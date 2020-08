Djokovic được bảo vệ nghiêm ngặt ở Mỹ, đội an ninh giám sát 24/24

Thứ Hai, ngày 24/08/2020 00:15 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, Tin tennis) - Djokovic cùng nhiều tay vợt khác đang được bảo vệ cẩn mật trước ngày khởi tranh US Open 2020.

Djokovic là tay vợt duy nhất trong nhóm “Big 3” bay đến Mỹ để tranh tài ở Cincinnati Masters 1000 và US Open. Tất cả các tay vợt và đội ngũ liên quan được yêu cầu tuân thủ những quy tắc an toàn một khi họ đến New York.

Djokovic là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Cincinnati năm nay

HLV của Djokovic, Goran Ivanisevic, người đi cùng tay vợt số 1 thế giới với trong chuyến bay đến Mỹ, mới đây đã chia sẻ một vài cảm nghĩ về tình hình phòng chống dịch bệnh ở giải năm nay. Theo Ivanisevic, những người chịu trách nhiệm đã theo sát “tới từng bước chân” của mỗi tay vợt tham gia giải.

“Thật đáng tiếc, ở một nơi đẹp thế này mà chúng tôi bị bao bọc kỹ quá. Bảo vệ ở khắp nơi, 24/24, chúng tôi chẳng thể đi đâu được. Thậm chí ngay trước cửa nhà, bảo vệ theo sát chúng tôi tới từng bước chân, chừng nào chúng tôi còn ở đây”, Ivanisevic nói.

Djokovic mới đây đã phản pháo những chỉ trích của truyền thông về việc anh tổ chức Adria Tour và gây ra nhiều ca nhiễm Covid-19. “Tôi không cho rằng mình đã làm gì xấu. Tôi thực sự cảm thấy thương xót những người bị nhiễm. Liệu tôi có phải mang tội với bất kỳ ai khác mắc bệnh ở Serbia, Croatia hay không? Tất nhiên là không.

Tất nhiên giải đã có thể được tổ chức theo cách an toàn hơn, nhưng liệu tôi có đáng bị đổ lỗi mãi mãi vì đã làm sai không? Nếu mọi người cứ chỉ trích, tôi chấp nhận thôi, vì đó là cách duy nhất tôi có thể làm. Dù bạn có đánh giá công bằng hay không, nhưng tôi vẫn biết rằng ý định tổ chức giải là đúng đắn. Nếu tôi có cơ hội tổ chức Adria Tour một lần nữa, tôi vẫn sẽ làm".

Với việc Roger Federer và Rafael Nadal không tham dự giải năm nay, Djokovic được cho là ứng viên số 1 cho chức vô địch ở Cincinnati Masters 1000 và US Open. Tay vợt Serbia cho hay việc Nadal và Federer không dự mùa sân cứng Bắc Mỹ là một trong những lý do khiến anh có mặt tại New York.

Djokovic cũng thừa nhận rằng một trong những mục tiêu chính của anh là vượt qua kỷ lục số tuần giữ vị trí số một thế giới. Federer đang giữ kỷ lục này với 310 tuần, nhiều hơn 28 tuần so với Djokovic.

Ở Cincinnati năm nay, Djokovic đăng ký tranh tài ở cả hai nội dung đánh đơn và đôi nam. Ở trận ra quân, tại nội dung đôi, Djokovic sẽ đánh cặp với đàn em đồng hương Serbia - Filip Krajinovic (dự kiến lúc 1h sáng 24/8, giờ Việt Nam) để đối đầu cặp VĐV nước chủ nhà Mỹ Tommy Paul và Frances Tiafoe.

