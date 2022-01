Chuyển nhượng chóng mặt bóng chuyền nữ VN: Dàn hot girl thi nhau gây “bão”

Ngay sau khi giải vô địch quốc gia 2021 kết thúc, thị trường chuyển nhượng bóng chuyền nữ Việt Nam lập tức trở nên cực nóng khi liên tiếp những bản hợp đồng chất lượng, đình đàm được công bố. Trong đó, Ninh Bình Doveco là đội bóng có những hoạt động mạnh mẽ và rầm rộ nhất.

Phụ công tài sắc Lê Thanh Thúy đầu quân Ninh Bình Doveco từ Ngân Hàng Công Thương

Không chỉ chia tay 3 trụ cột ở mùa giải trước là Phạm Thị Mỹ Thu, Lê Thị Mỹ Xuyên và Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Ninh Bình Doveco thành công giữ chân cái tên quan trọng nhất đội hình, đó là đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền đến hết năm 2022. Song song đó, đoàn quân của HLV Thái Thanh Tùng liên tiếp công bố những bản hợp đồng mới làm “chao đảo” làng bóng chuyền nước nhà.

Mở màn là chữ ký của Lê Thanh Thúy, cựu đội trưởng của Ngân Hàng Công Thương. Sở hữu chiều cao 1m80 cùng sức bật đà lẫn tầm chắn đều trên 3m, nữ VĐV sinh năm 1995 được xem là một trong những phụ công hay và toàn diện nhất hiện nay. Kinh nghiệm cũng là điểm mạnh của Thanh Thúy khi cô có nhiều năm liền khoác áo tuyển quốc gia.

Nguyễn Thị Trinh (số 15) cũng chia tay Đắk Lắk để về Ninh Bình

Tiếp đó, Ninh Bình Doveco mang về thêm một phụ công tài sắc khác, đó là Nguyễn Thị Trinh. Ở mùa giải trước, phụ công sinh năm 1997 chính là một trong hai trụ cột quan trọng nhất của đội bóng Đắk Lắk (cùng với Hmia Ê ban). Cao 1m80 cùng tầm chắn 2m85 và sức bật gần 3m, nữ VĐV 24 tuổi gây ấn tượng mạnh với khả năng chắn bóng hiệu quả, phát bóng khó chịu hay kiến tạo sau đầu hay.

Có thêm Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh, Ninh Bình Doveco không chỉ có người “chia lửa” với Bích Tuyền, tạo nên 3 mũi tấn công đa dạng mà còn có một hàng chắn rất lợi hại. Điều này giúp đoàn quân của HLV Thái Thanh Tùng không còn là “đội bóng 1 người” mà sẽ trở thành ứng viên rất nặng ký cho chức vô địch.

Chủ công Đinh Thị Thúy đang là cái tên "hot" trên thị trường chuyển nhượng

Ninh Bình Doveco còn được cho rằng đang chuẩn bị có thêm sự phục vụ của Đinh Thị Thúy, chủ công đội trưởng tài năng của Kinh Bắc Bắc Ninh. Tuy nhiên theo chia sẻ mới đây, Đinh Thị Thúy cho biết cô đang trong quá trình thanh lý hợp đồng với đội bóng cũ và chưa có quyết định chính thức về bến đỗ mới của mình.

Thậm chí một số dự đoán còn cho rằng chủ công sinh năm 1998 cũng có thể sẽ chọn khoác áo Ngân Hàng Công Thương, đội bóng đang gặp khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng bởi mối thâm tình với HLV Phạm Thị Kim Huệ.

Đinh Thị Trà Giang cũng chưa có bến đỗ mới sau khi chia tay Thanh Hóa

Cao 1m77, sức bật lẫn tầm chắn đều trên 2m90 cùng những cú đập sấm sét, có chỗ đứng vững chắc trong làng bóng chuyền nước nhà, Đinh Thị Thúy chắc chắn sẽ giúp đội bóng nào có được cô tăng sức mạnh tấn công một cách đáng kể.

Một cái tên “hot” khác cũng chưa có bến đỗ mới là phụ công Đinh Thị Trà Giang. Do gặp khó khăn về kinh tế, EDU Capital Thanh Hóa đã phải chấp nhận để trụ cột số 1 của mình ra đi theo dạng tự do. Tuy nhiên, mức lương 30-35 triệu đồng/tháng của Trà Giang sẽ không phải là vấn đề với các đội bóng lớn.

Mới đây nhất, thị trường chuyển nhượng một lần nữa “dậy sóng” khi chuyền hai xinh đẹp và tài năng của bóng chuyền nữ Việt Nam là Nguyễn Thu Hoài cũng đã quyết định rời Ngân Hàng Công Thương để khoác áo Bamboo Bamboo Airways Vĩnh Phúc, đội bóng giàu tham vọng, có tiềm lực mạnh về tài chính và vừa giành suất thăng hạng.

Hoa khôi Thu Hoài chính thức khoác áo Bamboo Bamboo Airways Vĩnh Phúc với bản hợp đồng tiền tỷ

Ở mùa giải trước, Thu Hoài suýt đã về thi đấu cho đội bóng này với số tiền “lót tay” lên đến 3 tỷ đồng trong 3 năm. Về đội bóng mới, Thu Hoài sẽ chơi bên cạnh những đàn chị giàu kinh nghiệm như Hà Thị Hoa, Đào Thị Huyền hay Trần Thu Trang cùng dàn sao trẻ, tài năng và xinh đẹp Phạm Thị Lệ Thảo hay Trần Thị Mỹ Hằng.

Với việc các đội bóng đang ra sức “chạy đua vũ trang”, mùa giải bóng chuyền 2022 được dự báo sẽ vô cùng hấp dẫn. Mặt khác, giới chuyên môn lẫn người hâm mộ vẫn đang háo hức chờ đợi những “bom tấn” tiếp theo trên thị trường chuyển nhượng.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chuyen-nhuong-chong-mat-bong-chuyen-nu-vn-dan-hot-girl-thi-nha...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chuyen-nhuong-chong-mat-bong-chuyen-nu-vn-dan-hot-girl-thi-nhau-gay-bao-c28a22898.html