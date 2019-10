“Độc cô cầu bại” Duy Nhất đụng "đá tảng" ở ONE Championship: Đối thủ siêu hạng

Thứ Ba, ngày 29/10/2019 08:36 AM (GMT+7)

(Tin võ thuật) “Tượng đài Muay Việt” Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ gặp phải thử thách rất lớn trong lần thứ 2 tiến đánh võ đài MMA số 1 châu Á ONE Championship khi đối đầu với nhà vô địch người Nhật Bản Yuta Watanabe.

Sau hàng loạt thành công ở đấu trường nghiệp dư trong đó có 7 chức vô địch thế giới, Nguyễn Trần Duy Nhất bắt đầu dấn thân vào con đường chuyên nghiệp từ năm 2015 bằng chiến thắng vang dội trước “Hoàng tử Muay Pháp” Victor Pinto tại giải đấu chuyên nghiệp Thai Fight.

Duy Nhất có trận đại chiến hấp dẫn tại ONE Championship vào tháng 11 tới đây

Sau đó, anh tiếp tục gây tiếng vang với 2 chiến thắng thuyết phục liên tiếp ở giải Vô địch Lethwei thế giới – đấu trường võ thuật được ví von là khốc liệt bậc nhất thế giới.

Đặc biệt hồi tháng 9 vừa qua, võ sĩ có biệt danh “Độc cô cầu bại” của làng Muay Việt tiếp tục gây chấn động bằng chiến thắng knock-out trước đối Azwan Che Wil (Malaysia) ngay lần đầu thượng đài tại ONE Championship, đấu trường võ thuật tổng hợp lớn nhất châu Á.

Tin vui đến với người hâm mộ võ thuật khi vào ngày 22/11 tới đây, Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ tiếp tục thượng đài trong sự kiện ONE: EDGE OF GREATNESS của ONE Championship diễn ra ở nhà thi đấu Singapore Indoor Stadium (Singapore).

Yuta Watanabe (quần trắng) hứa hẹn là đối thủ đáng gờm

Trận đấu tới hứa hẹn sẽ vô cùng khó khăn với võ sĩ của Việt Nam khi đối thủ là Yuta Watanabe - Nhà vô địch của rất nhiều giải đấu danh giá như: MAJKF, J-Network, WPMF Super Bantamweight Championships. Gần đây nhất, võ sĩ người Nhật Bản còn chinh phục thành công giải WMC Muay Thai Open, một trong những sự kiện của WMC lâu đời, giàu truyền thống và được đánh giá cao bậc nhất tại Thái Lan.

Yuta Watanabe có sải tay dài, chiều cao nổi trội so với nhiều đối thủ cùng hạng cân và khả năng tận dụng lối đánh tỉa ăn điểm vô cùng khó chịu. Với 19 trận thắng trong tổng số 21 trận đấu chuyên nghiệp, võ sĩ này cũng có lợi thế lớn về kinh nghiệm trận mạc so với Duy Nhất.

Sự kiện ONE: EDGE OF GREATNESS với tâm điểm là trận bảo vệ đai Muay vô địch thế giới hạng Bantamweight

Trận đấu được xem là tâm điểm của sự kiện ONE: EDGE OF GREATNESS là trận bảo vệ đai Muay vô địch thế giới hạng Bantamweight giữa huyền thoại Nong-O Gaiyanghadao và kẻ thách thức khá xuất sắc Saemapetch Fairtex.