"Đập mặt xây lại" vì thần tượng: Chấp nhận đói rách để phẫu thuật giống Beckham

Thứ Tư, ngày 08/01/2020 18:09 PM (GMT+7)

Trở nên giống thần tượng là một trong những lý do khiến nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ.

Phẫu thuật thẩm mỹ để giống thần tượng không còn là điều mới mẻ.

Phẫu thuật thẩm mỹ không còn là câu chuyện xa xôi bởi nhờ sự phát triển của khoa học và y tế cũng như quan niệm cởi mở hơn của con người. Có nhiều nguyên nhân khiến người ta lựa chọn việc phẫu thuật thẩm mỹ. Một trong số đó là do bản thân người đó mắc dị tật trên khuôn mặt, phẫu thuật thẩm mỹ để khắc phục điều này. Kể cả những người sinh ra lành lặn nhưng có đặc điểm trên gương mặt khiến họ không hài lòng, họ cũng sẽ nhờ "dao kéo" can thiệp nhằm trở nên đẹp hơn. Ngoài ra, còn có một lý do khác bị đánh giá là tiêu cực đó là phẫu thuật thẩm mỹ nhằm giống thần tượng. Vì yêu thích những ngôi sao nổi tiếng, nhiều người sẵn sàng bỏ số tiền khổng lồ chỉ để mang gương mặt của người mình hâm mộ. Tuy nhiên, không ít ca chỉnh sửa này bị biến thành "thảm họa" và kéo theo nhiều tình huống trớ trêu.

Dùng tiền trợ cấp xã hội để phẫu thuật giống David Beckam

Dù chưa từng xem bóng đá nhưng Jack Johnson yêu thích vẻ điển trai của cựu tiền vệ Manchester United - David Beckham. Anh đã bỏ nhiều tiền để tiêm chất làm sẫm màu da hàng tháng, trùng tu gương mặt bằng cách tiêm botox vào trán, nâng lông mày, độn má, bọc răng và bơm môi, đồng thời lên kế hoạch cấy tóc, xăm mình, thu nhỏ dạ dày để giống David Beckham nhất. Không những Jack Johnson chẳng có nét nào giống thần tượng, anh còn bị chỉ trích vì dùng tiền trợ cấp xã hội làm những điều không đâu. Cũng có thông tin nêu rằng anh lên tiếng khẳng định mình không dùng số tiền này mà vay mượn để phẫu thuật thẩm mỹ. Dù có hay không thì hành động của Jack Johnson vẫn không nhận được sự đồng tình của dư luận. Mặc dù vậy Jack Johnson vẫn vô cùng hài lòng với quyết định của bản thân.

Mặc dù thất nghiệp nhưng Jack Johnson vẫn chi mạnh tay để biến mình thành bản sao của David Bekham.

Bắt chước Lưu Diệc Phi đủ đường kể cả gương mặt

Lý Dịch Phi muốn giống Lưu Diệc Phi nên đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau khi theo dõi bộ phim "Thần điêu đại hiệp" Lý Dịch Phi đã yêu thích cuồng nhiệt Lưu Diệc Phi. Cô từng theo học nhiều bộ môn nghệ ngay từ khi còn nhỏ như học kéo đàn nhị hồ, học đánh dương cầm, tham gia nhảy hip hop,... Vì hâm mộ Lưu Diệc Phi nên Lý Dịch Phi còn học cả múa cổ điển. Chưa dừng lại ở đó, cô quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để giống "thần tiên tỷ tỷ ". Theo lời của bác sĩ, cô chỉ cần chỉnh mũi nhỏ lại và làm mắt to hơn nhưng người ta không hề thấy cô giống Lưu Diệc Phi một chút nào thậm chí còn bị chê xấu xí.

Cô bị nhận xét là không hề giống Lưu Diệc Phi kể cả khi đã can thiệp "dao kéo".

Bỏ hơn 3 tỷ đồng để trở thành phiên bản lỗi của Kim Kardashian

Ngoại hình ban đầu của Jordan James Parke.

Jordan James Parke người Anh chia sẻ, vẻ ngoài của "cô Kim siêu vòng ba" và toàn bộ chị em nhà Kardashian đã thôi thúc anh thay đổi diện mạo. Anh đã bỏ ra 150.000 USD (khoảng hơn 3 tỷ đồng) để thực hiện 50 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên kết quả Jordan James Parke nhận được không tương xứng với số tiền anh bỏ ra. Jordan James Parke trở thành phiên bản lỗi của Kim Kardashian với gương mặt nam không ra nam nữ chẳng phải nữ. Mặc dù vậy, anh vẫn tiếp tục muốn thực hiện các cuộc phẫu thuật khác thậm chí là bơm vòng 3 để có được thân hình "phồn thực" như cô Kim.

Sau 50 cuộc phẫu thuật, anh bị đánh giá là phiên bản lỗi của cô Kim.

Đây chỉ là 3 trong số rất nhiều trường hợp lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ với mong muốn giống người mình hâm mộ. Nhiều người cho rằng đây là hành động khó chấp nhận khi đánh mất danh tính cá nhân, trở thành bản sao vô hồn của người khác, bất chấp tất cả chỉ để đổi lấy gương mặt không phải của mình. Cũng có người thể hiện thái độ nhẹ nhàng hơn thì khẳng định đây là quyền tự do cá nhân, chỉ cần nên tiết chế để phù hợp với bản thân.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/dap-mat-xay-lai-vi-than-tuong-chap-nhan-doi-rach-de-phau-thuat-giong-beckham-1048371.html