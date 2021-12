Đua xe F1 phân hạng Abu Dhabi GP: Verstappen và Red Bull "mở tỷ số" trận chung kết

FP3: Hamilton duy trì lợi thế, Verstappen chờ “thời cơ vàng”

Tiếp theo kết quả tại FP2 tối thứ 6, Lewis Hamilton một lần nữa đạt thành tích nhanh nhất ở lượt chạy chuẩn bị cuối cùng trên trường đua Yas Marina. DIễn ra trong điều kiện ban ngày, nhiệt độ đường đua cao hơn, yếu tố không tương thích với lượt chạy phân hạng vào buổi tối, hầu hết các tay đua bắt đầu FP3 trên các bộ lốp cứng. Bộ đôi của Red Bull lựa chọn lốp Medium trong khi Mercedes sử dụng lốp Soft ngay từ đầu.

Kết quả chi tiết FP3

Sau gần nửa giờ đồng hồ, Hamilton đã thiết lập vòng chạy nhanh nhất – 1 phút 23,274s, nhanh hơn đồng đội Valtteri Bottas tới 0,751s và hơn Red Bull trên bộ lốp Medium hơn 1,5s. Hai chiếc “mũi tên bạc” không cải thiện được ở những phút kế tiếp khi các đối thủ bắt đầu chạy lốp Soft. Trong khi Verstappen cải thiện lên P2, nhưng vẫn thua đối thủ trực tiếp tới 0,2s với 2 vòng chạy lỗi: một lần phanh khóa bánh ở cua 6 và một lần lỗi oversteer ở cua 9.

Sergio Perez xếp thứ 4 trên chiếc Red Bull thứ 2, theo sau là Lando Norris (McLaren) với nỗ lực ở vòng cuối cùng. Bộ đôi AlphaTauri tiếp tục có thành tích 1 vòng ấn tượng, đều góp mặt trong top 10 ở vị trí thứ 6 và 7 với lốp Medium.

Charles Leclerc và Carlos Sainz cũng chỉ sử dụng Hard và Medium nhưng đã giành được P8 và P10. Xen giữa bộ đôi của Ferrari là Daniel Ricciardo (McLaren). Esteban Ocon (Alpine) sau một FP2 đáng nhớ, chỉ có được P12 khiêm tốn với lốp Medium.

Lượt chạy phân hạng: Red Bull “liều ăn nhiều”, pole thứ 10 cho Verstappen

Sự cố ‘cột trụ’ khiến cờ đỏ xuất hiện ở Q1

So với FP3 trước đó, nhiệt độ đường đua đã giảm đáng kể từ 39 độ C xuống 29 độ C khi bắt đầu Q1. Verstappen là người thiết lập thời gian đầu tiên trong nhóm dẫn đầu, đạt thành tích 1 phút 23,6s và đã cải thiện xuống còn 1 phút 23,322s trong vòng thứ 2. Tuy nhiên, người nhanh nhất lượt chạy, không có gì bất ngờ, là Hamilton, đạt thành tích hơn đối thủ 0.056s. Bottas tiếp tục đứng thứ 3 trong khi Perez chỉ xếp P5 sau vòng chạy tốt của Norris.

Lượt chạy đã bị phất cờ đỏ khi còn hơn 6 phút do chiếc xe Haas của Mick Schumacher đâm vào cột ở góc cua cuối khiến nó nằm trên đường đua và Norris đâm phải khi chạy qua sau đó, may mắn là không có sự cố lớn nào xảy ra. Ngay khi trở lại, Sebastian Vettel (Aston Martin) đã phải dốc toàn lực để vượt qua Q1 khi đang nằm trong top cuối và có vòng chạy bị cản trở bởi Ocon trước đó.

Red Bull quyết định xuất phát lốp Soft

Cuối cùng, tay lái người Đức đã “sống sót” vào Q2 ở vị trí P15. 5 cái tên bị loại lần lượt là bộ đôi Williams, với Nicholas Latifi bất ngờ xếp trên George Russell cùng bộ đôi Hass – Schumacher và Nikita Mazepin và “người tuyết” Kimi Raikkonen sẽ xuất phát P18 trong chặng cuối cùng sự nghiệp F1.

