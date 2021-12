Đua xe F1 đón “tân vương” Max Verstappen, ly kỳ vụ kiện của Mercedes

Chặng Abu Dhabi, không thể không nhắc đến “người tuyết” Kimi Raikkonen, tay lái của Alfa Romeo đáng tiếc đã không thể hoàn thành cuộc đua do gặp sự cố nhưng người hâm mộ đã “trao” cho anh danh hiệu Driver of the Day cuối cùng với số lượng bình chọn lên đến 42,8%. Một lời chào đẹp cho người Phần Lan bay, khi anh kết thúc sự nghiệp F1 kéo dài 349 chặng xuất phát, 27 chiến thắng, 103 podiums, 18 poles và chức vô địch F1 năm 2007 cùng Ferrari đáng nhớ.