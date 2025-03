Đại chiến bóng chuyền nữ VN: Đội Kiều Trinh thể hiện đẳng cấp trước Thanh Thúy – Ngọc Hoa

Chiều ngày 7/3, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam hướng sự tập trung vào trận bán kết 1 giải bóng chuyền nữ Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2025 đang diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Đây là màn thư hùng giữa hai đội bóng hàng đầu Việt Nam là Binh chủng Thông tin và VTV Bình Điền Long An.

Kiều Trinh cùng đồng đội giành vé vào chung kết

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội đều tung ra lực lượng mạnh nhất với nhiều cái tên nổi tiếng. Binh chủng Thông tin có sự góp mặt của Kiều Trinh, Nguyễn Thị Phương, Phạm Thị Hiền hay chuyền hai Lâm Oanh. Trong khi đó, Long An có bộ đôi Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, cùng chuyền hai Kim Thoa và libero Khánh Đang.

Với khả năng phòng thủ hàng sau lẫn hàng chắn thi đấu rất ấn tượng, Binh chủng Thông tin vượt lên dẫn trước đến 12-6. Thanh Thúy có những pha ghi điểm liên tiếp để giúp đội nhà rút ngắn đáng nể cách biệt xuống còn 16-19. Dù vậy, Kiều Trinh và đồng đội tiếp tục chơi hay để thắng set đầu 25-16.

Sang set thứ 2, HLV Thái Quang Lai quyết định tung Đặng Thị Kim Thanh vào sân. Sự có mặt của phụ công xinh đẹp này ngay lập tức giúp lối chơi của VTV Bình Điền Long An có sự cải thiện giúp thế trận cân bằng hơn. Hàng sau của Binh chủng Thông tin tấn công hiệu quả, nổi bật là những cú dứt điểm của Nguyễn Thị Phương và Kiều Trinh giúp đội bóng này tiếp tục vượt lên dẫn trước với khoảng cách 5 điểm.

Mặc dù Long An đã rất nỗ lực để rút ngắn cách biệt xuống còn 20-22 nhưng Binh chủng Thông tin vẫn là đội thi đấu tốt hơn để thắng 25-20.

Kiều Trinh và đồng đội khởi đầu set 3 đầy tưng bừng để dẫn trước 6-0. Càng chơi càng hay, các cô gái Binh chủng Thông tin nới rộng cách biệt lên thành 17-9. Đúng lúc này, đội nữ Long An với đầu tàu là Ngọc Hoa bất ngờ bừng tỉnh, thi đấu cực hay để rút ngắn tỉ số chỉ còn 17-18 trước khi cân bằng tỉ số 23-23. Ở thời điểm quyết định, Thanh Thúy và Trà My ghi 2 điểm số quan trọng giúp Long An thắng ngược 28-26, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 sau 3 set đấu.

Set 4 diễn ra cực kỳ giằng co với những màn ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Cuối set, những pha chắn bóng ăn điểm liên tiếp của các cô gái Binh chủng Thông tin giúp đội bóng này vượt lên, trước khi thắng 25-21, qua đó thắng chung cuộc với tỉ số 3-1.

Đối thủ của Binh chủng Thông tin ở trận chung kết sẽ là đội bóng giành chiến thắng trong trận bán kết 2 diễn ra vào lúc 16h ngày 8/3 giữa đội chủ nhà LPBank Ninh Bình và Vietinbank. Trong khi đó, trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 9/3.