thể đón xem trực tiếp trên hệ thống truyền hình thể thao Fox Sport.

