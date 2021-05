Đua xe F1, chạy thử Monaco GP: Ferrari gây bất ngờ, độc chiếm ngôi vị 1-2

Thứ Sáu, ngày 21/05/2021 11:25 AM (GMT+7)

(Tin đua xe F1, tin thể thao) Monaco GP trở lại sân chơi F1 sau một năm vắng bóng và dự báo sự trỗi dậy của một cựu vương.

FP1: Red Bull dẫn đầu, Ferrari buồn vui lẫn lộn

Dưới cái nóng như "chảo lửa" tại Monaco trong những ngày cuối tháng 5, người hâm mộ môn đua xe tốc độ vẫn đổ xô tới chứng kiến những diễn biến đầu tiên của chặng Monaco GP. Sergio Perez là người "mở hàng" khi nắm giữ thành tích tốt nhất ở FP1. Red Bull đang hướng đến chiến thắng tiếp theo ở Monaco sau thành tích năm 2018, có khởi đầu tốt với vòng chạy trên bộ lốp Soft trong những phút cuối cùng của Perez.

Bộ đôi Ferrari nhanh nhất ngày thứ 6

Tay lái Mexico hoàn thành 1 vòng sau thời gian 1 phút 12,487s, nhưng khoảng cách của top 3 chỉ là 0,161s. Carlos Sainz (Ferrari) trên bộ lốp Medium có thành tích thứ 2 ấn tượng, chậm hơn Perez 0,119s, theo sau là Max Vétappen với bộ lốp viền vàng tương đương, thua đối thủ "ngựa chiến" khoảng 0,04s.

Pierre Gasly trên bộ lốp Soft viền đỏ cũng đã thiết lập thành tích nhanh thứ 4 cho AlphaTauri, xếp trên bộ đôi của Mểcdes lần lượt là Lewis Hamilton (thứ 5) và Valtteri Bottas (thứ 6). Charles Leclerc, dành chặng đua này để tri ân huyền thoại tốc độ của Monaco, Louis Chiron, quyết tâm có được một kết quả tốt trong cuộc đua sân nhà năm nay. Dù vậy, lượt chạy FP1 của anh kết thúc chỉ sau 4 vòng với vấn đề liên quan đến hộp số.

Lando Norris bước vào chặng đầu tiên sau khi được ký hợp đồng dài hạn với McLaren, trên chiếc xe MCL35M với một ngoại hình bắt mắt tại Monaco, xếp thứ 7 trong khi đồng đội Daniel Ricciardo chỉ có được vị trí thứ 15. Sebastian Vettel, người từng đăng quang tại Monaco năm 2011 và 2017, đang dần thích nghi tốt hơn với Aston Martin khi đứng thứ 8 ở FP1 còn Lance Stroll chỉ có vị trí P11.

Nhà ‘bò húc’ có khởi đầu tương đối tốt

Tân binh Yuki Tsunoda có lần đầu tiên được trải nghiệm đường đua phố tại Monte Carlo trong sự nghiệp, giành hạng 9 cho AlphaTauri còn tay lái giàu kinh nghiệm nhất F1 hiện tại, Kimi Raikkonen hoàn thành top 10.

Alpine sau 2 chặng có kết quả tích cực lại khởi đầu thất vọng khi Fernando Alonso đứng thứ 13 và đâm vào tường ở cua cuối cùng khiến xe an toàn ảo xuất hiện. Esteban Ocon xếp thứ 16 chung cuộc. Williams ăn mừng chặng đua thứ 750 trong lịch sử giải đấu vào cuối tuần này, các tay đua George Russell và Nicholas Latifi có thiết kế mũ bảo hộ đặc biệt cùng thay đổi về ngoại hình chiếc FW43B, in tên của 100 người hâm mộ may mắn nhất trên phần halo của mình. Họ có khởi đầu không tệ với vị trí thứ 14 của Latifi.

FP2: "Ngựa chiến" 1-2 gây sốc, chủ nhà hưởng niềm vui

Leclerc bỏ lỡ gần như trọn vẹn FP1, nhưng đã có một lượt chạy thứ 2 thành công nhất trong một thời gian dài cho Ferrari. Tay lái của Ferrari chưa từng lọt vào Q3 trong cuộc đua sân nhà của mình nhưng anh đã có cơ hội rất lớn làm điều đó vào ngày thứ 7 tới. Leclerc đạt thành tích 1 phút 11,684s, nhanh nhất trong số 20 tay đua để dẫn đầu lượt chạy này.

McLaren với ‘diện mạo’ đáng chú ý tại Monaco

Sainz là người dẫn đầu cho tới thời điểm Leclerc hoàn thành được vòng đua trên, nhưng vẫn có được vị trí thứ 2 trong cả 2 lượt chạy đầu tiên của chặng này. Bộ đôi của Ferrari hơn kém nhau chỉ 0,112s và là những người duy nhất có thành tích dưới 1 phút 12 giây ở FP2.

Họ bỏ xa tay lái ở vị trí thứ 3, Hamilton tới 0,39s, trong khi khoảng cách tới Verstappen và Bottas ở hai thứ hạng kế tiếp chỉ nằm trong khoảng 0,33s. Norris đứng thứ 6 trên phiên bản MCL35M đặc biệt cho Monaco. Gasly tiếp tục có một thành tích cao với vị trí P7. Perez tự tin trên bộ lốp Medium nhưng không thể có một vòng chạy lý tưởng trên bộ lốp Soft nên chỉ có hạng 8 khiêm tốn. Theo sau là Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) tận dụng thời điểm ít xe xuất hiện trên đường để có được vòng chạy đủ nhanh cho vị trí thứ 9.

Williams đánh dấu chặng đua F1 thứ 750 trong lịch sử

Vettel duy trì một vị trí trong top 10 dù gặp đôi chút vấn đề về mắt ở thời điểm giữa lượt chạy. Hai "lão tướng" Raikkonen và Alonso xếp thứ 11 và 12, tiếp đến là hai tay lái trẻ Stroll và Ocon. Trong khi đó, Ricciardo vẫn tiếp tục chật vật với chiếc xe McLaren khi một lần nữa đứng thứ 15.

Tân binh Mick Schumacher có những trải nghiệm đầu tiên tại Monaco và đã có va chạm đầu tiên ở cua Massenet khiến anh bị nổ lốp và khiến cờ đỏ xuất hiện, kết thúc FP2 sớm 5 phút. Tsunoda cũng mắc sai lầm ở khu vực sector cuối gần bể bơi, khiến anh phải ngồi ngoài trong phần lớn thời gian.

Nhìn chung "ngựa chiến" Ferrari kết thúc ngày đầu tiên ngự trên đỉnh, họ có cơ hội lớn tạo nên "phép màu" tại Monaco năm nay nếu duy trì phong độ này trong ngày phân hạng quan trọng vào chiều thứ 7 này.

Kết quả chi tiết 2 phiên chạy ngày thứ 6:

FP1

FP2

