Chuyển nhượng trong thể thao Việt Nam: Còn nhiều vấn đề bất cập

Cần cơ chế bảo vệ các lò đào tạo Chính vì hệ thống chuyển nhượng thiếu minh bạch, các CLB thấp cổ bé họng vốn dựa vào lò đào tạo địa phương ngày càng trở nên khốn đốn. Những cái tên của ngày cũ như Đồng Tháp, Long An, Nam Định, SLNA đều đang đi vào ngõ cụt vì thiếu kinh phí, vì không thể bán cầu thủ và tái đầu tư cho đội bóng như quy luật thông thường. Đồng Tháp đã xuống đến hạng nhì Quốc gia, Long An chơi ở hạng nhất, Nam Định lên xuống V-League như đi chợ. Mới nhất, SLNA chạm đáy V-League 2021 trong sự ngỡ ngàng và chua sót của tất cả. Trong khi các cầu thủ xứ Nghệ bằng cách này, cách khác đang tung hoành khắp nơi, thì cái nôi của họ lại đứng trước nguy cơ phải xuống hạng Nhất lần đầu tiên trong lịch sử. Ở châu Âu, các CLB luôn phải trả tiền phí đào tạo cho các CLB đầu tiên của các cầu thủ sau mỗi vụ mua bán. Những khoản phí đó dù ít hơn nhiều so với phí chuyển nhượng, nhưng cũng đủ giúp các CLB nhỏ tiếp tục sống và tiếp tục “đãi cát tìm vàng” cho cả nền bóng đá.