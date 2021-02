"Mỹ nhân ảnh thẻ" có đường nét hoàn hảo nhất xứ Hàn bị đồn "dao kéo" khuôn mặt

Thứ Hai, ngày 08/02/2021 05:30 AM (GMT+7)

Tồn tại không ít tin đồn liên quan đến ngoại hình của nữ diễn viên Go Youn Jung hiện đang gây chú ý khi tham gia bộ phim "Sweet Home".

Go Youn Jung là nữ diễn viên đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Người đẹp nhận được nhiều lời khen cho vẻ ngoài hoàn hảo, đường nét gương mặt thanh tú.

Go Youn Jung sinh năm 1996, được biết đến với tư cách người mẫu, diễn viên. Hiện tại, cô đang nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện trong bộ phim "gây bão" mang tên "Sweet Home". Các chủ đề liên quan đến người đẹp cũng xuất hiện nhiều hơn trên các diễn đàn mạng xã hội nhất là khi trước đó cô từng nổi tiếng với tấm ảnh thẻ đẹp hoàn hảo. Dù trong phim có những phân đoạn hóa trang lấm lem nhưng Go Youn Jung vẫn được khen ngợi bởi ngoại hình không tì vết.

Gương mặt xinh đẹp gây xao xuyến lòng người của Go Youn Jung.

Biểu tượng thanh lịch, lấm lem vẫn đẹp

Dù lấm lem nhưng Go Youn Jung vẫn khiến người xem "Sweet Home" khó lòng rời mắt.

Một số người nhận xét: "Lần đầu tiên thấy một nữ diễn viên để mặt gần như mộc, lấm lem mà nét vẫn đẹp như thế. Bạn này có nét đẹp rất điện ảnh luôn, mặt mộc đẹp hơn cả trang điểm", "Chị này nhìn ra khí chất nữ thần thanh xuân, trong trẻo dã man", "Nhìn xinh như thiên thần, đẹp thật sự",... - cư dân mạng tấm tắc ngợi khen. Với diện mạo đẹp không tì vết, cô được mệnh danh là một trong số những biểu tượng thanh lịch, sang chảnh của showbiz Hàn Quốc.

Nữ diễn viên 24 tuổi được xem là biểu tượng thanh lịch có nét đẹp hoàn hảo của showbiz Hàn Quốc.

Trước khi chính thức tham gia showbiz, Go Youn Jung từng làm người mẫu trang bìa cho một số tạp chí. Sau đó cô xuất hiện trong các MV ca nhạc. Phải đến năm 2019 khi đóng trong bộ phim "He Is Psychometric" Go Youn Jung mới được chú ý nhiều hơn. Chẳng những nổi bật với gương mặt xinh đẹp cùng chiều cao lý tưởng là 1m67, Go Youn Jung còn gây chú ý khi theo học chuyên nghành Nghệ thuật đương đại tại Đại học nữ Seoul.

Cô đã từng tham gia làm người mẫu, đóng MV trước khi đến với diễn xuất chuyên nghiệp.

Thực hư chuyện phẫu thuật thẩm mỹ?

Tuy nhiên cũng có một số ý kiến đề cập đến việc Go Youn Jung đã phẫu thuật thuật mỹ. Một số nguồn trích dẫn người đẹp từng chia sẻ lý do khiến cô tìm đến "dao kéo" là vì bị bắt nạt học đường do ngoại hình xấu xí. Thậm chí cô còn tự nghiên cứu cấu trúc gương mặt để phác họa cho bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên hình được đem so sánh không phải là Go Youn Jung. Hơn nữa các trang tin Hàn Quốc cũng không hề đề cập tới vấn đề này.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội khiến không ít người tin rằng Go Youn Jung sửa toàn mặt.

Nhiều người cho rằng cô gái trong hình là quá khứ của nữ diễn viên Seo Ye Ji.

Người trong hình có tên Seo Ye Ji nên cư dân mạng Hàn Quốc cho rằng đây là ảnh của "điên nữ" Seo Ye Ji, không phải Go Youn Jung như đã từng lan truyền. Người dùng mạng cũng nói thêm, Go Youn Jung có phẫu thuật thẩm mỹ nhưng chỉ chỉnh mũi không hề chỉnh sửa toàn bộ gương mặt.

Tất nhiên không thể tránh những quan điểm trái chiều: "Nhìn mũi với cằm là rõ bạn ơi. Trong phim nhìn bạn này ít tự nhiên nhất, không hiểu sao được tôn vinh kiểu đẹp tự nhiên" - người khác nói. Mặc dù vậy cũng có người khẳng định không nên quá khắt khe với chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, suy cho cùng ai cũng muốn mình đẹp hơn nhất là trong xã hội cái đẹp giúp nâng tầm cơ hội như ở Hàn Quốc.

Khi so sánh những hình ảnh trước - sau của Go Youn Jung có thể thấy cô đã chỉnh mũi.

Phẫu thuật thẩm mỹ không phải điều gì xấu xa, ai cũng muốn mình trở thành phiên bản hoàn hảo hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/my-nhan-anh-the-co-duong-net-hoan-hao-nhat-xu-han-bi-don-dao-keo-khuon-mat-502...Nguồn: http://danviet.vn/my-nhan-anh-the-co-duong-net-hoan-hao-nhat-xu-han-bi-don-dao-keo-khuon-mat-50202182529323.htm