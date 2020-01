Australian Open khổ vì thời tiết: Một loạt trận đấu bị hoãn liên tục

Thứ Ba, ngày 21/01/2020 19:05 PM (GMT+7)

(Tin tennis) Thời tiết đang khiến lịch thi đấu ở Australian Open 2020 rối loạn.

Thời tiết giờ đang là kẻ thù lớn nhất của Australian Open 2020. Trước giải đấu đã có những mối lo ngại về nạn cháy rừng diễn ra ở Australia, giờ tình hình lại xoay quanh việc mưa không ngớt lẫn những lo ngại về chất lượng không khí.

Trời mưa khiến ngày đầu của Australian Open nhiều trận đấu bị hoãn lại

Trong ngày khai mạc giải đấu 20/1, thời tiết mưa ẩm ướt khiến nhiều trận đấu bị đứt quãng giữa chừng. Cơn bão đang đi qua khu vực miền Đông Nam Australia mang tới nhiều trận mưa không ngớt đi kèm sấm chớp. Một số trận đấu đã phải tạm hoãn để chuyển sang ngày hôm nay 21/1, ngày mà dự báo thời tiết cho rằng tiết trời sẽ ổn định trở lại với nhiệt độ khoảng 22 độ C.

Một luồng gió được dự báo sẽ khiến nhiệt độ có thể tăng lên tới 32 độ C trong ngày mai thứ Tư 22/1, cao hơn so với nhiệt độ trung bình trong tháng 1 ở khu vực Melbourne là 26 độ C. Tuy nhiên mưa được dự báo sẽ trở lại vào cuối ngày thứ Tư, dù sẽ chỉ trong thời gian ngắn và thời tiết khô trở lại trong thứ Năm & thứ Sáu.

Cho đến lúc này ban tổ chức Australian Open mới chỉ nhận được dự báo thời tiết trong tuần này và cuối tuần khả năng tiết trời sẽ khô ráo. Nhưng không có gì bảo đảm cho tuần sau khi giải bắt đầu bước vào giai đoạn gay cấn với các trận đấu quan trọng ở các nội dung.

Nhưng không chỉ trời mưa, ban tổ chức và các tay vợt còn phải lo không khí ô nhiễm trở lại. Mặc dù các trận mưa đã khiến không khí sạch trở lại sau thời gian khói bụi từ các đám cháy rừng tỏa xuống, ngay giữa tuần này gió từ vùng Đông Bắc sẽ lại đưa khói xuống khu vực Melbourne đúng thời điểm ngớt mưa.

Ban tổ chức Australian Open đang hy vọng sẽ duy trì được mạch trận đấu của giải bởi họ gần đây đã bị phàn nàn về việc cố tổ chức các trận đấu vòng loại mặc dù cháy rừng đang ảnh hưởng nguy hiểm tới không khí ở Australia. Một số tay vợt thậm chí còn chỉ trích ATP trên mạng xã hội, cho rằng ATP đang khinh thường sức khỏe của họ.

