Vì sao nói cô gái này có khuôn mặt chuẩn nhất thế giới?

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 20:02 PM (GMT+7)

Mặc dù không phải là người Hàn Quốc nhưng diện mạo của Tzuyu vẫn luôn được lòng fan hâm mộ nước này.

Tzuyu là mỹ nhân đẹp nhất thế giới TC Candler bình chọn.

Mới đây, cư dân mạng Hàn Quốc có bàn luận về kiểu gương mặt được xem là chuẩn visual của các nữ thần tượng. Những thành viên đảm nhận vị trí visual trong nhóm nhạc Hàn Quốc là người có diện mạo nổi bật khiến người nào nhìn cũng đem lòng yêu mến. Trong các kiểu mẫu gương mặt được nhắc đến, Tzuyu của Twice được xếp vào nhóm đầu tiên gồm những người có ngoại hình tinh tế, thuần khiết.

Ngoại hình tinh tế, thuần khiết của Tzuyu rất được lòng người hâm mộ.

Vẻ đẹp hợp mắt người Hàn

Tzuyu sinh năm 1999 tại Đài Loan. Năm 16 tuổi, Tzuyu xuất hiện trước công chúng trong chương trình "Sixteen". Bên cạnh khả năng âm nhạc, không thể phủ nhận ngoại hình xinh đẹp của Tzuyu giúp cô thu hút được sự quan tâm của công chúng. Nhờ vậy, Tzuyu đã có mặt trong đội hình ra mắt cuối cùng của nhóm nhạc Twice. Nhiều người nhận xét Tzuyu có vẻ đẹp tự nhiên, dịu dàng nhưng không phải gương mặt tầm thường mà mang nhiều nét thanh cao.

Ngay lần khi mới ra mắt, Tzuyu đã được nhận xét là nữ thần nhan sắc mới.

Tiếp đó, Tzuyu sở hữu chiều cao nổi bật là 1m72 cùng tỷ lệ cơ thể cân đối. Điều này càng giúp cô trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt người hâm mộ. Tzuyu còn được khen đẹp hoàn hảo đến cả dáng lưng cũng thẳng đẹp. Người Hàn Quốc vốn coi trọng chiều cao, thậm chí đánh đồng cao với thành công. Không chỉ vậy, họ còn rất chú ý đến việc giữ dáng và xem các thần tượng là kiểu mẫu hướng tới.

Cô được xem là kiểu mẫu lý tưởng của người hâm mộ Hàn Quốc.

Hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ

Chuyện phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc mặc dù phổ biến nhưng việc các thần tượng có can thiệp "dao kéo" vẫn là điều khó lòng được cư dân mạng chấp nhận. Vẻ đẹp tự nhiên của Tzuyu thách thức mọi tin đồn chỉnh sửa diện mạo. Khi so sánh hình ảnh hồi nhỏ với hiện tại của Tzuyu người ta không hề thấy sự khác biệt. Từ bé, cô đã có đôi mắt hai mí to tròn và gương mặt thanh thoát, đường nét hài hòa.

Những hình ảnh hồi nhỏ chứng minh Tzuyu đẹp tự nhiên.

Không những được công nhận là đẹp không "dao kéo", Tzuyu còn được xem là hình mẫu để người khác phẫu thuật thẩm mỹ theo diện mạo của cô. Đặc biệt là đôi mắt long lanh như biết nói. Theo một cuộc khảo sát, các nữ sinh cấp ba xứ Hàn mong muốn có đôi mắt đẹp như Tzuyu. Không chỉ vậy, nhan sắc của cô ngày càng "lên hương" theo thời gian, nét trong sáng ngày nào giờ đan xen cả phần quyến rũ tạo nên vẻ đẹp kép ấn tượng.

Nhan sắc của Tzuyu ngày càng nổi bật xen lẫn sự trong sáng và gợi cảm.

