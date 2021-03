‘Biệt đội’ độc nhất vô nhị trên đường chạy

Tiền Phong Marathon 2021 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 26 đến ngày 28/3/2021 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Giải đấu do UBND tỉnh Gia Lai, báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, phối hợp tổ chức và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTC3 On Sports, hạ tầng digital và mạng xã hội của báo Tiền Phong và Next Media từ 4h30 ngày 28/3.