Bước vào Q2, Mercedes và Red Bull cùng một số tay lái khác đều chọn lốp Medium với tính toán xuất phát cuộc đua chính tối Chủ nhật. Kết quả vòng chạy đầu tiên, Hamilton và Verstappen chỉ hơn kém nhau 0,004s. Tuy nhiên tay lái #33 lại “phá hỏng” bộ lốp dự tính xuất phát đó sau pha phanh khóa bánh ở cua 1, điều đó khiến đội đua phải cân nhắc một chiến thuật khác cho anh.

Mọi thứ đảo chiều trong vòng thứ 2 khi phần lớn các tay đua chọn lốp Soft, trong đó có Ferrari và cả Red Bull. Nhờ đó Verstappen có thành tích nhanh nhất Q2 – 1 phút 22,800s còn Perez đứng thứ 3. “Bò húc” có chiến thuật chơi “tất tay” trong chặng đua quyết định này. Những phút cuối tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi khi traffic xuất hiện ở vòng chuẩn bị khiến không ít tay đua không có được vòng chạy như ý muốn.

Các tay đua dồn sát nhau trong vòng chuẩn bị cuối Q2

Fernando Alonso và Vettel tỏ rõ sự không hài lòng với sự cố đó khi lần lượt xếp thứ 11 và 15 ở Q2. Pierre Gasly, Lance Stroll và Antonio Giovinazzi là ba người còn lại không thể lọt vào Q3. Aston Marton thể hiện một phong độ thất vọng trong những chặng đua cuối cùng năm 2021.

Red Bull tiếp tục táo bạo trong vòng đầu tiên ở Q3 khi để Perez chạy trước hỗ trợ Verstappen núp gió trên đoạn thẳng thứ 2 giữa cua 7 và 9 ở sector 2, nơi Mercedes có lợi thế về sức mạnh động cơ so với Red Bull. Chiến thuật này đã phát huy tác dụng khi Verstappen chạy ngang ngửa ở sector 1, nhanh hơn đáng kể tại sector 2-3 so với tay lái #44. Điều đó giúp anh có kỷ lục mới 1 phút 22,109s, trong khi Hamilton chậm hơn… 0,5s ở P2.

Norris bất ngờ đứng P3 vòng phân hạng

Bottas gây thất vọng khi chậm hơn Verstappen hơn 1s, giúp cho Perez tự tin hơn trong vòng chạy tính giờ của mình sau khi hỗ trợ đồng đội, và xếp trên tay lái Phần Lan. Cách biệt hơn 0,5s là quá lớn, kể cả với Hamilton để có thể san lấp trong vòng chạy cuối cùng.

Thậm chí, Mercedes còn không áp dụng chiến thuật giống đối thủ, khi để Hamilton chạy “một mình”. Vì thế, anh chỉ rút được 0,2s (còn Verstappen không cần cải thiện) và chấp nhận P2 nhưng với lợi thế lốp Medium bền hơn trong cuộc đua chính.

Phía sau Bottas không thể cải thiện, rơi xuống hạng 6 trong khi Perez cũng chỉ vươn lên P4 do thành tích xuất sắc của Norris đưa tay lái trẻ của McLaren xếp thứ 3 ấn tượng. Xen giữa Perez và Bottas là Carlos Sainz, một vị trí sẽ giúp “ngựa chiến” Ferrari dễ đua hơn trong cuộc đua top 3 với McLaren, khi Leclerc cũng giành hạng 7 so với P10 của Ricciardo. Yuki Tsunoda và Ocon là hai cái tên còn lại trong top 10, một kết quả gần như đảm bảo P5 của Alpine trước AlphaTauri.

Verstappen giành được pole thứ 10 của mùa giải, hoàn thành 50% nhiệm vụ tại chặng đua cuối cùng. Tuy nhiên, cuộc đua tối Chủ nhật sẽ quyết định tất cả danh vọng của năm 2021, và chắc chắn sẽ là một sự kiện không thể bỏ lỡ vào lúc 20h tối nay.

Kết quả chi tiết vòng phân hạng Abu Dhabi GP 2021:

