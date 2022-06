Bóng chuyền nữ VĐQG 2022 có bảng “tử thần”, đối thủ của Thanh Thúy “khủng” ra sao?

Do mùa giải trước 2 đội bóng nam, nữ của Long An không tham dự và không bị xuống hạng vì lý do khách quan, giải VĐQG 2022 tăng lên thành 11 đội nam và 11 đội nữ, đồng thời có 2 đội phải xuống hạng. Bên cạnh đó, việc bóng chuyền Việt Nam quyết định cho sử dụng ngoại binh khiến cuộc “chạy đua vũ trang” giữa các đội bóng trước mùa giải mới càng trở nên sôi nổi và nhận được sự quan tâm rất lớn.

Ngọc Hoa tái xuất sát cánh cùng Trần Thị Thanh Thúy trong màu áo VTV Bình Điền Long An

Chưa dừng lại đó, bóng chuyền nước nhà tiếp tục “dậy sóng” sau khi buổi bốc thăm, chia bảng các nội dung nam/nữ tại giải bóng chuyền VĐQG năm nay được công bố.

Bởi lẽ, ở bảng A của bóng chuyền nữ trở thành bảng đấu “tử thần” khi góp mặt chủ nhà Ninh Bình Doveco, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, VTV Bình Điền Long An, Kinh Bắc - Bắc Ninh và Thái Bình. Đây đều là những đội bóng có sự đầu tư mạnh của mùa giải năm nay, sở hữu dàn VĐV trong nước và ngoại binh cực kỳ “khủng”.

Là đội bóng mới trở lại giải VĐQG sau 1 năm vắng bóng vì ảnh hưởng của Covid-19, VTV Bình Điền Long An vẫn được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Không chỉ đón sự trở lại của chủ công số 1 Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy sau chuyến xuất ngoại sang Nhật Bản, đội bóng miền Tây duy nhất của giải còn gây phấn khích khi đón chào sự trở lại của “huyền thoại” Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

Phụ công tài năng và xinh đẹp Lê Thanh Thúy là một trong những tân binh chất lượng gia nhập Ninh Bình Doveco

Bộ đôi này còn nhận sự hỗ trợ từ phụ công tân binh xinh đẹp và tài năng Đinh Thị Trà Giang, hứa hẹn tạo nên “tam tấu” đáng xem tại giải.

Xét về dàn nội binh chất lượng, Ninh Bình Doveco thậm chí còn được đánh giá cao hơn khi đội bóng này “tậu” một lúc 5 cái tên đình đám là Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Lưu Thị Huệ, phụ công Lê Thanh Thúy, libero Bùi Vũ Thanh Tuyền. Với dàn tân binh đã thành danh, cộng với tay đập khét tiếng Nguyễn Thị Bích Tuyền trong đội hình, Ninh Bình Doveco chắc chắn sẽ khiến tất cả các đội bóng khác phải e dè.

Tiếp đến, đương kim á quân quốc gia CLB Hóa chất Đức Giang Hà Nội như “hổ mọc thêm cánh” khi vừa bỏ số tiền lớn để chiêu mộ thành công Moma Bassoko, đối chuyền số 1 của Cameroon từng 3 lần vô địch Châu Phi. Tay đập sinh năm 1993 này còn đã từng tham gia giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2014 tại Ý và Olympic Rio 2016.

CLB Hóa Chất Đức Giang chiêu mộ thành công Moma Bassoko, đối chuyền số 1 của Cameroon từng 3 lần vô địch Châu Phi.

Trong khi đó, đội bóng Kinh Bắc - Bắc Ninh cũng tỏ ra không hề kém cạnh khi thành công mang về đội hình hai ngoại binh chất lượng của Thái Lan là phụ công Chitaporn Kamlangmak và đối chuyền Chompunuch Chitsabai.

Với sức mạnh nhân sự cực “khủng” mà các đội bóng trên đang sở hữu, mỗi cuộc so tài ở bảng A “tử thần” hứa hẹn là một trận “siêu kinh điển” vô cùng hấp dẫn và rất đáng để chờ đợi.

Giải bóng chuyền VĐQG 2022 sẽ thi đấu tại 2 địa điểm là Ninh Bình và Vĩnh Phúc, các đội bóng bảng A nam/nữ thi đấu tại Ninh Bình từ 6-13/7, trong khi các đội bóng bảng B thi đấu tại Vĩnh Phúc từ 6-9/7. Vòng chung kết nam diễn ra từ 13-17/7 tại Ninh Bình, trong khi vòng chung kết nữ diễn ra với thời gian tương tự tại Vĩnh Phúc.

Kinh Bắc - Bắc Ninh bổ sung hai tân binh tài năng của Thái Lan

Tổng giá trị giải thưởng của giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2022 gần 2,3 tỉ đồng. Trong đó, đội vô địch nhận 500 triệu đồng, hạng nhì 300 triệu đồng, hạng ba 200 triệu đồng. Ngoài ra còn có giải thưởng cho VĐV tấn công xuất sắc, VĐV chuyền hai xuất sắc, VĐV phòng thủ xuất sắc…

Ở bảng B (giải nữ) gồm các đội Vĩnh Phúc, Bộ Tư lệnh Thông tin, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Ngân hàng Công thương. Ở giải nam, Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hà Nội, VLXD Bình Dương, XSKT Vĩnh Long ở bảng A trong khi bảng B gồm Thể Công, Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng, TP.HCM, Long An.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/bong-chuyen-nu-vdqg-2022-co-bang-tu-than-doi-thu-cua-thanh-thu...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/bong-chuyen-nu-vdqg-2022-co-bang-tu-than-doi-thu-cua-thanh-thuy-khung-ra-sao-c28a32957.html